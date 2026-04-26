बंगाल में फिर आएगी ममता सरकार, बिधाननगर से TMC उम्मीदवार सुजीत बोस का दावा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कोलकाता में राजनीतिक माहौल तेज हो गया है. बिधाननगर सीट से टीएमसी के उम्मीदवार और राज्य के मंत्री सुजीत बोस लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं. इस सीट पर 29 अप्रैल को मतदान होना है. सुजीत बोस यहां के मौजूदा विधायक हैं और लगातार चार बार जीत दर्ज कर चुके हैं. इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के शरद दत्त मुखर्जी से है.

चुनावी प्रचार के दौरान सुजीत बोस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि SIR एक बड़ा घोटाला है और इस बारे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहले ही बोल चुकी हैं. उनका कहना है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर तरीका अपना रही है, लेकिन इसके बावजूद उसे सफलता नहीं मिलेगी.

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बीजेपी के दावे को सुजीत बोस ने किया खारिज

सुजीत बोस ने बीजेपी के उस दावे को भी उन्होंने खारिज किया, जिसमें कहा जा रहा है कि 4 मई के बाद ममता बनर्जी सत्ता में नहीं रहेंगी. सुजीत बोस ने कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और यह सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है. उन्होंने पहले चरण में हुई भारी वोटिंग को टीएमसी के पक्ष में बताया. उनके मुताबिक, यह साफ संकेत है कि ममता बनर्जी चौथी बार बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेंगी, क्योंकि उनकी सरकार ने काम किया है और विकास को प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा कि विकास ही उनकी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है.

सुजीत बोस ने दिया जवाब

टीएमसी पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर भी सुजीत बोस जवाब दिया. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के लोग किसी भी बीजेपी उम्मीदवार पर हमला नहीं करते. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें फैला रही है. बीजेपी नेताओं के उस बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहा गया था कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी. इस पर सुजीत बोस ने कहा कि उनके यहां कोई गुंडा नहीं है और यह सिर्फ बेबुनियाद बयानबाजी है. उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार बनने वाली नहीं है और 2021 में भी बीजेपी इसी तरह के दावे कर रही थी, जो पूरे नहीं हुए.

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