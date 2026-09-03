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अभिनंदन वर्धमान अब उड़ाएंगे प्राइवेट जेट, गिराया था पाकिस्तान का F-16
भारतीय वायु सेना के पूर्व ग्रुप कैप्टन और वीर चक्र से सम्मानित अभिनंदन वर्धमान ने बड़ा फैसला लिया है. वो गोवा की रीजनल एयरलाइन FLY91 में पायलट के तौर पर शामिल हुए हैं.
न्यूज एजेंसी पीटीआई को सूत्रों ने बताया कि अभिनंदन वर्धमान अगस्त में पायलट के तौर पर एयरलाइन से जुड़े थे.
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Published at : 03 Sep 2026 11:25 AM (IST)
Tags :Abhinandan Varthaman
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अनूप मिश्राReporter
Opinion