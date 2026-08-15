भारत आज 15 अगस्त, 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होकर आधुनिकता और आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
स्वतंत्रता दिवस: PM मोदी ने बधाई के लिए वैश्विक नेताओं का जताया आभार
80th Independence Day: पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को अपना दोस्त कहते हुए X पोस्ट में लिखा कि आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त!
- भारत ने 15 अगस्त 2026 को 80वां स्वाधीनता दिवस मनाया।
- कई वैश्विक नेताओं ने भारत को बधाई संदेश भेजे थे।
- पीएम मोदी ने एक्स पर व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त किया।
- फ्रांस, नेपाल, मालदीव नेताओं का आभार; संबंध होंगे मजबूत।
भारत के 80वें स्वाधीनता दिवस पर देश के कोने-कोने में जश्न का माहौल है और दुनिया भर के देशों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस के लिए बधाई संदेश भेजे हैं. जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी देशों के नेताओं को धन्यवाद देते हुए व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति आभार जताया है. भारत को बधाई संदेश देने वाले देशों में रूस और फ्रांस के अलावा, नेपाल, चीन, भूटान, मालदीव, स्लोवाक रिपब्लिक (स्लोवाकिया) शामिल हैं.
पीएम मोदी ने X पोस्ट में वैश्विक नेताओं को दिया धन्यवाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (15 अगस्त, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देने वाले देशों के नेताओं का आभार जताया है. पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को अपना दोस्त कहते हुए उन्हें धन्यवाद दिया. उन्होंने इमैनुएल मैक्रों के X पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा, ‘आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त!’
Thank you for your warm wishes my friend! @EmmanuelMacron https://t.co/DuS16Kb4w6— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2026
नेपाल के पीएम और RSP चीफ से बोले पीएम मोदी
पीएम मोदी ने पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के प्रमुख रबि लामिछाने का आभार जताया है. उन्होंने नेपाली प्रधानमंत्री से X पोस्ट में कहा, ‘प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. हम भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी और सदियों पुरानी सभ्यतागत संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, ताकि हमारे दोनों देशों के लोगों की पारस्परिक समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित की जा सके.’
Thank you Prime Minister Balendra Shah for your warm greetings.— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2026
We are committed to working together to further strengthen the multifaceted and age-old civilizational ties between India and Nepal for the mutual prosperity and well-being of the people of our nations. @PM_nepal_ https://t.co/VU6mlTKkCT
वहीं, उन्होंने एक अन्य पोस्ट में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) चीफ रबि लामिछाने से कहा, ‘रबि लामिछाने जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए आभार. हम भारत और नेपाल के बीच दोस्ती के गहरे संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि दोनों देशों की पारस्परिक प्रगति और समृद्धि हो.’
Thank you Rabi Lamichhane Ji for your warm wishes.— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2026
We are committed to strengthening the deep bonds of friendship between India and Nepal for mutual progress and prosperity.@hamrorabi https://t.co/z0Oowx8DQ4
PM मोदी ने मालदीव और स्लोवाकिया के नेताओं का जताया आभार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अन्य एक्स पोस्ट में मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मोइज्जू के प्रति आभार जताया है. उन्होंने लिखा, ‘राष्ट्रपति मोइज्जू, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत और मालदीव के बीच दोस्ती का रिश्ता निरंतर और मजबूत होते रहे.’
Thank you, President Muizzu, for your warm wishes.— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2026
May the bonds of friendship between India and the Maldives continue to grow stronger.@MMuizzu https://t.co/7MsDgRzwM9
Thank you President Pellegrini for your warm wishes.— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2026
We look forward to further strengthening the Comprehensive Partnership between India and Slovakia.@PellegriniP_ https://t.co/8o5ndh8oMM
उन्होंने स्लोवाक रिपब्लिक (स्लोवाकिया) के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी का आभार जताते हुए कहा, ‘हम भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं.’
भूटान के प्रधानमंत्री से क्या बोले पीएम मोदी?
Thank you Prime Minister Tshering Tobgay for your warm wishes.— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2026
We deeply cherish our special and enduring partnership with Bhutan, which continues to go from strength to strength.@tsheringtobgay https://t.co/xrSgPHTLDU
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मंत्री ने भूटान के प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए एक्स पोस्ट में कहा, ‘प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे जी, आपकी हार्दिक शुभकामनाएं के लिए धन्यवाद. हम भूटान के साथ अपनी विशेष और स्थायी साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं, जो लगातार मजबूत हो रही है.’
यह भी पढ़ेंः 'कांग्रेस देश से माफी मांगे', BJP ने लगाया वंदे मातरम् के अपमान का आरोप
Frequently Asked Questions
भारत 15 अगस्त, 2026 को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मना रहा है?
भारत को 80वें स्वतंत्रता दिवस पर किन देशों ने बधाई संदेश भेजे?
भारत को रूस, फ्रांस, नेपाल, चीन, भूटान, मालदीव और स्लोवाक रिपब्लिक (स्लोवाकिया) सहित दुनिया भर के कई देशों ने बधाई संदेश भेजे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई संदेशों पर कैसे प्रतिक्रिया दी?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देने वाले सभी देशों के नेताओं का व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त किया।
पीएम मोदी ने नेपाल के नेताओं को क्या संदेश दिया?
पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और RSP प्रमुख रबि लामिछाने का आभार जताया। उन्होंने भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।