ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBRICS में मोदी-जिनपिंग के पास साए की तरह साथ रहे दो शख्स, कौन हैं ये चेहरे?

BRICS में मोदी-जिनपिंग के पास साए की तरह साथ रहे दो शख्स, कौन हैं ये चेहरे?

ब्रिक्स समिट की तस्वीरों में पीएम मोदी के साथ एक शख्स हर जगह नजर आ रहा है. ऐसा ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी है. ये दोनों कौन हैं आइए आपको बताते हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 13 Sep 2026 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है. शनिवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए हैं. दोनों के बीच बातचीत हुई है. दोनों की साथ में कई फोटोज वायरल हुई हैं. इन फोटोज में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के अलावा दो शख्स नजर आ रहे हैं. ये दो व्यक्ति लगभग हर उच्च स्तरीय मुलाकात से पहले अपने नेताओं के साथ नजर आते हैं. आइए आपको इन दो अधिकारियों के बारे में बताते हैं.

ये दो अधिकारी सबसे विश्वसनीय और अनुभवी दुभाषिए यानी इंटरप्रेटर हैं. ये दोनों भारत और चीन के विदेश सेवा अधिकारी हैं. पीएम मोदी के साथ दिखना वाले ये अधिकारी सिद्धार्थ बाबू हैं. वहीं जिनपिंग के साथ नजर आ रहे उनके चाइनीज अधिकारी का नाम सन निंग है.

सन निंग हैं जिनपिंग के अनुवादक
सन निंग की भाषा पर दक्षता उच्च कोटि की है. चीन के अखबार पीपुल्स डेली के मुताबिक  उनकी काबिलियत को देखते हुए विश्वविद्यालय की परीक्षा पास करने से पहले ही उन्हें चीन के विदेश मंत्रालय ने नौकरी दे दी. उन्होंने हाई स्कूल में इंग्लिश कॉम्पिटिशन जीता था और कॉलेज में स्पीच कॉम्पिटिशन के बाद विदेश मंत्रालय का ध्यान उनकी तरफ गया था.  यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने से पहले ही विदेश मंत्रालय ने उनसे संपर्क किया. 


BRICS में मोदी-जिनपिंग के पास साए की तरह साथ रहे दो शख्स, कौन हैं ये चेहरे?

कौन हैं सिद्धार्थ बाबू
पीएम मोदी के पास दिखने वाले अधिकारी का नाम सिद्धार्थ बाबू है. वो केरल के कोच्चि के रहने वाले हैं और 2017 बैच के भारती विदेश सेवा अधिकारी हैं. सिद्धार्थ को कई भाषाएं आती हैं. खासकर मंदारिन और अंग्रेजी.  हाल के वर्षों में वे अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उच्च-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में इंटरप्रेटर के रूप में दिखते रहे हैं. 


BRICS में मोदी-जिनपिंग के पास साए की तरह साथ रहे दो शख्स, कौन हैं ये चेहरे?

सन निंग और सिद्धार्थ बाबू सिर्फ भाषा के पुल नहीं है लेकिन बल्कि दोनों देशों के बीच संवाद को सहज बनाने वाले और शांति से काम करने वाले स्तंभ हैं.

ये भी पढ़ें: BRICS में भारत की कूटनीतिक जीत, मतभेद के बीच ईरान-UAE में बनी सहमति

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
BRICS PM Modi Xi Jinping
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सरेंडर नहीं करेगा ईरान', US पर भड़के पेजेशकियान, ब्रिक्स से दी चेतावनी
'सरेंडर नहीं करेगा ईरान', US पर भड़के पेजेशकियान, ब्रिक्स से दी चेतावनी
इंडिया
ब्रिक्स के डिनर में क्यों शामिल नहीं हुए शी जिनपिंग? सामने आई वजह
ब्रिक्स के डिनर में क्यों शामिल नहीं हुए शी जिनपिंग? सामने आई वजह
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव: ऋतब्रत बनर्जी का बड़ा बयान - 'अगर ममता बनर्जी...'
नंदीग्राम उपचुनाव: ऋतब्रत बनर्जी का बड़ा बयान - 'अगर ममता बनर्जी...'
इंडिया
'ख्वाब हो तुम या...', मलेशियाई PM ने गाया बॉलीवुड गाना, वीडियो वायरल
'ख्वाब हो तुम या...', मलेशियाई PM ने गाया बॉलीवुड गाना, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जिंदा हैं, तो जवाब देना होगा', होर्मुज को लेकर US पर भड़का ईरान
'जिंदा हैं, तो जवाब देना होगा', होर्मुज को लेकर US पर भड़का ईरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BRICS में पहलगाम हमले की निंदा, शुभम की पत्नी बोलीं- PM मोदी का दिल से आभार
BRICS में पहलगाम हमले की निंदा, शुभम की पत्नी बोलीं- PM मोदी का दिल से आभार
बॉलीवुड
बॉडीगार्ड शेरा के बेटे को बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे सलमान खान! 'टार्जन' से होगा डेब्यू
सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के बेटे की बॉलीवुड में एंट्री, 'टार्जन' में आएंगे नजर
क्रिकेट
'मोदी जी को सलाम', BRICS समिट पर रवि शास्त्री का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
'मोदी जी को सलाम', BRICS समिट पर रवि शास्त्री का बड़ा बयान; जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BRICS समिट के बीच अलकायदा से जुड़ा आतंकी गिरफ्तार, UP ATS के हत्थे चढ़ा
BRICS समिट के बीच अलकायदा से जुड़ा आतंकी गिरफ्तार, UP ATS के हत्थे चढ़ा
इंडिया
'सरेंडर नहीं करेगा ईरान', US पर भड़के पेजेशकियान, ब्रिक्स से दी चेतावनी
'सरेंडर नहीं करेगा ईरान', US पर भड़के पेजेशकियान, ब्रिक्स से दी चेतावनी
शिक्षा
JEE में फेल, IIT की सीट ठुकराई, अब अर्जुन जैन हैं IIT बॉम्बे में प्रोफेसर
JEE में फेल, IIT की सीट ठुकराई, अब अर्जुन जैन हैं IIT बॉम्बे में प्रोफेसर
एग्रीकल्चर
घर पर इस तरीके से उगाएं शिमला मिर्च, बाजार से खरीदना कर देंगे बंद
घर पर इस तरीके से उगाएं शिमला मिर्च, बाजार से खरीदना कर देंगे बंद
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
ENT LIVE
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
ENT LIVE
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
ENT LIVE
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Embed widget