बंगाल में बाबरी मस्जिद के लिए जमा हुए 4 करोड़ से ज्यादा, क्या बोले हुमायूं कबीर?

West Bengal News: TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शुरू किया गया बाबरी मस्जिद निर्माण अभियान काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद के लिए दानपात्र-अकाउंट में लगभग 4 करोड़ रुपये जमा हुए. केवल ट्रस्ट के अकाउंट में जमा हुए लगभग 3 करोड़ रुपये. हुमायूं कबीर ने बताया कि आज शाम तक अकाउंट में 3 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा हो चुके हैं. वह पैसा अलग-अलग व्यक्तियों अलग-अलग जगहों से भेजा गया है.

7 तारीख से दानपात्र में पैसा जमा हो रहा है- कबीर

बाबरी मस्जिद में दान के लिए QR कोड में जो अकाउंट खोला गया था, उसमें जमा हुआ है. दूसरी ओर, नकद 65 लाख 67 हजार रुपये पिछले 6 और 7 तारीख को जमा हुए थे. पिछले परसों यह पैसा गिना गया था. 7 तारीख से दानपात्र में और पैसा जमा हो रहा है.

उस पैसे की गिनती अभी शुरू नहीं हुई है. कल-परसों के आसपास उस पैसे की गिनती शुरू होगी. यानी, बाबरी मस्जिद के दानपात्र में 4 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा हुए हैं, ऐसा अब तक बताया गया है. हुमायूं कबीर ने बताया कि विशाल राशि बैंक अकाउंट में भी जमा हुई है. इस पृष्ठभूमि में सस्पेंडेड TMC विधायक ने दावा किया है कि विदेश से भी अनुदान के लिए कई लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं.

2 करोड़ 71 लाख रुपये जमा हुए

कोई हाथ से गिन रहा है. कोई मशीन से गिन रहा है. 50, 100, 200, 500 रुपये के नोट स्थिति ऐसी है कि सस्पेंडेड तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर की प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के लिए कुछ लोग अपनी बचत का पूरा भंडार ही दे गए हैं. हुमायूं कबीर ने बताया कि मंगलवार दोपहर 12 बजे तक प्रस्तावित 'बाबरी मस्जिद' के लिए वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम के जो अकाउंट है, उसमें 2 करोड़ 71 लाख रुपये जमा हुए थे.

उन्होंने कहा, "लोग बाहरी राष्ट्र से भी पैसा देना चाहते हैं. लेकिन बैंकिंग सिस्टम की वजह से पैसा रिसीव नहीं हो रहा है. मैंने एसबीआई के चीफ मैनेजर से बात की है. कतर, सऊदी अरब, बांग्लादेश से लोगों ने मुझसे संपर्क किया है. लोगों ने कहा कि जितना पैसा लगे हम पैसा देंगे."

बीजेपी के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने तीखा कटाक्ष किया

इस अनुदान को लेकर कल राज्य बीजेपी के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने तीखा कटाक्ष किया था. उन्होंने कहा था, "यह तृणमूल का पैसा है. हुमायूं कबीर को तृणमूल ने ही बनाया है. तृणमूल का वह 'प्लान बी' है कि वोट लूटकर अगर जीत नहीं पाए, उसके बाद हुमायूं है. उसके बाद पश्चिम बांग्लादेश बनाकर जीतेंगे. आप क्या मानते हैं? हुमायूं में यह साहस है कि राज्य की तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री के रहते, उनकी आंखों की धमकी को अनदेखा करके, उनकी अनुमति के बिना हुमायूं कबीर वहां 'बाबरी मस्जिद' की आधारशिला रख सकते हैं."