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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियाअभिनंदन वर्धमान अब उड़ाएंगे प्राइवेट जेट, गिराया था पाकिस्तान का F-16

अभिनंदन वर्धमान अब उड़ाएंगे प्राइवेट जेट, गिराया था पाकिस्तान का F-16

भारतीय वायु सेना के पूर्व ग्रुप कैप्टन और वीर चक्र से सम्मानित अभिनंदन वर्धमान ने बड़ा फैसला लिया है. वो गोवा की रीजनल एयरलाइन FLY91 में पायलट के तौर पर शामिल हुए हैं.

Written By : पीटीआई- भाषा  | Updated at : 03 Sep 2026 11:25 AM (IST)
भारतीय वायु सेना के पूर्व ग्रुप कैप्टन और वीर चक्र से सम्मानित अभिनंदन वर्धमान ने बड़ा फैसला लिया है. वो गोवा की रीजनल एयरलाइन FLY91 में पायलट के तौर पर शामिल हुए हैं.

न्यूज एजेंसी पीटीआई को सूत्रों ने बताया कि अभिनंदन वर्धमान अगस्त में पायलट के तौर पर एयरलाइन से जुड़े थे.

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अभिनंदन वर्धमान ने 2019 में पाकिस्तान के साथ हवाई लड़ाई के दौरान दुश्मन के जेट F-16 को मार गिराया था. इसके बाद वो नीचे आ गए. पाकिस्तान ने उन्हें तीन दिन तक बंधक बनाकर रखा था.
अभिनंदन वर्धमान ने 2019 में पाकिस्तान के साथ हवाई लड़ाई के दौरान दुश्मन के जेट F-16 को मार गिराया था. इसके बाद वो नीचे आ गए. पाकिस्तान ने उन्हें तीन दिन तक बंधक बनाकर रखा था.
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FLY91 के प्रवक्ता ने कहा कि कर्मचारियों के बारे में निजी जानकारी एक निजी मामला है और इस पर कोई टिप्पणी नहीं की.
FLY91 के प्रवक्ता ने कहा कि कर्मचारियों के बारे में निजी जानकारी एक निजी मामला है और इस पर कोई टिप्पणी नहीं की.
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भारतीय वायु सेना के फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान को डॉगफाइट (हवाई लड़ाई) के दौरान असाधारण कर्तव्यनिष्ठा दिखाने के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था.
भारतीय वायु सेना के फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान को डॉगफाइट (हवाई लड़ाई) के दौरान असाधारण कर्तव्यनिष्ठा दिखाने के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था.
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यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पदक है.
यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पदक है.
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FLY91 ने मार्च 2024 में उड़ानें शुरू की थीं, अभी छह ATR 72-600 विमानों का बेड़ा चलाती है. एयरलाइन के दो बेस गोवा और हैदराबाद हैं.
FLY91 ने मार्च 2024 में उड़ानें शुरू की थीं, अभी छह ATR 72-600 विमानों का बेड़ा चलाती है. एयरलाइन के दो बेस गोवा और हैदराबाद हैं.
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फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद CRPF के 40 जवानों की मौत हो गई थी. इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी इलाके में मौजूद आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले किए. हमलों में बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद (JeM) संगठन के ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया. इसी दौरान 27 फरवरी 2019 को अपना जेट हिट होने से पहले वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया.
फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद CRPF के 40 जवानों की मौत हो गई थी. इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी इलाके में मौजूद आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले किए. हमलों में बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद (JeM) संगठन के ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया. इसी दौरान 27 फरवरी 2019 को अपना जेट हिट होने से पहले वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया.
Published at : 03 Sep 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Abhinandan Varthaman

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