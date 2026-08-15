बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने फहराया तिरंगा, 80वें स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई

पूरा देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मना रहा है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने इस अवसर पर शनिवार (15 अगस्त 2026) को दिल्ली में पृथ्वीराज रोड स्थित अपने आधिकारिक आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इस दौरान उनके परिवार के सदस्य, शुभचिंतक, निजी कर्मचारी और आवास की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे. वह 98 साल के हो चुके हैं.

वयोवृद्ध होने के बावजूद देशभक्ति का उनका जज्बा पहले जैसा ही बना हुआ है. वे पिछले कई दशकों से हर स्वतंत्रता दिवस पर अपने आवास पर ध्वजारोहण करते आ रहे हैं और इस साल भी उन्होंने अपने परिजनों और स्टाफ की उपस्थिति में ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी. स्वतंत्रता दिवस पर उनका यह ध्वजारोहण उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणादायक क्षण रहा.

आडवाणी को भारत रत्न प्रदान किया गया

लालकृष्ण आडवाणी को 31 मार्च 2024 को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके खराब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके दिल्ली स्थित आवास पर जाकर उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया. वे 1999 से 2004 के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में गृह मंत्री और बाद में उप-प्रधानमंत्री के पद पर रहे.

एलके आडवाणी का राजनीतिक करियर

वह साल 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े. 1947 के विभाजन के दौरान दिल्ली आने के बाद उन्होंने राजनीति की राह चुनी और 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी के रूप में सक्रिय हुए. 1970 में पहली बार राज्यसभा पहुंचने के बाद वे 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने. साल 1975 के इमरजेंसी के दौरान उन्हें बेंगलुरु जेल में भी रहना पड़ा था.

आडवाणी 1980 से 1986 तक बीजेपी के महासचिव और मई 1986 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने. संगठन को मजबूती देने के लिए उन्होंने 1990 की राम रथ यात्रा के बाद 1997 में आजादी के 50 साल पूरे होने पर 'स्वर्ण जयंती रथ यात्रा' भी निकाली. उन्हें 1990 की उस ऐतिहासिक 'राम रथ यात्रा' का मुख्य सूत्रधार माना जाता है, जो 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई थी और जिसने देश भर में राम मंदिर आंदोलन को नया आधार दिया.