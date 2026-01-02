Bengal Weather: बंगाल में ठंड ने दिखाए तेवर, कई जगह गिरा पारा, अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम? जानिए अपडेट
West Bengal Weather: पश्चिम बंगाल में नए साल में भी ठंड का असर रहा है. 1 जनवरी को पूरे राज्य में ठंड महसूस की गई है. अलीपुर मौसम विभाग के मुताबिक, अगले सात दिनों तक दक्षिण बंगाल में ऐसा ही मौसम रहेगा.
West Bengal Weather Update: नए साल 2026 की शुरुआत पश्चिम बंगाल में हाड़ कंपा देने वाली ठंड के साथ हुई है. पिछले मानसून में भारी बारिश देखी गई थी. मई से शुरू होकर अक्टूबर तक बार-बार बारिश हुई. अब सर्दी भी अपना जलवा दिखा रही है. पूरे बंगाल में लगातार ठंड का अहसास हो रहा है. 2025 का आखिरी दिन मौसम का सबसे ठंडा दिन था.
अगले सात दिनों तक कैसा रहेगा मौसम
नए साल में भी ठंड का असर रहा. 1 जनवरी को पूरे राज्य में ठंड महसूस हुई. पिछले चौबीस घंटों में बंगाल में शुष्क मौसम रहा. रात में तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस कम था. सुबह कोहरा था. कोलकाता हवाई अड्डे पर भी कोहरा था. अलीपुर मौसम विभाग के मुताबिक, अगले सात दिनों तक दक्षिण बंगाल में ऐसा ही मौसम रहेगा.
हालांकि, उत्तर बंगाल में दो-तीन दिन छिटपुट बारिश हो सकती है. पर्यटकों के लिए खुशखबरी है. दार्जिलिंग की ऊंची जगहों पर बर्फबारी की संभावना है. पश्चिम और पूर्वी बर्धमान, बीरभूम, मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, उत्तर और चौबीस परगना में घना कोहरा रहेगा. बाकी जिलों में हल्का कोहरा रहेगा, ऐसा अनुमान है. अगले 24 घंटों में उत्तर बंगाल में भी हल्का से मध्यम कोहरा रहेगा.
6-7 जनवरी से तापमान फिर से गिरेगा
अगले दो दिनों में रात में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उत्तर-पश्चिम की ओर पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव होगा. हालांकि, इससे ठंड का अहसास कम नहीं होगा. बल्कि ठंड और बढ़ सकती है. 6-7 जनवरी से तापमान फिर से गिरेगा. विक्षोभ के हटते ही पारा नीचे आएगा.
कल, 31 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस था. आज, 1 जनवरी को नए साल के पहले दिन न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस था. कल न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. परसों, शनिवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. उसके बाद तापमान फिर से गिरेगा, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है.
ठंड का भरपूर आनंद ले रहे हैं लोग
बंगाली लोग ठंड का भरपूर आनंद ले रहे हैं. साल के पहले दिन से ही पूरा बंगाल उत्सव के मूड में है. कोलकाता से लेकर जिलों तक आज उत्सव का माहौल है. पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ है. ठंड के कारण सुबह से ही अलीपुर चिड़ियाघर में पर्यटकों की भीड़ है. बच्चे खुश हैं. निको पार्क में सुबह से ही टिकट काउंटर पर लंबी कतारें लगी हैं. साइंस सिटी सहित सभी दर्शनीय स्थलों पर भीड़ है.
