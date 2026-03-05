हैदराबाद के टोली चौकी में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन इमारत से गिरकर तीन मजदूरों की मौत

हैदराबाद के पुराने शहर इलाके में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां निर्माण कार्य के दौरान अचानक हुए हादसे में तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना टोलि चौकी इलाके में हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

मिली जानकारी के अनुसार हैदराबाद के टोलिचौकी इलाके में एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था. गुरुवार सुबह मजदूर इमारत की ऊपरी मंजिल पर काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक लोहे की सपोर्ट संरचना और निर्माण के लिए लगाए गए अस्थायी ढांचे (सपोर्ट बीम और प्लेटफॉर्म) अचानक टूटकर नीचे गिर पड़े.

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या जानकारी दी?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह सब कुछ कुछ ही सेकंड में हुआ. ढांचा टूटते ही वहां काम कर रहे मजदूर संतुलन खो बैठे और ऊंचाई से सीधे नीचे गिर गए. गिरने की वजह से तीन मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी. सूचना मिलते ही टोलिचोकी पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण, जांच शुरू

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी. मजदूरों के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं होने के कारण यह बड़ा हादसा हुआ. पुलिस अधिकारियों के अनुसार मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है और उनके परिवारों को सूचना दी जा रही है. वहीं हादसे के बाद निर्माण स्थल पर काम अस्थायी रूप से रोक दिया गया है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में कई जगहों पर निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जाता, जिसके कारण आए दिन ऐसे हादसे सामने आते रहते हैं. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और यह जांच की जा रही है कि निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार या बिल्डर की ओर से किसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं हुई. यदि जांच में लापरवाही साबित होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.