हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWeather Forecast: यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी

Weather Forecast: यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी

IMD ने अगले 10 घंटे में 8 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. इस बीच उत्तर भारत में शीतलहर और पहाड़ों में बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ गई हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 28 Jan 2026 08:47 AM (IST)
देशभर में कड़ाके की ठंड से लोग पहले ही परेशान हैं और अब लगातार हो रही बारिश ने हालात और मुश्किल बना दिए हैं. IMD ने अगले 10 घंटे के लिए 8 राज्यों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएगी और ठंड और बढ़ेगी. इसका सीधा असर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों की सेहत पर पड़ सकता है. उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति और गंभीर होने की आशंका है, जबकि पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी से पर्यटकों के लिए खतरा बढ़ गया है.

इन 8 राज्यों में बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और सिक्किम में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इन राज्यों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. उत्तराखंड में 28 जनवरी को कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. बिहार में 28 जनवरी को बारिश के साथ बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलने की संभावना है. सिक्किम में कहीं-कहीं ओलावृष्टि हो सकती है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं.

मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 30 जनवरी 2026 की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है. इसके असर से 1 और 2 फरवरी को पश्चिमी हिमालय और आसपास के मैदानी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है.

उत्तर भारत के 17 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

IMD ने 28 जनवरी को उत्तर भारत के 17 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, अयोध्या, अमरोहा, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बदायूं, कानपुर, ललितपुर और महोबा में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा. दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, यमुनानगर और पानीपत में सुबह के समय तेज और ठंडी हवाएं चलने की संभावना है. पंजाब के अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, मोगा और रूपनगर में भी शीतलहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी.

दिल्ली, यूपी और बिहार का मौसम

दिल्ली में 28 जनवरी को बारिश का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन ठंड बनी रहेगी. राजधानी में अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. गौरतलब है कि 23 जनवरी की बारिश के बाद दिल्ली में तापमान 4 डिग्री तक गिर गया था. उत्तर प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बाराबंकी, गोरखपुर और देवरिया सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. लखनऊ में तापमान 18 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

बिहार में भी 28 जनवरी को बारिश का असर देखने को मिलेगा. पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सीतामढ़ी में अगले 15 घंटे के दौरान मध्यम से भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. पटना में अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर का हाल

उत्तराखंड में 28 जनवरी को भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है. नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और उधम सिंह नगर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. मसूरी में तापमान 16 से 8 डिग्री और देहरादून में 18 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन शीतलहर जारी रहेगी. कांगड़ा, मंडी, सोलन, हमीरपुर और सिरमौर में ठंड का असर रहेगा. मनाली में तापमान माइनस 1 से माइनस 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है. जम्मू-कश्मीर में 28 जनवरी को बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन सुबह के समय ठंडी हवाएं चलेंगी. श्रीनगर में अधिकतम तापमान 3 और न्यूनतम तापमान माइनस 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

राजस्थान और मध्य प्रदेश में मौसम की मार

राजस्थान में बारिश नहीं होगी, लेकिन घने कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. हनुमानगढ़, चुरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर में सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम रह सकती है. जयपुर में तापमान 19 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. मध्य प्रदेश में 28 जनवरी को मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. छतरपुर, शिवपुरी, सतना, पन्ना, रीवा और टीकमगढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. भोपाल में अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

ये भी पढ़ें: पहाड़ों पर न जाएं, आ रही बर्फीली तबाही! सफेद तूफान का ये वीडियो रोंगड़े खड़े कर देगा

Published at : 28 Jan 2026 08:47 AM (IST)
