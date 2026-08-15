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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियास्वतंत्रता दिवस: PM मोदी ने बधाई के लिए वैश्विक नेताओं का जताया आभार

स्वतंत्रता दिवस: PM मोदी ने बधाई के लिए वैश्विक नेताओं का जताया आभार

80th Independence Day: पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को अपना दोस्त कहते हुए X पोस्ट में लिखा कि आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त!

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 15 Aug 2026 07:40 PM (IST)
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  • भारत ने 15 अगस्त 2026 को 80वां स्वाधीनता दिवस मनाया।
  • कई वैश्विक नेताओं ने भारत को बधाई संदेश भेजे थे।
  • पीएम मोदी ने एक्स पर व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त किया।
  • फ्रांस, नेपाल, मालदीव नेताओं का आभार; संबंध होंगे मजबूत।

भारत के 80वें स्वाधीनता दिवस पर देश के कोने-कोने में जश्न का माहौल है और दुनिया भर के देशों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस के लिए बधाई संदेश भेजे हैं. जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी देशों के नेताओं को धन्यवाद देते हुए व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति आभार जताया है. भारत को बधाई संदेश देने वाले देशों में रूस और फ्रांस के अलावा, नेपाल, चीन, भूटान, मालदीव, स्लोवाक रिपब्लिक (स्लोवाकिया) शामिल हैं. 

पीएम मोदी ने X पोस्ट में वैश्विक नेताओं को दिया धन्यवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (15 अगस्त, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देने वाले देशों के नेताओं का आभार जताया है. पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को अपना दोस्त कहते हुए उन्हें धन्यवाद दिया. उन्होंने इमैनुएल मैक्रों के X पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा, ‘आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त!’

नेपाल के पीएम और RSP चीफ से बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के प्रमुख रबि लामिछाने का आभार जताया है. उन्होंने नेपाली प्रधानमंत्री से X पोस्ट में कहा, ‘प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. हम भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी और सदियों पुरानी सभ्यतागत संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, ताकि हमारे दोनों देशों के लोगों की पारस्परिक समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित की जा सके.’

वहीं, उन्होंने एक अन्य पोस्ट में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) चीफ रबि लामिछाने से कहा, ‘रबि लामिछाने जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए आभार. हम भारत और नेपाल के बीच दोस्ती के गहरे संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि दोनों देशों की पारस्परिक प्रगति और समृद्धि हो.’ 

PM मोदी ने मालदीव और स्लोवाकिया के नेताओं का जताया आभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अन्य एक्स पोस्ट में मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मोइज्जू के प्रति आभार जताया है. उन्होंने लिखा, ‘राष्ट्रपति मोइज्जू, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत और मालदीव के बीच दोस्ती का रिश्ता निरंतर और मजबूत होते रहे.’ 

उन्होंने स्लोवाक रिपब्लिक (स्लोवाकिया) के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी का आभार जताते हुए कहा, ‘हम भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं.’

भूटान के प्रधानमंत्री से क्या बोले पीएम मोदी?

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मंत्री ने भूटान के प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए एक्स पोस्ट में कहा, ‘प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे जी, आपकी हार्दिक शुभकामनाएं के लिए धन्यवाद. हम भूटान के साथ अपनी विशेष और स्थायी साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं, जो लगातार मजबूत हो रही है.’ 

यह भी पढ़ेंः 'कांग्रेस देश से माफी मांगे', BJP ने लगाया वंदे मातरम् के अपमान का आरोप

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 15 Aug 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
Independence Day PM Modi INDIA 80th Independence Day

Frequently Asked Questions

भारत 15 अगस्त, 2026 को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मना रहा है?

भारत आज 15 अगस्त, 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होकर आधुनिकता और आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

भारत को 80वें स्वतंत्रता दिवस पर किन देशों ने बधाई संदेश भेजे?

भारत को रूस, फ्रांस, नेपाल, चीन, भूटान, मालदीव और स्लोवाक रिपब्लिक (स्लोवाकिया) सहित दुनिया भर के कई देशों ने बधाई संदेश भेजे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई संदेशों पर कैसे प्रतिक्रिया दी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देने वाले सभी देशों के नेताओं का व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त किया।

पीएम मोदी ने नेपाल के नेताओं को क्या संदेश दिया?

पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और RSP प्रमुख रबि लामिछाने का आभार जताया। उन्होंने भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

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