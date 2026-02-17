West Bengal: कोलकाता में लड़की को किया किडनैप, कई इलाकों में घुमाया, छेड़छाड़ कर हो गए फरार

West Bengal News: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. कसबा इलाके से एक लड़की को काले रंग की गाड़ी में अगवा कर उसके साथ छेड़छाड़ करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना शुक्रवार रात करीब 11 बजे न्यू बालीगंज रोड पर हुई. लड़की की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य अभी फरार हैं.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शिकायतकर्ता लड़की शुक्रवार रात कसबा की सड़क से लौट रही थी. उसी समय एक काले रंग की कार उसके पास आकर रुकी. लड़की का दावा है कि कार में मौजूद आर्यन सिंह और आकाश उसके पूर्व परिचित थे, जबकि उनके साथ तीन अन्य युवक भी मौजूद थे. आरोप है कि लड़की को जबरन कार में बैठाया गया और उसके साथ छेड़छाड़ की गई.

कई इलाकों में घुमाया, फिर छोड़कर फरार

लड़की का आरोप है कि उसे गाड़ी में बंद कर EM बाईपास सहित कई इलाकों में घुमाया गया. इसके बाद आनंदपुर के एक अभिजात आवास के पीछे स्थित सड़क पर उसे उतार दिया गया और आरोपी मौके से फरार हो गए.

5 आरोपियों के खिलाफ मामला, 3 गिरफ्तार

घटना के बाद लड़की ने कसबा थाने में पांच लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने अपहरण और छेड़छाड़ की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. सोमवार को कालीकापुर इलाके से आकाश सिंह, आदित्य गिरी और राहुल साउ को गिरफ्तार किया गया. बाकी दो आरोपियों की तलाश जारी है.

महिलाओं की सुरक्षा पर फिर सवाल

गौरतलब है कि शनिवार को ही कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने का संदेश दिया था. इसी बीच इस तरह की घटना सामने आने से राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर से चिंता बढ़ गई है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और फरार दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.