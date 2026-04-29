ममता बनर्जी जहां से लड़ रहीं चुनाव, वहां शुरुआती घंटों में हुआ खेल, जानें कितने पड़े वोट 

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026West Bengal Assembly Elections 2026: बंगाल की जिस सीट से ममता बनर्जी लड़ रहीं चुनाव, वहां शुरुआती घंटों में हुआ खेल, जानें कितने पड़े वोट 

West Bengal Assembly Elections 2026: बंगाल की जिस सीट से ममता बनर्जी लड़ रहीं चुनाव, वहां शुरुआती घंटों में हुआ खेल, जानें कितने पड़े वोट 

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पुलिस पर्यवेक्षक भाजपा के इशारों पर नाच रहे हैं. उन्होंने कहा कि EC खुलेआम हमें परेशान कर रहा है. अनगिनत बाहरी पर्यवेक्षकों को यहां लाया गया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 29 Apr 2026 10:33 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल की 142 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है. सबसे ज्यादा भवानीपुर सीट की है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, उस सीट पर उन्हें बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी से टक्कर मिल रही है. चुनाव आयोग ने सुबह 9 बजे तक वोटिंग का आंकड़ा जारी किया है, जिसके मुताबिक, भवानीपुर सीट पर 17.08 फीसदी वोटिंग हो चुकी है और पोलिंग बूथों पर लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं. 

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पुलिस पर्यवेक्षक बीजेपी के इशारों पर नाच रहे हैं. उन्होंने कहा कि वोट डालने वाले पुलिस और सुरक्षा बल नहीं, बल्कि जनता है. 

बंगाल सीएम ने कहा, 'चुनाव आयोग खुलेआम हमें परेशान कर रहा है. हमने अदालत की अवमानना ​​का नोटिस भेजा है, फिर भी अनगिनत बाहरी पर्यवेक्षकों को यहां लाया गया है. ये स्पष्ट रूप से भाजपा के इशारों पर नाच रहे हैं. चक्रबेरिया जाइए, आप खुद देखेंगे कि हमारे सभी पोस्टर हटा दिए गए हैं. क्या चुनाव इसी तरह कराए जाते हैं? वोट डालने वाले पुलिस और सुरक्षा बल नहीं, बल्कि जनता है. ये लोग बाहर से कुछ लोगों को लाए हैं, और ये लोग मतदाताओं में डर और आतंक फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं. ये जल्द ही चले जाएंगे.'

ये भी पढ़ें- 'सब BJP के इशारे पर नाच रहे', बंगाल में वोटिंग के बीच भयंकर गुस्से में ममता बनर्जी, जानें क्या आरोप लगाए

किस सीट पर कितने प्रतिशत वोटिंग?

चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक, सुबह 9 बजे तक तेहट्टा में 18.20, टॉलीगंज में 17.42, उदयनारायणपुर में 17.35, उलुबेरिया दक्षिण में 17.60, उलुबेरिया पूरब में 16.98, उलुबेरिया उत्तर में 17.70, उत्तरपारा में 18.55, श्यामपुर में 17.48, सिंगूर में 20.10, सोनारपुर दक्षिण में 15.74, सोनारपुर उत्तर में 17.11, श्रीरामपुर में 19.72, स्वरूपनगर में 17.95, तारकेश्वर में 20.12, सागर में 19.51 फीसदी वोटिंग हुई है. 

 

वहीं संदेशखाली में 16.68, संकरैल में 17.59, सप्तग्राम में 20.57, सतगछिया में 17.79, शिबपुर में 17.43 फीसदी वोटिंग हुई है. वहीं आरजी कर पीड़िता की मां जिस पानीहाट सीट से चुनाव लड़ रही हैं, उस सीट पर 28.24 फीसदी मतदान हुआ है.

ये भी पढ़ें- 'ठीक से काम नहीं कर रही EVM', बंगाल में वोटिंग के बीच BJP प्रत्याशी का चौंकाने वाला दावा

ममता का शुभेंदु अधिकारी से मुकाबला

शुभेंदु अधिकारी वही नेता हैं, जो टीएमसी छोड़कर 2021 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और उन्होंने नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को चुनाव में हरा दिया था. इसीलिए इस बार देश की नजर भवानीपुर सीट पर है क्योंकि इस बार शुभेंदु दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं. नंदीग्राम और भवानीपुर. ममता बनर्जी पहले नंदीग्राम सीट से ही चुनाव लड़ती थीं, लेकिन पिछले चुनाव में हार के बाद उन्होंने सिर्फ भवानीपुर से ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है. 

Published at : 29 Apr 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari Breaking News Abp News WEST BENGAL MAMATA BANERJEE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
West Bengal Election 2026 Voting Live: 'हिंदू वोटर्स को डरा रहीं ममता बनर्जी', शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप, बंगाल CM बोलीं- BJP के इशारे पर...
Live: 'हिंदू वोटर्स को डरा रहीं ममता बनर्जी', शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप, बंगाल CM बोलीं- BJP के इशारे पर...
चुनाव 2026
Highlights: 'चड्ढा चड्डी बन सकता है', तृणमूल सांसद के बयान पर बवाल, बीजेपी बोली- पंजाबी समुदायों के लिए अपमानजनक
Highlights: 'चड्ढा चड्डी बन सकता है', तृणमूल सांसद के बयान पर बवाल, बीजेपी बोली- पंजाबी समुदायों के लिए अपमानजनक
चुनाव 2026
West Bengal Assembly Elections 2026: बंगाल की जिस सीट से ममता बनर्जी लड़ रहीं चुनाव, वहां शुरुआती घंटों में हुआ खेल, जानें कितने पड़े वोट 
ममता बनर्जी जहां से लड़ रहीं चुनाव, वहां शुरुआती घंटों में हुआ खेल, जानें कितने पड़े वोट 
चुनाव 2026
'सब BJP के इशारे पर नाच रहे', बंगाल में वोटिंग के बीच भयंकर गुस्से में ममता बनर्जी, जानें क्या आरोप लगाए
'सब BJP के इशारे पर नाच रहे', बंगाल में वोटिंग के बीच भयंकर गुस्से में ममता बनर्जी, जानें क्या आरोप लगाए
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Crime: मीरा रोड हमला: कलमा पढ़ने को कहा, फिर चाकू से वार | ATS | Mira Road Crime
Maharashtra: धिरेंद्र शास्त्री को कंट्रोवर्सी पसंद है
Bollywood News: तीन दिग्गज आए साथ… ‘Kalki 2’ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म? | Khabar Filmy Hain
West Bengal Election: क्या PM Modi की रणनीति से Mamata की नींद उड़ी? | ABP News
Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का इम्तिहान! अस्पताल में घायलों की सेवा और बेटे के accident का सदमा | DR. Aarambhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exit Poll: केरल, बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में किसकी बन रही सरकार? आज Exit Poll के नतीजे बता देंगे साफ-साफ
केरल, बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में किसकी बन रही सरकार? आज Exit Poll के नतीजे बता देंगे साफ-साफ
दिल्ली NCR
Census 2027: दिल्ली में 142 गेस्ट टीचर्स ने जनगणना ड्यूटी से किया इनकार, जाएगी नौकरी? 
Census 2027: दिल्ली में 142 गेस्ट टीचर्स ने जनगणना ड्यूटी से किया इनकार, जाएगी नौकरी? 
इंडिया
West Bengal Election: बंगाल की वोटिंग के बीच डेरेक ओ ’ब्रायन ने पीएम मोदी को किया चैलेंज, बोले- 'आपमें दम है तो...'
बंगाल की वोटिंग के बीच डेरेक ओ ’ब्रायन ने पीएम मोदी को किया चैलेंज, बोले- 'आपमें दम है तो...'
आईपीएल 2026
Watch: PBKS vs RR मैच में दर्दनाक हादसा, दर्शक के चेहरे पर लगी गेंद; निकलने लगा खून
Watch: PBKS vs RR मैच में दर्दनाक हादसा, दर्शक के चेहरे पर लगी गेंद; निकलने लगा खून
बॉलीवुड
Bhooth Bangla BO Day 12: दूसरे मंगलवार भी चला 'भूत बंगला' का जादू, करोड़ों में हुई कमाई, अब टूटेगा 'स्त्री' का रिकॉर्ड
दूसरे मंगलवार भी चला 'भूत बंगला' का जादू, करोड़ों में हुई कमाई
चुनाव 2026
'सब BJP के इशारे पर नाच रहे', बंगाल में वोटिंग के बीच भयंकर गुस्से में ममता बनर्जी, जानें क्या आरोप लगाए
'सब BJP के इशारे पर नाच रहे', बंगाल में वोटिंग के बीच भयंकर गुस्से में ममता बनर्जी, जानें क्या आरोप लगाए
एग्रीकल्चर
Poultry farming or Beekeeping Benefits : मुर्गी पालन या मधुमक्खी पालन... किसमें ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं किसान, जान लें फायदे की बात
मुर्गी पालन या मधुमक्खी पालन... किसमें ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं किसान, जान लें फायदे की बात
लाइफस्टाइल
Pressure Cooker Blast Safety Tips : इन गलतियों की वजह से प्रेशर कुकर में हो जाता है ब्लास्ट, हमेशा ध्यान रखें ये बातें
इन गलतियों की वजह से प्रेशर कुकर में हो जाता है ब्लास्ट, हमेशा ध्यान रखें ये बातें
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget