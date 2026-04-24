पश्चिम बंगाल में गुरुवार (23 अप्रैल) को पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हुआ. वोटिंग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गंगा किनारे पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कई नाविकों से बात की. इसके अलावा पीएम मोदी ने खुद फोटोग्राफी भी की. पीएम मोदी के दौरे के दौरान किराए पर अपनी नाव देने वाले नाविक का रिएक्शन सामने आया है.

पीएम मोदी के हुगली घाट दौरे के दौरान मोहम्मद इफ्तिखार अहमद से किराए पर उसकी नावें ली गई थीं. नावों के मालिक इफ्तिखार अहमद ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बताया कि आज सुबह यहां काम करने वाले एक व्यक्ति ने मुझसे 7 नावें मांगीं थी, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये वीआईपी लोगों के लिए हैं. उन्होंने कहा कि कोई खास बात नहीं है.

#WATCH | Kolkata | Mohammed Iftikhar Ahmed, boat owner whose boats were hired for PM Modi's visit to Hooghly ghats



He says, "This morning, a man who works here asked me for seven boats. So, I asked him if it was for VIPs. He said it was nothing major. Soon after, we positioned… pic.twitter.com/M6mybWPMuO — ANI (@ANI) April 24, 2026

इफ्तिखार अहमद से क्या बोले पीएम

मोहम्मद इफ्तिखार ने आगे बताया कि थोड़ी देर बाद हमने अपनी नावें यहां खड़ी कर दीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से ठीक 5 मिनट पहले. उन्होंने हमें इसके बारे में बताया. सुबह की सैर के बाद प्रधानमंत्री मोदी घाट पर आए और हमारी नाव में बैठ गए. प्रधानमंत्री ने हमसे कहा कि हम सभी को मिल जुलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से एक साथ रहना चाहिए.

Last evening, was on the Howrah Bridge during the long roadshow from Howrah to Kolkata. And this morning, saw it from the Hooghly river! pic.twitter.com/ri2MA1WbR8 — Narendra Modi (@narendramodi) April 24, 2026

पीएम ने हावड़ा ब्रिज को निहारा

पीएम मोदी ने नाव की सवारी के दौरान हावड़ा ब्रिज को निहारा. पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर हावड़ा से कोलकाता तक रोड शो में पुल पर खड़े समय को याद किया. उन्होंने लिखा कि कल शाम मैं हावड़ा से कोलकाता तक लंबे रोड शो के दौरान हावड़ा ब्रिज पर था और आज सुबह इसे हुगली नदी से देखा.

Some more glimpses from Kolkata. Indeed a very special morning at the Hooghly river. pic.twitter.com/D8Wwzy3KsX — Narendra Modi (@narendramodi) April 24, 2026

पीएम मोदी ने मां गंगा के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने गंगा नदी के महत्व पर विचार साझा करते हुए कहा कि यह बंगाल की आत्मा में बहती है. उन्होंने चुनावी माहौल के बीच पश्चिम बंगाल के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई. प्रधानमंत्री मोदी ने नाव में सफर करते हुए कई तस्वीरें भी एक्स पर शेयर कीं और फोटोग्राफी करने की कोशिश की. इस दौरान उन्होंने विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज की झलकियां भी दिखाईं.

ये भी पढ़ें

सुवेंदु को जहां दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, बंगाल चुनाव में वहां हुई बंपर वोटिंग, ये रही पूरी लिस्ट