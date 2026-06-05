अन्नामलाई के BJP छोड़ने के बाद इस्तीफों की झड़ी, वाइस प्रेसिडेंट समेत 15 नेताओं ने पार्टी छोड़ी

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तमिलनाडु इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद पार्टी को शुक्रवार (5 जून, 2026) को एक और बड़ा झटका लगा है. अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद तमिलनाडु भाजपा के उपाध्यक्ष कारू नागराजन और स्टेट सेक्रेटरी सुमति वेंकटेश ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है.

वहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु भाजपा उपाध्यक्ष कारू नागराजन और सचिव सुमति वेंकटेश के साथ-साथ कम से कम पार्टी के 14 अन्य अधिकारियों ने भी अपना इस्तीफा सौंपा है. यह घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तमिलनाडु इकाई के भीतर गहरे होते राजनीतिक संकट की ओर इशारा करता है.

भाजपा छोड़ने के बाद बोले कारू नागराजन

भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कारू नागराजन ने पूर्व आईपीएस अधिकारी के. अन्नामलाई के नए राजनीतिक मूवमेंट में साथ देने की इच्छा जाहिर की है. नागराजन ने कहा कि अन्नामलाई न सिर्फ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की, बल्कि किसी की भी गलतियों को उजागर करने में कभी भी हिचकिचाते नहीं थे. उन्होंने के. अन्नामलाई की तारीफ करते हुए कहा कि वे बहुत बहादूर हैं और कई क्षेत्रों के बारे में गहरी समझ रखते हैं, जो उन्हें एक सशक्त और सक्षम नेता बनाती है.

सुमति वेंकटेश ने एक्स पर में की इस्तीफे की घोषणा

वहीं, तमिलनाडु भाजपा की स्टेट सचिव सुमति वेंकटेश ने शुक्रवार (5 जून, 2026) की शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अपने इस्तीफे की घोषणा की है. उन्होंने X पोस्ट में कहा, ‘मैं बहुत भारी मन के साथ पार्टी के पद से अपना इस्तीफा दे रही हूं और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर रही हूं.’

This is my humble intimation to all 👃👃👃 pic.twitter.com/mHpAtDHNml — Sumathi Venkatesh (மோடியின் குடும்பம்) (@SumathiVenkat18) June 5, 2026

उन्होंने कहा, ‘भारतीय जनता पार्टी (BJP) में अपनी सेवा देना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, देशभक्ति और देश की सेवा करने के आदर्शों से बहुत प्रेरित हूं. इन मूल्यों ने मेरी पूरी यात्रा में हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है और आगे भी करते रहेंगे.’

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