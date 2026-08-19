वंदे मातरम पर सियासी घमासान, BJP के आरोपों पर क्या बोली कांग्रेस

वंदे मातरम पर चल रहा सियासी घमासान अभी खत्म नहीं हुआ है. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय से उपजे इस विवाद के केंद्र में अब गोवा है. यहां कांग्रेस की मीटिंग में वंदे मातरम को लेकर नया विवाद हो गया. कांग्रेस ने गोवा में वंदे मातरम के शुरुआती दो ही छंद गाए थे. इसको लेकर भाजपा ने निशाना साधा है.

कांग्रेस ने किया वंदे मातरम का अपमानः रविशंकर

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पणजी में एक संवाददाता सम्मेलन में गोवा भाजपा के प्रवक्ता दाजी कृष्ण सालकर ने कहा कि कांग्रेस ने वर्ष 1937 में वंदे मातरम के गायन को यह कहते हुए छोटा कर दिया था कि यह धर्मनिरपेक्ष नहीं है. वहीं भाजपा नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय प्रतीकों और स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों से समझौता करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नई दिल्ली के बाद कांग्रेस ने गोवा में भी वंदे मातरम का अपमान किया.

खड़गे ने पूरे मामले में दी प्रतिक्रिया

गोवा में हुए इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे. उन्होंने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी या अन्य जो लोग 12 वर्षों से वंदे मातरम गा रहे हैं वही गीत मैंने गाया है. केस करना है तो महात्मा गांधी पर करो. अटल बिहारी वाजपेयी पर करो. अगर हम गुनहगार तो महात्मा गांधी भी गुनहगार हैं. यही गुनाह है तो महात्मा गांधी पर केस डालो. अगर यही गुनाह है तो बल्लभ भाई पटेल पर केस डालो.

वाजपेयी काल वाला वंदे मातरम गाते आ रहे हमः खड़गे

उन्होंने आगे कहा कि हमने वही गाया जो जवाहरलाल नेहरू ने गाया था. पिछले 18 वर्षों से हम वही गाते आ रहे हैं, जो वे गाते रहे हैं, जिसमें वाजपेयी के नेतृत्व वाली उनकी केंद्र सरकार द्वारा गाया गया 'वंदे मातरम' भी शामिल है. 12 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने भी वही 'वंदे मातरम' गाया जो वे इतने सालों से गाते आ रहे हैं. अगर यह कोई अपराध है, तो वे 18 सालों से यह अपराध करते आ रहे हैं.



खड़गे ने कहा कि इन्हें मालूम नहीं इनके पैदा होने से पहले एक प्रस्ताव पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत गाना यह कांग्रेस ने बताया है.

फांसी पर चढ़ा दो या जेल भेज दोः बीके हरिप्रसाद

वहीं इस पूरे मामले पर कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद का भी बयान आया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे फांसी पर चढ़ा दो या जेल भेज दो. मैं वंदे मातरम के दो ही छंद गाऊंगा. कर्नाटक में दो ही छंद गाए जाते हैं.

कंगना रनौत ने कांग्रेस की तुलना पाकिस्तान से की

बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की भी टिप्पणी पूरे मामले पर आई है. उन्होंने कहा कि मैं एक कलाकार हूं और कला को अच्छी तरह समझती हूं. इतनी नफरत है इनके अंदर कि इन्होंने कैमरे की भी परवाह नहीं की. पाकिस्तान के लोग भी शायद इतना नहीं तड़पते होंगे. वंदे मातरम को लेकर जिस तरह का रवैया कांग्रेस ने अपनाया है, उससे पूरे देश में कांग्रेस हंसी का पात्र बन गई है. BJP का विरोध करते-करते कांग्रेस अब देश विरोधी भी बन चुकी है.

यह निंदनीय और अस्वीकार्यः गजेंद्र सिंह शेखावत

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूरे मामले पर कहा कि विपक्ष ने जो स्पष्टीकरण दिया है वो इसलिए दिया है कि उनको समझ आ गया है कि वे गलत थे. मैं यह मानता हूं कि इस तरह का विवाद होना और लोकतांत्रिक भारत के मानबिंदुओं के लिए होना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण भी है, निंदनीय है और अस्वीकार्य है.