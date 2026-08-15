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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावंदे मातरम् गायन विवाद पर भड़की VHP, कहा- 'कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं...'

वंदे मातरम् गायन विवाद पर भड़की VHP, कहा- 'कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं...'

Vande Mataram: वीएचपी ने कहा कि वंदे मातरम् के अपमान में सिर्फ पार्टी अध्यक्ष खरगे और सनिया गांधी ही नहीं, बल्कि संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमने वाले भी शामिल थे.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 15 Aug 2026 08:16 PM (IST)
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कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम् गायन को लेकर अब देश में राजनीति जोरों पर है. विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद को इतनी बड़ी पार्टी बताती है, लेकिन वे वंदे मातरम का गायन भी बर्दाश्त नहीं कर सके. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी सांसद सोनिया गांधी पर वंदे मातरम का अपमान करना का आरोप लगाया.

VHP ने वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया

VHP के विनोद बंसल ने कहा, 'देश की राजधानी में भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था और वह भी उस पार्टी के मुख्यालय में जो खुद को देश की सबसे पुरानी पार्टी बताती है और जिसने सबसे लंबे समय तक सत्ता संभाली है. दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी पार्टी वंदे मातरम का गायन भी बर्दाश्त नहीं कर सकी. आज इन तीनों नेताओं ने अपने मुख्यालय में जिस तरह से वंदे मातरम का अपमान किया है, वह निश्चित रूप से निंदनीय है.

उन्होंने कहा, 'इस पार्टी के कई प्रधानमंत्री रहे. खुद सोनिया गांधी भी कई सालों तक देश की सुपर पीएम रहीं. प्रधानमंत्री न रहते हुए भी उन्होंने देश की सत्ता को रिमोट कंट्रोल से चलाया, लेकिन उन्हें वंदे मातरम् सहन नहीं हुआ. वंदे मातरम् के अपमान में सिर्फ पार्टी अध्यक्ष खरगे और सनिया गांधी ही नहीं, बल्कि संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमने वाले भी शामिल थे.' उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था.

वंदे मातरम् बर्दाश्त नहीं हुआ: VHP

विनोद बंसल ने कहा, 'थोड़ी देर के लिए वंदे मातरम् बर्दाश्त नहीं हुआ. कांग्रेस को शायद 1937 का वो दृश्य याद आ गया, जब इन्हीं के पूर्वजों ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर वंदे मातरम् के दो टुकड़े किए थे. इनके नेता (कांग्रेस के) तो सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि हमें मार दो, लेकिन हम वंदे मातरम् नहीं गाएंगें.'

इंदिरा भवन में आयोजित कार्यक्रम के एक वीडियो में मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी आपस में बात करते और इशारे करते दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद दोनों नेताओं ने पार्टी के एक सदस्य को बुलाया और उसे कुछ निर्देश देते हुए नजर आए. बीजेपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे वंदे मातरम् का अपमान बताया. सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे राष्ट्रीय गीत के दौरान गंभीरता से खड़े नहीं थे, बल्कि आपस में बातचीत कर रहे थे और किसी को बुला रहे थे. उन्होंने कहा कि यह 'वंदे मातरम्' के प्रति कांग्रेस का अनादर दिखाता है.

Published at : 15 Aug 2026 08:16 PM (IST)
Tags :
Vande Mataram MALLIKARJUN KHARGE SONIA GANDHI
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