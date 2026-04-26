हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWB Bengal Elections 2026: बंगाल में फिर आएगी ममता सरकार, बिधाननगर से TMC उम्मीदवार सुजीत बोस का दावा

WB Bengal Elections 2026: बंगाल में फिर आएगी ममता सरकार, बिधाननगर से TMC उम्मीदवार सुजीत बोस का दावा

WB Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव में बिधाननगर से TMC उम्मीदवार सुजीत बोस ने बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने ममता बनर्जी की चौथी बार जीत का दावा किया है.

By : शशांक कुमार | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 26 Apr 2026 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कोलकाता में राजनीतिक माहौल तेज हो गया है. बिधाननगर सीट से टीएमसी के उम्मीदवार और राज्य के मंत्री सुजीत बोस लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं. इस सीट पर 29 अप्रैल को मतदान होना है. सुजीत बोस यहां के मौजूदा विधायक हैं और लगातार चार बार जीत दर्ज कर चुके हैं. इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के शरद दत्त मुखर्जी से है.

चुनावी प्रचार के दौरान सुजीत बोस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि SIR एक बड़ा घोटाला है और इस बारे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहले ही बोल चुकी हैं. उनका कहना है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर तरीका अपना रही है, लेकिन इसके बावजूद उसे सफलता नहीं मिलेगी.

ये भी पढ़ें: बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी बीजेपी की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता बनर्जी, मंच छोड़ लौट गईं वापस

बीजेपी के दावे को सुजीत बोस ने किया खारिज

सुजीत बोस ने बीजेपी के उस दावे को भी उन्होंने खारिज किया, जिसमें कहा जा रहा है कि 4 मई के बाद ममता बनर्जी सत्ता में नहीं रहेंगी. सुजीत बोस ने कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और यह सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है. उन्होंने पहले चरण में हुई भारी वोटिंग को टीएमसी के पक्ष में बताया. उनके मुताबिक, यह साफ संकेत है कि ममता बनर्जी चौथी बार बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेंगी, क्योंकि उनकी सरकार ने काम किया है और विकास को प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा कि विकास ही उनकी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है.

सुजीत बोस ने दिया जवाब

टीएमसी पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर भी सुजीत बोस जवाब दिया. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के लोग किसी भी बीजेपी उम्मीदवार पर हमला नहीं करते. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें फैला रही है. बीजेपी नेताओं के उस बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहा गया था कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी. इस पर सुजीत बोस ने कहा कि उनके यहां कोई गुंडा नहीं है और यह सिर्फ बेबुनियाद बयानबाजी है. उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार बनने वाली नहीं है और 2021 में भी बीजेपी इसी तरह के दावे कर रही थी, जो पूरे नहीं हुए.

ये भी पढ़ें: 'बंगाल में लोकतंत्र नहीं, TMC का गुंडाराज', आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर भड़के राहुल गांधी

Published at : 26 Apr 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
West Bengal Assembly Election West Bengal Election 2026 WB Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
WB Bengal Elections 2026: बंगाल में फिर आएगी ममता सरकार, बिधाननगर से TMC उम्मीदवार सुजीत बोस का दावा
बंगाल में फिर आएगी ममता सरकार, बिधाननगर से TMC उम्मीदवार सुजीत बोस का दावा
इंडिया
सबरीमाला केस: औरतें अपनी दौलत की मालिक, मर्दों को देना होगा हिसाब! इस्लाम में पुरुषों-महिलाओं की 6 बड़ी जिम्मेदारियों में फर्क क्या?
औरतें अपनी दौलत की मालिक, मर्द का होगा हिसाब! इस्लाम में पुरुषों-महिलाओं की 6 बड़ी जिम्मेदारियों में फर्क क्या?
इंडिया
Karnataka: मैसूर में हैरान कर देने वाली प्रेम कहानी! 37 साल की महिला ने 22 साल के युवक से रचाई शादी
मैसूर में हैरान कर देने वाली प्रेम कहानी! 37 साल की महिला ने 22 साल के युवक से रचाई शादी
इंडिया
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी बीजेपी की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता बनर्जी, मंच छोड़ लौट गईं वापस
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी BJP की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता, मंच छोड़ लौट गईं वापस
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एक्स मुस्लिम' सलीम वास्तिक का खूनी राज
Masoom Sharma Film License Review: दमदार एंटरटेनर, हरियाणवी स्टार के स्टारडम पर टिकी फिल्म
Michael Review: Michael Jackson जिंदा हैं! Controversies से दूर बढ़िया फिल्म
Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी बीजेपी की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता बनर्जी, मंच छोड़ लौट गईं वापस
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी BJP की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता, मंच छोड़ लौट गईं वापस
जम्मू और कश्मीर
जेल में बंद इंजीनियर राशिद ने दिल्ली HC का खटखटाया दरवाजा, बीमार पिता से मिलने की जताई इच्छा
जेल में बंद इंजीनियर राशिद ने दिल्ली HC का खटखटाया दरवाजा, बीमार पिता से मिलने की जताई इच्छा
आईपीएल 2026
Watch: अभिषेक शर्मा को देख बेकाबू हुई महिला फैन, हाथ पकड़कर बुरी तरह खींचा; सुरक्षा में बड़ी चूक
अभिषेक शर्मा को देख बेकाबू हुई महिला फैन, हाथ पकड़कर बुरी तरह खींचा; सुरक्षा में बड़ी चूक
बॉलीवुड
कॉन्सर्ट से पहले फैंस कार में बजा रहे थे सोनू निगम के गाने, सिंगर ने सामने आकर किया सरप्राइज
कॉन्सर्ट से पहले फैंस कार में बजा रहे थे सोनू निगम के गाने, सिंगर ने सामने आकर किया सरप्राइज
विश्व
व्हाइट हाउस डिनर प्रोग्राम में जिस सीक्रेट सर्विस ने बचाई ट्रंप की जान, वो कैसे करती है काम? जानें एक-एक डिटेल
व्हाइट हाउस डिनर प्रोग्राम में जिस सीक्रेट सर्विस ने बचाई ट्रंप की जान, वो कैसे करती है काम? जानें एक-एक डिटेल
इंडिया
सबरीमाला केस: औरतें अपनी दौलत की मालिक, मर्दों को देना होगा हिसाब! इस्लाम में पुरुषों-महिलाओं की 6 बड़ी जिम्मेदारियों में फर्क क्या?
औरतें अपनी दौलत की मालिक, मर्द का होगा हिसाब! इस्लाम में पुरुषों-महिलाओं की 6 बड़ी जिम्मेदारियों में फर्क क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यहां एक अलग बांग्लादेश...', पश्चिम बंगाल चुनाव में बंपर वोटिंग के बाद रवि किशन का निशाना
'यहां एक अलग बांग्लादेश...', पश्चिम बंगाल चुनाव में बंपर वोटिंग के बाद रवि किशन का निशाना
हेल्थ
Summer Stomach Infection: क्या गर्मी में आपका भी पेट बार-बार हो रहा खराब? डॉक्टर से जानें इसकी असली वजह
क्या गर्मी में आपका भी पेट बार-बार हो रहा खराब? डॉक्टर से जानें इसकी असली वजह
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget