हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTelangana Municipality: तेलंगाना की इस नगर पालिका में भारी सुरक्षा के बीच चुनाव! 500 पुलिसकर्मी तैनात, धारा 144 लागू

Telangana Municipality: तेलंगाना की इस नगर पालिका में भारी सुरक्षा के बीच चुनाव! 500 पुलिसकर्मी तैनात, धारा 144 लागू

Telangana Municipality: तेलंगाना के महबूबाबाद जिले की तोर्रूरु नगर पालिका में चेयरमैन-उपचेयरमैन चुनाव से पहले भारी तनाव देखने को मिल रहा है.

By : मोहसिन अली | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 17 Feb 2026 10:45 AM (IST)
तेलंगाना के महबूबाबाद जिले की तोर्रूरु नगर पालिका में चेयरमैन और उप-चेयरमैन के चुनाव को लेकर तनाव का माहौल है. लगता है कि यह चेयरमैन और उप-चेयरमैन के चुनाव की नहीं बल्कि किसी जंग की तैयारी है. दरअसल 17 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे होने वाली इस महत्वपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के लिए करीब 500 पुलिसकर्मियों की भारी संख्या में तैनाती की गई है. जिले के एसपी शबरीश ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी ली है ताकि कोई भी अनचाही घटना न हो.

पिछले दिनों 11 फरवरी को हुए नगर पालिका चुनाव में तोर्रूरु में कुल 16 वार्डों में बीआरएस ने 9 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को 7 सीटें मिलीं. लेकिन एक्स-ऑफिशियो सदस्यों (विधायक और सांसद) के वोट जोड़ने पर कांग्रेस का आंकड़ा भी 9 तक पहुंच गया. इससे दोनों पार्टियों के वोट बराबर हो गए और स्थिति हंग पर आ गई. बीआरएस पक्ष अपने बहुमत का दावा कर रहा है, वहीं कांग्रेस एक्स-ऑफिशियो वोटों के आधार पर कुर्सी हासिल करने की कोशिश में जुटा है. इस कारण दोनों पार्टियों के बीच तीखी बहस और झड़पें हुईं.

कार्यालय के आसपास 144 धारा लागू

नगर पालिका कार्यालय के आसपास 200 मीटर तक 144 धारा लागू कर दी गई. सोमवार को स्थिति बिगड़ने पर पूर्व मंत्री एर्राबेली दयाकर राव कार्यालय में घुसने की कोशिश में पुलिस से बहस पर उतर आए. कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई और लाठीचार्ज भी हुआ. इस उलझन के चलते चुनाव टल गया और मंगलवार यानी 17 फरवरी को तय किया गया.

कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया

तेलंगाना में कुल 116 नगर पालिकाओं में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन तोर्रूरु जैसी हंग वाली जगहों पर राजनीतिक तनाव ज्यादा दिख रहा है. बीआरएस से कुछ काउंसलरों के पार्टी बदलने की अफवाहों ने भी माहौल को और गरमा दिया. एसपी शबरीश ने दोनों पार्टियों के नेताओं से बातचीत की और शांति बनाए रखने की अपील की. सुरक्षा बलों को मुस्तैद रखा गया है.

तेलंगाना की स्थानीय निकाय राजनीति 

यह चुनाव तेलंगाना की स्थानीय निकाय राजनीति में सत्ताधारी और विपक्ष के बीच चल रही कड़ी टक्कर को दर्शाता है. चाहे नतीजा किसी भी तरफ जाए, यह घटना राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है. प्रशासन और पुलिस पूरी सतर्कता बरत रहे हैं ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हो सके.

Published at : 17 Feb 2026 10:45 AM (IST)
BRS TELANGANA Chairman Election
