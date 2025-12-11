Kolkata Weather Update: कोलकाता में सर्दी का प्रकोप जारी है. बुधवार की तुलना में कोलकाता का तापमान थोड़ा कम हुआ. आज शहर का न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम है. बुधवार को शहर का तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस था. मौसम विभाग के सूत्रों के मुताबिक, इस हफ्ते न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के आसपास ही रहेगा. कल भी कोलकाता का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही था.

तटीय जिलों में तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस

दिसंबर के दूसरे हफ्ते में भी सर्दी का प्रकोप जारी है. कल की तुलना में तापमान थोड़ा कम हुआ है. अलीपुर मौसम विभाग ने कहा है कि इस हफ्ते इसी तरह का मौसम और तापमान रहेगा. आज कोलकाता का न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस है, जो कल की तुलना में थोड़ा कम है. पिछले कुछ दिनों से तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है. कल अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था. आज इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. दक्षिण बंगाल के पश्चिमी जिलों में अगले कुछ दिनों में तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. दूसरी ओर, तटीय जिलों में तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जबरदस्त सर्दी

उत्तरी जिलों की ओर देखें तो आज दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास है. और उत्तरी मैदानी इलाकों में तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच है. अलीपुर मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तर बंगाल के पहाड़ी और अन्य मैदानी जिलों में इसी तरह का तापमान और मौसम बना रहेगा. यानी दिसंबर के दूसरे हफ्ते में उत्तर हो या दक्षिण, सर्दी का एहसास अच्छी तरह से होगा.

