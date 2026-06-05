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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLIC लगातार राजेश एक्सपोर्ट्स में पैसे लगाता रहा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? कांग्रेस ने खोली पोल

LIC लगातार राजेश एक्सपोर्ट्स में पैसे लगाता रहा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? कांग्रेस ने खोली पोल

4 जून को भी इस मामले में कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाया गया था. पार्टी ने कहा था कि एलआईसी के पास राजेश एक्सपोर्टस का लगभग 10.8 प्रतिशत हिस्सा है. यह वर्तमान SEBI की जांच के दायरे में है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 05 Jun 2026 06:40 PM (IST)
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Rajesh Exports Fraud: राजेश एक्सपोर्ट्स पर 15.15 लाख करोड़ के रेवेन्यू में हेरफेर के आरोप लगे हैं. अब इस मामले में कांग्रेस मुखर रूप से खुलकर सामने आ गई है. कांग्रेस ने केंद्र पर सीधा हमला बोला है. पार्टी नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि देश की जनता  15 लाख रुपए अकाउंट में आने की आस में बैठी रही. कांग्रेस ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लिया है.

पवन खेड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के दोस्त राजेश भाई ने 15 लाख करोड़ का घोटाला किया. मेहुल भाई, विजय भाई, नीरव भाई, ललित भाई, राजेश भाई ये सब नरेंद्र भाई के दोस्त हैं. ये भाईचारा देश पर बहुत महंगा पड़ रहा है.

इससे पहले 4 जून को भी इस मामले में कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाया गया था. पार्टी ने कहा था कि एलआईसी के पास राजेश एक्सपोर्टस का लगभग 10.8 प्रतिशत हिस्सा है. यह वर्तमान में SEBI की जांच के दायरे में है.

ये भी पढ़ें: Annamalai Resign: K. अन्नामलाई ने BJP को कहा अलविदा! पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्वीकारा इस्तीफा

उन्होंने कहा था कि इससे सवाल उठता है, क्या LIC की तरफ से महत्वपूर्ण हिस्सेदारी का अधिग्रहण सत्ताधारी तंत्र के निर्देशों से प्रेरित था. इससे पहले मार्च 2024 में एक शेयर होल्डर ने शिकायत की थी. उसमें लगातार एलआईसी राजेश एक्सपोर्ट्स में पैसा लगाता रहा. ऐसा इस वजह से हुआ, क्योंकि माधबी पुरी बुच ने 7 महीने तक इस शिकायत पर कुछ नहीं किया था. 

राजेश एक्सपोर्ट्स ने बड़ा निवेश कर गोल्ड रिफाइनरी खरीदी: कांग्रेस

खेड़ा ने कहा कि 2015 में राजेश एक्सपोर्ट्स ने 400 मिलियन डॉलर का निवेश कर स्विटजरलैंड की एक गोल्ड रिफाइनरी खरीदी, लेकिन SEBI ने कोई स्क्रूटनी नहीं की. राजेश एक्सपोर्ट्स ऐसी कंपनी है, जो गोल्ड ज्वेलरी और GEMS का काम करती है और उनका एनर्जी स्टोरेज सेक्टर से कोई लेना-देना नहीं है. मगर 23 मार्च 2022 में मोदी सरकार की Ministry of Heavy Industries ने राजेश एक्सपोर्ट्स को 18,100 करोड़ रुपए का 5 GW मैन्यूफैक्चरिंग कैपेसिटी का काम दे दिया.

खेड़ा ने कहा ने आरोप लगाया कि इस बिडिंग में राजेश एक्सपोर्ट्स के अलावा 7 ऐसे प्रतिद्वंदी थे, जो एनर्जी स्टोरेज सेक्टर से जुड़े थे, लेकिन उन्हें काम देने के बजाए राजेश एक्सपोर्ट्स को काम दे दिया गया. साल 2020-21 और 2024-25 के बीच में राजेश एक्सपोर्ट्स ने कागजों पर 15.15 लाख करोड़ रुपए का काम दिखाया है, लेकिन कोई एजेंसी नहीं जागी.

यह भी पढ़ें: राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?

Published at : 05 Jun 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
National News NEWS Rajesh Fraud Case
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