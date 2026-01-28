जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग में मंगलवार (27 जनवरी 2026) की देर रात एक भीषण हिमस्खलन हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. राहत की बात यह रही कि प्रशासन के अनुसार इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. यह हिमस्खलन ऐसे समय हुआ है, जब कश्मीर घाटी लगातार भारी बर्फबारी की चपेट में है और जनजीवन पहले से ही बुरी तरह प्रभावित है.

यह घटना मध्य कश्मीर के गांदरबल ज़िले में रात करीब 10:12 बजे हुई. इलाके में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हुए दृश्य बेहद डरावने हैं, जिनमें पहाड़ से नीचे आती बर्फ की विशाल दीवार कुछ ही सेकंड में कई इमारतों को ढकती नजर आती है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और पर्यटकों में दहशत फैल गई.

कैसे हुआ हिमस्खलन, क्या है वजह

अधिकारियों के अनुसार, लगातार हो रही भारी बर्फबारी के कारण पहाड़ों पर जमा बर्फ अस्थिर हो गई थी, जो अचानक खिसककर नीचे आ गई. सोनमर्ग लगभग 2,700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सर्दियों के मौसम में इसे हिमस्खलन के लिहाज से बेहद संवेदनशील एरिया माना जाता है. CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बर्फ का सैलाब तेज़ी से नीचे आया और कुछ ढांचों को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया. हालांकि जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा, वे या तो खाली थीं या प्रशासन की तरफ से पहले ही एहतियातन खाली करवा ली गई थीं, जिससे बड़ा नुकसान टल गया.

भारी बर्फबारी से कश्मीर में हालात बिगड़े

कश्मीर में सोमवार रात से शुरू हुई भारी बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो गई हैं, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और सामान्य जीवन ठप पड़ गया है. जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44), जो कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, बर्फ जमने के कारण बंद कर दिया गया है. काजीगुंड के पास नवयुग टनल और बनिहाल सेक्टर में हालात सबसे खराब बताए जा रहे हैं. इसके चलते सैकड़ों वाहन फंस गए हैं, जिनमें जरूरी वस्तुओं से लदे ट्रक भी शामिल हैं.

श्रीनगर एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द

मौसम की मार हवाई यातायात पर भी पड़ी है. श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी 58 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिनमें 29 आगमन और 29 प्रस्थान शामिल हैं. रनवे पर भारी बर्फ जमने और कम दृश्यता के कारण उड़ानों का संचालन असुरक्षित हो गया था. इससे सैकड़ों पर्यटक एयरपोर्ट और होटलों में फंस गए हैं. स्थानीय प्रशासन और होटल संघ पर्यटकों को सहायता पहुंचाने में जुटे हुए हैं.

11 जिलों में हिमस्खलन चेतावनी जारी

जम्मू-कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (JKUTDMA) ने मौसम की गंभीरता को देखते हुए 11 जिलों में हिमस्खलन चेतावनी जारी की है.गांदरबल ज़िले में 2,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों के लिए उच्च खतरे (High Danger) की चेतावनी दी गई है, जिसमें सोनमर्ग भी शामिल है.अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, कुलगाम, कुपवाड़ा, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी और रामबन जिलों में मध्यम खतरे (Medium Danger) का अलर्ट जारी किया गया है.

