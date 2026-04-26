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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बंगाल में लोकतंत्र नहीं, TMC का गुंडाराज', आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर भड़के राहुल गांधी

'बंगाल में लोकतंत्र नहीं, TMC का गुंडाराज', आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर भड़के राहुल गांधी

पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर राहुल गांधी ने ममता सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि भारत की अहिंसक परंपरा को कलंकित करने वाली इस राजनीति के सामने झुकेंगे नहीं.

By : आईएएनएस | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 26 Apr 2026 01:09 PM (IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस के कार्यकर्ता देबदीप चटर्जी की चुनाव बाद हत्या पर कड़ी आलोचना की है. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर देबदीप की हत्या के आरोप लगाए हैं. 

राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं, टीएमसी का गुंडाराज चल रहा है. राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस के कार्यकर्ता देबदीप चटर्जी की चुनाव बाद टीएमसी से जुड़े गुंडों की ओर की गई हत्या बेहद निंदनीय है. कांग्रेस सांसद ने कार्यकर्ता देबदीप चटर्जी के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं.

टीएमसी का गुंडाराज चल रहा है- राहुल गांधी

उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं, टीएमसी का गुंडाराज चल रहा है. वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना, मारना, मिटाना, यही टीएमसी का चरित्र बन चुका है. कांग्रेस की राजनीति कभी हिंसा पर नहीं टिकी और न कभी टिकेगी. हमने भी अपने कार्यकर्ता खोए हैं, फिर भी हमने हमेशा अहिंसा और संविधान का रास्ता चुना है. यही हमारी विरासत है, यही हमारा संकल्प. इसके साथ ही उन्होंने परिवार को पूर्ण सुरक्षा और मुआवजा देने की मांग की. 

उन्होंने पोस्ट में लिखा, मांग स्पष्ट है कि सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, कठोर सजा मिले और देबदीप के परिवार को पूर्ण सुरक्षा व मुआवजा सुनिश्चित किया जाए. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पोस्ट में यह भी कहा कि भारत की अहिंसक परंपरा को कलंकित करने वाली इस राजनीति के सामने झुकेंगे नहीं. न्याय होकर रहेगा.

बंगाल कांग्रेस के नेताओं ने क्या आरोप लगाए

पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि देबदीप पर सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बदमाशों ने हमला किया और उसे बेरहमी से पीटा, जिसके कुछ ही समय बाद चोटों के कारण उसकी मौत हो गई. पार्टी ने कहा कि यह दुखद घटना राज्य में कानून-व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त होने को उजागर करती है और पश्चिम बंगाल में विपक्षी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है. 

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Published at : 26 Apr 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi West Bengal Asansol Murder CONGRESS
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