BRICS का दूसरा दिन, भारत मंडपम में किस-किस से मिलेंगे PM मोदी, शेड्यूल

18वें ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन हैं. आज फिर दुनिया के कई बड़े नेता एक साथ आने वाले हैं. सुबह 10 बजे से ही ब्रिक्स के साझेदार देशों और, राष्ट्राध्यक्षों का भारत मंडपम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा. विदेशी मेहमानों के लिए आज के दिन भी भारत मंडपम सजकर तैयार है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

पीएम करेंगे द्विपक्षीय बैठक

ब्रिक्स में आज कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होने वाली है. उसके बाद पीएम मोदी 7 द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं. ये बैठक बहुत खास होने वाली हैं. आज आखिरी दिन का पूरा शेड्यूल आपको बताते हैं.

सुबह 9:55 बजे: लेवल 2 पर ब्रिक्स पार्टनर देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं और मंत्रियों का आगमन होगा.

सुबह 10:00 बजे: भारत मंडपम में लेवल 2 पर फैमिली फोटो होगी.

सुबह 10:50 बजे: बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी: शेपिंग द फ्यूचर फॉर इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ’ विषय पर ओपन सेशन होगा.

दोपहर 2:30 बजे: पीएम मोदी की कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट के साथ बैठक.

दोपहर 3:00 बजे: पीएम मोदी की फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के साथ बैठक.

दोपहर 3:30 बजे: पीएम मोदी की मिस्त्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ बैठक.

शाम 4:10 बजे: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मातामेला सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक.

शाम 4:40 बजे: बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ट नदायिशिमिये के साथ बैठक.

शाम 5:10 बजे: नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति सीनेटर काशिम शेट्टिमा के सथ बैठक.

शाम 5:40 बजे: युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो के साथ बैठक.

पहले दिन साझा किया था बयान

ब्रिक्स सम्मेलन में सभी देशों ने घोषणापत्र पर सहमति बनाई. जिसके बाद पीएम मोदी ने साझा बयान शेयर किया. करीब 45 पन्नों के इस दस्तावेज में 140 बिंदु हैं. इसमें आतंकवाद से लेकर वैश्विक व्यापार, पश्चिम एशिया, ऊर्जा, वित्त और संयुक्त राष्ट्र सुधार तक कई मुद्दों पर सदस्य देशों का साझा रुख सामने आया. घोषणा में आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की कड़ी निंदा की गई. ब्रिक्स देशों ने सीमा पार आतंकवाद, आतंकवाद की फंडिंग और आतंकियों को सुरक्षित पनाह मिलने की चुनौती से निपटने का संकल्प दोहराया.

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