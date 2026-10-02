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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाVideo: 'मेरा रंग दे बसंती...', CJP के मंच से विशाल ददलानी ने गाया गाना, झूमा क्राउड

Video: 'मेरा रंग दे बसंती...', CJP के मंच से विशाल ददलानी ने गाया गाना, झूमा क्राउड

मंच से मेरा रंग दे बसंती गाते हुए म्यूजिक कम्पोजर विशाल ददलानी गाते हुए नजर आए. इस दौरान मंच पर एक्टर शबाना आजमी और सीजेपी के मेंबर्स भी नजर आए. इनमें सौरव दास, अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका शामिल थे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 02 Oct 2026 10:50 PM (IST)
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मुंबई के शिवाजी पार्क पर म्यूजिक कम्पोजर विशाल ददलानी ने 'मेरा रंग दे बसंती चोला' गाना अपने ही स्टाइल में गाया. इस दौरान उनके साथ लोगों का हुजूम भी इस देशभक्ति गीत को गाता नजर आया. ददलानी ने अपने गाने के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी तंज कसा. 

न्यूज एजेंसी पीटीआई की तरफ से शेयर किए गए इस वीडियो में विशाल ददलानी मंच पर आशुतोष रांका, सौरव दास और सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके के साथ नजर आ रहे हैं. इस दौरान एक्टर शबाना आजमी भी मंच पर मौजूद हैं. यहां एक लाइन विशाल गा रहे हैं, तो वहीं भीड़ भी उनका साथ देते नजर आ रही है.

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गाने के बहाने ज्ञानेश कुमार पर तंज 

विशाल ने गाने के बहाने ज्ञानेश कुमार पर तंज कसा. विशाल ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला, ज्ञानू उठा ले झोला. इसके बाद भीड़ भी यही लाइन गाती है. जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे. जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे. उस चोले को पहन के निकला, पहन के निकला, ये मस्तों का चोला. ज्ञानू उठा ले झोला. मेरा रंग दे बसंती चोला. इसके बाद विशाल जनता का धन्यवाद कहते हैं. और बोलते हैं कि क्या बात है, यार. आप सभी सिंगर बन सकते हो. विशाल इस दौरान ब्लैक टीशर्ट पहने नजर आए. इसमें लिखा है, Make Overall Fiction Again. इस पर एक आंख भी बनी हुई है. 

बीजेपी के समर्थकों से की विशाल ने अपील

इस मामले पर विशाल ददलानी ने IANS से बात करते हुए कहा कि आप किसी भी पार्टी के समर्थक हों, अगर देश के इलेक्शन के सिस्टम को ठेस पहुंचे, तो देश बाकि नहीं रहेगा. डेमोक्रेसी बाकि नहीं रहेगा. तो मैं सबसे कहूंगा, बीजेपी के जो समर्थक हैं, वो भी तो हमारे साथ में, इसी देश में रहते हैं, तो उनसे भी कहूंगा जागिए, ज्ञानेश कुमार को हटाइए. इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स किजिए. एसआईआर को हटाइए. हर नागरिक के वोट करने के हक को बचाइए. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 02 Oct 2026 10:50 PM (IST)
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CJP MUMBAI
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