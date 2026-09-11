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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'माधुरी का स्वास्थ्य और देखभाल हमारी प्राथमिकता', वंतारा ने हाथी के कोल्हापुर लौटने पर दिया भरोसा

'माधुरी का स्वास्थ्य और देखभाल हमारी प्राथमिकता', वंतारा ने हाथी के कोल्हापुर लौटने पर दिया भरोसा

वंतारा ने कहा है कि माधुरी के कोल्हापुर लौटने से उनकी भूमिका खत्म नहीं होगी. पशु चिकित्सक हर दो हफ्ते में उसकी सेहत की जांच करते रहेंगे और उसकी देखभाल में मदद करते रहेंगे.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 11 Sep 2026 01:27 PM (IST)
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वंतारा ने कहा है कि 36 साल की हाथी माधुरी के जामनगर स्थित अपनी सुविधा से कोल्हापुर लौटने के बाद भी वो लगातार उसके स्वास्थ्य और देखभाल की निगरानी करता रहेगा. माधुरी को महादेवी के नाम से भी जाना जाता है.

अधिकारियों के आदेश पर हुआ माधुरी का ट्रांसफर

वंतारा के मुताबिक, हाई-पावर्ड कमेटी (HPC) के निर्देश के बाद माधुरी 30 जुलाई 2025 को जामनगर स्थित राधे कृष्ण टेंपल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट पहुंची थी. इन निर्देशों को बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था. संगठन ने कहा कि उसने हाथी की कस्टडी नहीं मांगी थी, लेकिन उसे माधुरी को अपने पास लेने और उसकी जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए थे.

महाराष्ट्र में खासकर कोल्हापुर में माधुरी के मामले ने काफी ध्यान खींचा है. वह दशकों तक नंदिनी जैन मठ में रही थी. उसके स्वास्थ्य और रहने की परिस्थितियों को लेकर उठी चिंताओं के साथ-साथ पशु कल्याण अधिकारियों और PETA India से जुड़ी कानूनी कार्यवाही के बाद उसका ट्रांसफर किया गया था.

वंतारा ने कहा कि वह कोल्हापुर के लोगों के माधुरी के प्रति भावनात्मक लगाव को समझता है और पहले भी यह स्पष्ट कर चुका है कि वह सक्षम अधिकारियों के फैसलों का पालन करेगा.

HPC ने कोल्हापुर वापसी को मंजूरी दी
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने विवाद से जुड़े सभी पक्षों को HPC के सामने अपने-अपने दावे रखने का निर्देश दिया. पक्षों की दलीलें सुनने, रिपोर्टों की समीक्षा करने और नंदिनी स्थित सुविधा का निरीक्षण करने के बाद समिति ने 9 सितंबर 2026 को माधुरी को कोल्हापुर लौटने की अनुमति दे दी.

मंजूरी के साथ हाथी की सुरक्षा के लिए कई शर्तें भी लगाई गई हैं. इनमें माधुरी को जुलूस या किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने पर रोक और लगातार देखभाल के साथ हर दो सप्ताह में मेडिकल जांच शामिल है. वंतारा ने कहा कि वह HPC के फैसले को स्वीकार करता है और माधुरी की वापसी से जुड़ी सभी शर्तों का पालन करेगा.

संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि माधुरी की स्थिति में सुधार को उसकी लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं का पूरी तरह समाधान नहीं माना जाना चाहिए. वंतारा में इलाज के दौरान उसकी कई पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं स्थिर हुईं, लेकिन उसे अब भी लगातार पशु चिकित्सा निगरानी और जरूरी देखभाल की आवश्यकता है.

माधुरी की निगरानी जारी रखेगी वंतारा की पशु चिकित्सकों की टीम
वंतारा ने कहा कि जामनगर में माधुरी के न रहने के बावजूद उसकी भूमिका जारी रहेगी. संगठन ने उसकी वापसी की तैयारियों में मदद करते हुए नंदिनी में उचित आवास, पशु चिकित्सा सुविधाएं, मेडिकल उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी चीजों की व्यवस्था में सहयोग किया है.

HPC के निर्देशों के मुताबिक, वंतारा के पशु चिकित्सक हर दो सप्ताह में कोल्हापुर जाकर माधुरी की जांच करेंगे और संबंधित अधिकारियों को मेडिकल रिपोर्ट सौंपेंगे. संगठन ने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य इलाज में निरंतरता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि माधुरी के स्वास्थ्य और कल्याण की नियमित निगरानी होती रहे.

माधुरी की वापसी से पहले वंतारा ने नंदिनी के बाड़े में भी काम किया है. संगठन ने कहा कि फिलहाल जितना संभव था, सुविधा में उतना सुधार किया गया है. हालांकि, टाउन प्लानिंग से जुड़ी सीमाओं के कारण आगे के निर्माण कार्य पर रोक है. संगठन के मुताबिक, ट्रस्ट की जमीन से होकर गुजरने वाली एक सड़क ने विकास के लिए उपलब्ध क्षेत्र को सीमित कर दिया है.

वंतारा ने कहा कि माधुरी के नए माहौल में ढल जाने के बाद भी वह सुविधा में और सुधार के लिए मदद उपलब्ध कराता रहेगा. अगर किसी अदालत या सक्षम प्राधिकरण की ओर से निर्देश दिया जाता है तो संगठन अपग्रेड के काम में भी सहयोग करेगा.

माधुरी के प्रति प्रतिबद्धता जारी रहेगी: वंतारा
संगठन ने कहा कि माधुरी के मामले में उसका दृष्टिकोण उस जगह पर आधारित नहीं है जहां हाथी रह रहा है, बल्कि पशु चिकित्सा देखभाल और पशु कल्याण पर आधारित है. उसने कहा कि वंतारा का मानना है कि वास्तविक पशु कल्याण के लिए तथ्यों, पशु चिकित्सा विज्ञान, जिम्मेदार देखभाल, कानूनी प्रक्रिया के सम्मान और जीवन की हमेशा सुरक्षा करने की अटूट प्रतिबद्धता की जरूरत होती है.

वंतारा ने सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और HPC के निर्देशों के लिए उनका आभार जताया. साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों, अधिकारियों, जैन मठ और कोल्हापुर के लोगों का भी धन्यवाद किया.

संगठन ने माधुरी की स्थिति से जुड़ी चिंताओं को HPC के सामने रखने में PETA India की भूमिका को भी स्वीकार किया. संगठन ने कहा, “माधुरी का स्वास्थ्य और कल्याण वंतारा की पहली प्राथमिकता है. उसके स्वास्थ्य, कल्याण और सम्मान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि वह कहां रहती है. हम उसके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे, सुरक्षित और खुशहाल जीवन की कामना करते हैं.”

Published at : 11 Sep 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Madhuri VANTARA
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