हिंसा और रिकॉर्ड वोटिंग के बीच CM ममता का पहला रिएक्शन, जानें सरकार बनाने पर क्या कहा?

पश्चिम बंगाल में छुटपुट हिंसा और पथराव की खबरों के बीच रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया. शाम 5 बजे तक राज्य में 89.93 फीसदी लोगों ने वोटिंग किया. सीएम बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बंपर वोटिंग टीएमसी की जीत का संकेत है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब तक हुए मतदान से संकेत मिलता है कि तृणमूल कांग्रेस अभी से ही जीत की स्थिति में है.

बंपर वोटिंग पर ममता बनर्जी ने क्या कहा?

सीएम बनर्जी ने कहा कि मैं लोगों के मन को जितना समझ पाई हूं, उसके हिसाब से अभी तक हुए मतदान को देखते हुए यह कह सकती हूं कि हम पहले से ही जीत की स्थिति में हैं. मुझे किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है. मुझे कुर्सी नहीं चाहिए. मैं सिर्फ दिल्ली में भाजपा सरकार का अंत चाहती हूं.

कोलकाता के बो बाजार इलाके में आयोजित रैली में ममता ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वह सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर दिल्ली (केंद्र की सत्ता) पर विजय हासिल करेंगी. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 152 सीटों पर मतदान जारी है. चुनाव आयोग ने कहा है कि शाम शाम पांच बजे तक राज्य में 89.93 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. दूसरे चरण के तहत 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा.

पश्चिम बंगाल की कई सीटों पर हुई वोटिंग

पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण नहीं रहा है. मुर्शिदाबाद, नवदा और अन्य जगह पर बम हमले, पत्थरबाजी और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली. कई जगह पर सीआरपीएफ और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा है. इन घटनाओं ने चुनाव की निष्पक्षता और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इसके अलावा एसआईआर का असर भी चुनावी वोटिंग में देखने को मिला है. यहां बड़ी संख्या में लोग वोटिंग करने निकले.

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