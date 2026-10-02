Video: 'मेरा रंग दे बसंती...', CJP के मंच से विशाल ददलानी ने गाया गाना, झूमा क्राउड

मुंबई के शिवाजी पार्क पर म्यूजिक कम्पोजर विशाल ददलानी ने 'मेरा रंग दे बसंती चोला' गाना अपने ही स्टाइल में गाया. इस दौरान उनके साथ लोगों का हुजूम भी इस देशभक्ति गीत को गाता नजर आया. ददलानी ने अपने गाने के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी तंज कसा.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की तरफ से शेयर किए गए इस वीडियो में विशाल ददलानी मंच पर आशुतोष रांका, सौरव दास और सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके के साथ नजर आ रहे हैं. इस दौरान एक्टर शबाना आजमी भी मंच पर मौजूद हैं. यहां एक लाइन विशाल गा रहे हैं, तो वहीं भीड़ भी उनका साथ देते नजर आ रही है.

VIDEO | Mumbai: Music composer Vishal Dadlani sings ‘Mera Rang De Basanti Chola’ at protest against CEC Gyanesh Kumar in Shivaji Park.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/wcCUpXYOR9 — Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2026

गाने के बहाने ज्ञानेश कुमार पर तंज

विशाल ने गाने के बहाने ज्ञानेश कुमार पर तंज कसा. विशाल ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला, ज्ञानू उठा ले झोला. इसके बाद भीड़ भी यही लाइन गाती है. जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे. जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे. उस चोले को पहन के निकला, पहन के निकला, ये मस्तों का चोला. ज्ञानू उठा ले झोला. मेरा रंग दे बसंती चोला. इसके बाद विशाल जनता का धन्यवाद कहते हैं. और बोलते हैं कि क्या बात है, यार. आप सभी सिंगर बन सकते हो. विशाल इस दौरान ब्लैक टीशर्ट पहने नजर आए. इसमें लिखा है, Make Overall Fiction Again. इस पर एक आंख भी बनी हुई है.

बीजेपी के समर्थकों से की विशाल ने अपील

Mumbai, Maharashtra: At the CJP protest, Singer Vishal Dadlani says, "I would say this is extremely important. You may support any political party, but if the country's election system itself is compromised, then the country and democracy will no longer survive. So, I would tell… pic.twitter.com/YwLP02rIKY — IANS (@ians_india) October 2, 2026

इस मामले पर विशाल ददलानी ने IANS से बात करते हुए कहा कि आप किसी भी पार्टी के समर्थक हों, अगर देश के इलेक्शन के सिस्टम को ठेस पहुंचे, तो देश बाकि नहीं रहेगा. डेमोक्रेसी बाकि नहीं रहेगा. तो मैं सबसे कहूंगा, बीजेपी के जो समर्थक हैं, वो भी तो हमारे साथ में, इसी देश में रहते हैं, तो उनसे भी कहूंगा जागिए, ज्ञानेश कुमार को हटाइए. इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स किजिए. एसआईआर को हटाइए. हर नागरिक के वोट करने के हक को बचाइए.