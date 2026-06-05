शपथ के दो दिन बाद कर्नाटक में मंत्री रामलिंगा का इस्तीफा, जानें CM डीके शिवकुमार का रिएक्शन

CM DK Shivakumar On Ramlinga Reddy Resign: कर्नाटक सरकार में बड़ा फेरबदल करते हुए, कांग्रेस पार्टी ने राज्य का मुख्यमंत्री ही बदल दिया है. बकायदा औपचारिकता पूरी करते हुए बुधवार को नए मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिवकुमार ने शपथ भी ले ली. उन्हीं के साथ सरकार के मंत्रिमंडल के तौर पर अन्य कुछ नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी. ऐसे में शुक्रवार को शपथ के दो दिन बाद सरकार में सिंचाई मंत्री का कार्यभार सौंपे जाने के बाद रामलिंगा रेड्डी ने पद से इस्तीफा दे दिया. अब इस पर राज्य के नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बयान सामने आया है.

शिवकुमार ने कहा है कि वह रामलिंगा रेड्डी से बात करेंगे. शिवकुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रामलिंगा रेड्डी एक अहम नेता हैं. मेरे बहुत करीबी हैं. मैं उनसे बात करूंगा. रामलिंगा रेड्डी ग्रामीण इलाके से नहीं हैं. उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया है, लेकिन वह शहरी इलाके में काम करना चाहते हैं. जब उनसे कुछ कार्यकर्ताओं/पार्टी सदस्यों के इस्तीफे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हालात चाहे जो भी हों, अनुशासन बहुत जरूरी है.

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डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु शहर की रक्षक देवी अन्नम्मा देवी के मंदिर जाने के बाद कहा कि अन्नम्मा देवी बेंगलुरु की ग्राम देवी हैं. इस जमीन/राज्य की देवी मां चामुंडी हैं. मैंने राज्य में अच्छी बारिश, अच्छी फसल, समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की है, और अपना काम शुरू कर दिया है.

विभागों के बंटवारे से नाराज रामलिंगा रेड्डी

बताया जा रहा है कि रेड्डी विभागों के बंटवारे से नाराज हैं. इस्तीफे की पुष्टी करते हुए रेड्डी ने दावा किया है कि डीके शिवकुमार ने खुद उनसे बेंगलुरु डेवलपमेंट विभाग देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्हें सिंचाई विभाग दे दिया गया. जो उन्हें मंजूर नहीं है. रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले डीके शिवकुमार मेरे घर आए थे. उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे बेंगलुरु विभाग दिया जाएगा. मैंने मुख्यमंत्री से किसी विभाग की मांग नहीं की थी, उन्होंने खुद इसकी पेशकश की थी और मैंने हामी भर दी थी. उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने उनसे दो बार उस विभाग का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्हें सिंचाई मंत्रालय दे दिया गया, जो उन्हें मंज़ूर नहीं था. रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद कहा कि इसलिए मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं.

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