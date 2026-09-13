BRICS में मोदी-जिनपिंग के पास साए की तरह साथ रहे दो शख्स, कौन हैं ये चेहरे?

दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है. शनिवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए हैं. दोनों के बीच बातचीत हुई है. दोनों की साथ में कई फोटोज वायरल हुई हैं. इन फोटोज में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के अलावा दो शख्स नजर आ रहे हैं. ये दो व्यक्ति लगभग हर उच्च स्तरीय मुलाकात से पहले अपने नेताओं के साथ नजर आते हैं. आइए आपको इन दो अधिकारियों के बारे में बताते हैं.

ये दो अधिकारी सबसे विश्वसनीय और अनुभवी दुभाषिए यानी इंटरप्रेटर हैं. ये दोनों भारत और चीन के विदेश सेवा अधिकारी हैं. पीएम मोदी के साथ दिखना वाले ये अधिकारी सिद्धार्थ बाबू हैं. वहीं जिनपिंग के साथ नजर आ रहे उनके चाइनीज अधिकारी का नाम सन निंग है.

सन निंग हैं जिनपिंग के अनुवादक

सन निंग की भाषा पर दक्षता उच्च कोटि की है. चीन के अखबार पीपुल्स डेली के मुताबिक उनकी काबिलियत को देखते हुए विश्वविद्यालय की परीक्षा पास करने से पहले ही उन्हें चीन के विदेश मंत्रालय ने नौकरी दे दी. उन्होंने हाई स्कूल में इंग्लिश कॉम्पिटिशन जीता था और कॉलेज में स्पीच कॉम्पिटिशन के बाद विदेश मंत्रालय का ध्यान उनकी तरफ गया था. यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने से पहले ही विदेश मंत्रालय ने उनसे संपर्क किया.





कौन हैं सिद्धार्थ बाबू

पीएम मोदी के पास दिखने वाले अधिकारी का नाम सिद्धार्थ बाबू है. वो केरल के कोच्चि के रहने वाले हैं और 2017 बैच के भारती विदेश सेवा अधिकारी हैं. सिद्धार्थ को कई भाषाएं आती हैं. खासकर मंदारिन और अंग्रेजी. हाल के वर्षों में वे अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उच्च-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में इंटरप्रेटर के रूप में दिखते रहे हैं.





सन निंग और सिद्धार्थ बाबू सिर्फ भाषा के पुल नहीं है लेकिन बल्कि दोनों देशों के बीच संवाद को सहज बनाने वाले और शांति से काम करने वाले स्तंभ हैं.

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