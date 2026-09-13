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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सरेंडर नहीं करेगा ईरान', US पर भड़के पेजेशकियान, ब्रिक्स से दी चेतावनी

'सरेंडर नहीं करेगा ईरान', US पर भड़के पेजेशकियान, ब्रिक्स से दी चेतावनी

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयान ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के दबाव के आगे नहीं झुकेगा.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 13 Sep 2026 07:21 AM (IST)
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ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयान 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए इं.डिया आए हुए हैं. ब्रिक्स समिट के दौरान उन्होंने यूस और अमेरिका को चेतावनी दी है. उन्होंने शनिवार को कहा कि ईरान अमेरिका और इजराइल के दबाव के आगे नहीं झुकेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि वे ईरान की सेना का सामना करने के बजाय आम लोगों के बुनियादी ढांचे, खाने-पीने की सप्लाई और लोगों की आजीविका को निशाना बना रहे हैं.

ईरान कभी हार नहीं मानेगा
पेजेशिकयान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, ''अगर अमेरिकी योद्धा हैं, तो उन्हें हमारी बहादुर सेना का सामना करने दें. आम लोगों के बुनियादी ढांचे, खाने-पीने की चीजों और रोजगार के साधनों पर हमला क्यों किया जा रहा है? अगर वे इंसान हैं, तो लोगों को पानी, खाना और दवाइयां क्यों नहीं मिलने दे रहे? हमारे लोगों को डरा-धमकाकर झुकाया नहीं जा सकता. ईरान कभी हार नहीं मानेगा."

तेहरान नहीं बना रहा परमाणु हथियार
पेजेशिकयान ने भारत में दिए खास इंटरव्यू में उन्होंने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि तेहरान परमाणु हथियार बना रहा है। साथ ही, उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया कि वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में दावों का इस्तेमाल सैन्य कार्रवाई के बहाने के तौर पर कर रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय नियमों के दायरे में था परमाणि कार्यक्रम
पेजेशकियान ने कहा कि ईरान की परमाणु गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य नियमों के तहत की गई थीं और उन्होंने 'परमाणु अप्रसार संधि' (NPT) में देश की सदस्यता कान जिक्र किया. उन्होंने कहा, "अगर हम परमाणु हथियार बनाना चाहते, तो हम NPT के सदस्य नहीं बनते. अब वो हमारी जमीन पर हमला करने के लिए बहाने और वजहें ढूंढ रहे हैं. ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी की गई है और तेहरान NPT के दायरे में परमाणु मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है.

ये भी पढ़ें: नंदीग्राम उपचुनाव: ऋतब्रत बनर्जी का बड़ा बयान - 'अगर ममता बनर्जी...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 13 Sep 2026 07:21 AM (IST)
Tags :
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