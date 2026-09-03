अभिनंदन वर्धमान अब उड़ाएंगे प्राइवेट जेट, गिराया था पाकिस्तान का F-16

फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद CRPF के 40 जवानों की मौत हो गई थी. इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी इलाके में मौजूद आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले किए. हमलों में बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद (JeM) संगठन के ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया. इसी दौरान 27 फरवरी 2019 को अपना जेट हिट होने से पहले वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया.