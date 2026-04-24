सुवेंदु को जहां दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, बंगाल चुनाव में वहां हुई बंपर वोटिंग, ये रही पूरी लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शेष 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा।

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में गुरुवार (23 अप्रैल, 2026) को विधानसभा चुनाव के पहला चरण का मतदान ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट के साथ पूरा हो चुका है. चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने कहा कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल (फेज-1) में आजादी के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड किया गया है. चुनाव आयोग के अनुसार, लोगों ने बिना डर के मतदान किया है और आयोग पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के हर मतदाता को सलाम करता है.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद पहली बार 92.68% वोटिंग टर्नआउट दर्ज किया गया है. राज्य के 16 जिलों के 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने चुनाव के पहले फेज में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1.84 करोड़ से ज्यादा, महिलाओं की संख्या 1.76 करोड़ से ज्यादा और थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 465 है. बंगाल के 16 जिलों में सबसे ज्यादा वोट टर्नआउट कूचबिहार जिले में 95.53 प्रतिशत दर्ज किया गया है.

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16 जिलों में क्या रहा वोटर टर्नआउट का आंकड़ा

चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप में रात 10 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले फेज में कुल वोटर टर्नआउट परसेंट 92.68 प्रतिशत दर्ज किया गया. वहीं, अगर जिलों के हिसाब से बात करें तो, अलीपुरद्वार – 92.03%, बांकुड़ा – 91.94%, बीरभूम – 94.42%, कूचबिहार – 95.53%, दक्षिण दिनाजपुर – 95.37%, दार्जिलिंग – 88.68%, जलपाईगुड़ी – 94.38%, झारग्राम – 92.11%, कालिम्पोंग – 83.01%, मालदा – 93.81%, मुर्शिदाबाद – 93.48%, पश्चिम बर्धमान – 90.26%, पश्चिम मेदिनीपुर – 92.10%, पूर्व मेदिनीपुर – 90.85%, पुरुलिया – 90.61% और उत्तर दिनाजपुर में 93.89% वोट टर्नआउट दर्ज किया गया. दक्षिणी दिनाजपुर में सुवेंदु सरकार के साथ वोटिंग के दौरान मारपीट भी की गई थी.

लोगों ने बिना डर के किया मतदानः CEO मनोज कुमार अग्रवाल

पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव का पहला फेज आज पूरा हो गया है. इसमें 152 विधानसभा सीटों के लिए 45 हजार मतदान केंद्रों में वोटिंग हुई. ईवीएम को सील किया जा रहा है और इन्हें स्ट्रॉन्ग रूम में भेजा जाएगा.

उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने इस बार बिना किसी डर को मतदान किया. मुझे रिपोर्ट मिली है कि राज्य के मतदाता आयोग की तरफ से किए गए व्यवस्थाओं से काफी खुश थे. अब पश्चिम बंगाल के शेष 142 विधानसभा सीटों पर अगले चरण का मतदान अगले हफ्ते बुधवार (29 अप्रैल, 2026) को संपन्न कराया जाएगा और इसके बाद वोटों की गिनती और नतीजों का ऐलान 4 मई, 2026 को किया जाएगा.

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