पश्चिम बंगाल के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बंपर बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. इस बीच ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी नेताओं के घर के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी एक्शन में आ गई है. बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किए हैं. पार्टी ने कहा है कि कार्यकर्ता टीएमसी नेताओं के घर न जाएं और उनके घर के बाहर नारेबाजी न करें. ताजा आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में बीजेपी 192 सीटों पर आगे है. TMC 92 सीटों पर आगे हैं.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है. उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि अंतिम राउंड तक डटे रहना जरूरी है. उनका कहना है कि आखिरी गिनती के बाद ही सही तस्वीर सामने आएगी और उनका वोट शेयर बेहतर दिखेगा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जहां उनकी पार्टी आगे है, वहां गिनती धीमी की जा रही है और केंद्रीय बलों के जरिए उनके समर्थकों पर दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अंत तक मजबूती से खड़े रहने की अपील की.

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हुमायूं कबीर का बड़ा बयान

हुमायूं कबीर ने बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो हुआ वह होना ही था. उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाए और कहा कि जनता ने टीएमसी को जवाब दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी दोनों सीटें जीतेंगे. शुरुआती रुझानों के बीच भवानीपुर सीट पर भी हलचल दिखी, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटीं. हालांकि इस सीट पर तीन राउंड की गिनती के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 898 वोटों से आगे चल रही हैं. बता दें कि बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान हुआ था. इस बार राज्य में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी.

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