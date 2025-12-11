हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKolkata Weather Update: कोलकाता में तापमान में गिरावट, आने वाले दिनों में होगा जबरदस्त सर्दी का एहसास

Kolkata Weather Update: कोलकाता में तापमान में गिरावट, आने वाले दिनों में होगा जबरदस्त सर्दी का एहसास

Kolkata Weather: कोलकाता में सर्दी का कहर बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते न्यूनतम तापमान 15-16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और साथ ही आने वाले दिनों में सर्दी का एहसास अच्छी तरह से होगा. 

By : बंगाली डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 11 Dec 2025 03:48 PM (IST)
Preferred Sources

Kolkata Weather Update: कोलकाता में सर्दी का प्रकोप जारी है. बुधवार की तुलना में कोलकाता का तापमान थोड़ा कम हुआ. आज शहर का न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम है. बुधवार को शहर का तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस था. मौसम विभाग के सूत्रों के मुताबिक, इस हफ्ते न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के आसपास ही रहेगा. कल भी कोलकाता का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही था. 

तटीय जिलों में तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस 

दिसंबर के दूसरे हफ्ते में भी सर्दी का प्रकोप जारी है. कल की तुलना में तापमान थोड़ा कम हुआ है. अलीपुर मौसम विभाग ने कहा है कि इस हफ्ते इसी तरह का मौसम और तापमान रहेगा. आज कोलकाता का न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस है, जो कल की तुलना में थोड़ा कम है. पिछले कुछ दिनों से तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है. कल अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था. आज इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. दक्षिण बंगाल के पश्चिमी जिलों में अगले कुछ दिनों में तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. दूसरी ओर, तटीय जिलों में तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. 

दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जबरदस्त सर्दी

उत्तरी जिलों की ओर देखें तो आज दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास है. और उत्तरी मैदानी इलाकों में तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच है. अलीपुर मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तर बंगाल के पहाड़ी और अन्य मैदानी जिलों में इसी तरह का तापमान और मौसम बना रहेगा. यानी दिसंबर के दूसरे हफ्ते में उत्तर हो या दक्षिण, सर्दी का एहसास अच्छी तरह से होगा. 

यह भी पढ़ें -

बंगाल में बाबरी मस्जिद के लिए जमा हुए 4 करोड़ से ज्यादा, क्या बोले हुमायूं कबीर?

वंदे मातरम पर सदन में बहस, जेपी नड्डा बोले- 'हम नेहरू को बदनाम नहीं करना चाहते...'

Published at : 11 Dec 2025 03:48 PM (IST)
Tags :
Winter Kolkata Weather Update WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
महाराष्ट्र
क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत? शरद पवार गुट ने दिया बड़ा बयान
क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत? शरद पवार गुट ने दिया बड़ा बयान
इंडिया
अरुणाचल प्रदेश में दर्दनाक हादसा, मजदूरों से भरा ट्रक हजारों फीट गहरी खाई में गिरा, 22 की मौत
अरुणाचल प्रदेश में दर्दनाक हादसा, मजदूरों से भरा ट्रक हजारों फीट गहरी खाई में गिरा, 22 की मौत
क्रिकेट
एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को दे डाली बड़ी नसीहत, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को दे डाली बड़ी नसीहत, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup से पहले बड़ा झटका, Jio Hotstar की $3 Billion की Deal खत्म | Paisa Live
Goa Night Club: गोवा अग्निकांड की चश्मदीद बनी इस महिला ने जो बताया सुनकर कांप जाएगी रूह!
Aniruddhacharya Controversy:बाबा की बेशर्मी की हदें पार, कोर्ट में एक-एक कर होगा हिसाब!
8 तोला सोने की चेन, करोड़ों की संपत्ति, हुमायूं कबीर की नेट वर्थ आपको देगी झटका |ABPLIVE
Rahul Gandhi ने SIR पर BJP और RSS को जमकर सुनाया, Lok Sabha में नेता प्रतीपक्ष की स्पीच कैसी लगी ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
महाराष्ट्र
क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत? शरद पवार गुट ने दिया बड़ा बयान
क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत? शरद पवार गुट ने दिया बड़ा बयान
इंडिया
अरुणाचल प्रदेश में दर्दनाक हादसा, मजदूरों से भरा ट्रक हजारों फीट गहरी खाई में गिरा, 22 की मौत
अरुणाचल प्रदेश में दर्दनाक हादसा, मजदूरों से भरा ट्रक हजारों फीट गहरी खाई में गिरा, 22 की मौत
क्रिकेट
एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को दे डाली बड़ी नसीहत, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को दे डाली बड़ी नसीहत, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
टेलीविजन
गौरव खन्ना पर फरहाना भट्ट के कमेंट से खफा हैं बिग बॉस 19 विनर के पिता, बोले- 'मैं होता तो थप्पड़ मार देता'
गौरव खन्ना पर फरहाना भट्ट के कमेंट से खफा हैं बिग बॉस 19 विनर के पिता, बोले- 'मैं तो थप्पड़ मार देता'
ट्रेंडिंग
बीवी रूठ गई तो खुद खाना बनाने लगा पति, डेढ़ साल की बेटी का एफर्ट देख आपकी आंखों में भी आ जाएंगे आंसू
बीवी रूठ गई तो खुद खाना बनाने लगा पति, डेढ़ साल की बेटी का एफर्ट देख आपकी आंखों में भी आ जाएंगे आंसू
जनरल नॉलेज
देश के इस राज्य में बना पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे, क्या है इसकी खासियत और इससे क्या पड़ेगा फर्क?
देश के इस राज्य में बना पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे, क्या है इसकी खासियत और इससे क्या पड़ेगा फर्क?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Update : यूपी में बढ़ सकती है SIR की तारीख? अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, सहारनपुर ने बढ़ाई आयोग की मुश्किल
यूपी में बढ़ सकती है SIR की तारीख? अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, सहारनपुर ने बढ़ाई आयोग की मुश्किल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Embed widget