हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावंदे मातरम पर संसद में 10 घंटे बहस... अटैक मोड में होंगे PM मोदी, प्रियंका समेत ये नेता करेंगे कांग्रेस को डिफेंड!

वंदे मातरम पर संसद में 10 घंटे बहस... अटैक मोड में होंगे PM मोदी, प्रियंका समेत ये नेता करेंगे कांग्रेस को डिफेंड!

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में बहस की जाएगी. इस बहस में पक्ष और विपक्ष के नेता शामिल होंगे. चर्चा की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 07 Dec 2025 11:17 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर सोमवार को लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे. इसमें राष्ट्रीय गीत के बारे में कई महत्वपूर्ण और अज्ञात पहलुओं के सामने आने की संभावना है. लोकसभा में 'राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा' सोमवार के लिए सूचीबद्ध है. इस पर बहस के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है. इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा में दूसरे वक्ता होंगे. 

इस चर्चा में लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी वाद्रा सहित अन्य सदस्य भी शामिल होंगे. संसद में यह चर्चा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित और जदुनाथ भट्टाचार्य द्वारा संगीतबद्ध वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर वर्ष भर आयोजित होने वाले समारोह का हिस्सा है.

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए हैं?

प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उस पर 1937 में इस गीत से प्रमुख छंदों को हटाने और विभाजन के बीज बोने का आरोप लगाया था. 7 नवंबर को, मोदी ने वंदे मातरम् के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में वर्ष भर आयोजित होने वाले समारोहों की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं और छात्रों के बीच इस गीत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. अधिकारियों ने बताया, 'चर्चा के दौरान वंदे मातरम् से जुड़े कई महत्वपूर्ण और अनजाने पहलू देश के सामने आएंगे.'

अमित शाह राज्यसभा में करेंगे चर्चा की शुरुआत

गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री एवं राज्यसभा के नेता जे पी नड्डा दूसरे वक्ता होंगे. 

पीएम मोदी के आरोप पर कांग्रेस ने क्या कहा?

पीएम मोदी के आरोप पर कांग्रेस का जवाब भी आया है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए  पीएम मोदी पर 1937 की कांग्रेस वर्किंग कमेटी और रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान करने का आरोप लगाया था. उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री का CWC और टैगोर का अपमान करना चौंकाने वाला है, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं. ऐसा इसलिए है क्योंकि आरएसएस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं निभाई थी.

उन्होंने बताया था कि '26 अक्टूबर से 1 नवंबर 1937 तक कोलकाता में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई थी, जिसमें गांधीजी, नेहरू, पटेल, बोस, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, सरोजिनी नायडू, जे.बी. कृपलानी, भुलाभाई देसाई, जमनालाल बजाज और नरेंद्र देव समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे. उन्होंने लिखा, '28 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम पर CWC का बयान जारी हुआ था, जो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह से गहराई से प्रभावित था. प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक समिति और टैगोर दोनों का अपमान किया है.'

बीजेपी प्रवक्ता बोले- कल ऐतिहासिक दिन

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस दौरान कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को न भूला जाए. जवाहरलाल नेहरू ने वोट बैंक की राजनीति के लिए पूरे वंदे मातरम को छोटा कर दिया है. सुभाष चंद्र बोस जैसे दूसरे कांग्रेसियों के विरोध के बावजूद. 

उन्होंने कहा कि नेहरू ने 1937 में मुस्लिम लीग और जिन्ना के वंदे मातरम से छंद हटाने की मांग के आगे घुटने टेक दिए. जब गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने दिसंबर 1886 के सेशन में पूरा वंदे मातरम पढ़ा था तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट एक मुस्लिम रहीमतुल्ला एम. सयानी थे. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा (1875) में लिखा गया, वंदे मातरम ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट किया. पूरा वंदे मातरम 1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल के बंटवारे के खिलाफ बंगाल में मुख्य नारा था.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसे कट्टरपंथी और कट्टरपंथियों की "आपत्तियों" का हवाला देते हुए दो छंदों तक सीमित कर दिया. प्रधानमंत्री मोदी  ने इस तुष्टीकरण की मानसिकता को मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस कहकर सही कहा है. कांग्रेस हमेशा भारत की सभ्यता की आत्मा, राष्ट्रीय प्रतीकों और "वंदे मातरम" की शाश्वत पुकार से असहज रही है. यहां तक ​​कि राहुल गांधी ने एक पब्लिक रैली में केसी वेणुगोपाल से वंदे मातरम का पाठ रोकने के लिए कहा क्योंकि उन्हें देर हो रही थी.

साल 1875 में लिखा था राष्ट्रीय गीत
वंदे मातरम गीत की रचना बंग्ला भाषा के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी. उन्होंने इसे 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में प्रकाशित करवाया था. इसी गीत के आधार पर उन्होंने अपनी अमर रचना आनंदमठ उपन्यास लिखा था.

Published at : 07 Dec 2025 11:17 PM (IST)
Tags :
Parliament Congress BJP PRIYANKA GANDHI WINTER SESSION NARENDRA MODI RAJNATH SINGH Vande Mataram Debate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर? चीन-पाकिस्तान के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
1500KM तक का टारगेट तबाह... कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर?
बिहार
बिहार: '10 लाख दो वरना मार देंगे', सिवान से JDU सांसद विजयलक्ष्मी देवी को मिली जान से मारने की धमकी
बिहार: '10 लाख दो वरना मार देंगे', सिवान से JDU सांसद विजयलक्ष्मी देवी को मिली जान से मारने की धमकी
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
ओटीटी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
Advertisement

वीडियोज

Goa Night Club Fire Incident: 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? | Breaking | Romana Isar Khan
Indigo Flight Crisis: IndiGo की लूट, सरकार मौन क्यों? | Sandeep Chaudhary | ABP News
बंगाल में गीता vs बाबरी का चल रहा है रण!
बंगाल में धर्मयुद्ध..चुनावी से पहले बड़ा षड्यंत्र !
कलब अग्निकांड में 10 लोगों के शवों की हुई शिनाख्त
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर? चीन-पाकिस्तान के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
1500KM तक का टारगेट तबाह... कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर?
बिहार
बिहार: '10 लाख दो वरना मार देंगे', सिवान से JDU सांसद विजयलक्ष्मी देवी को मिली जान से मारने की धमकी
बिहार: '10 लाख दो वरना मार देंगे', सिवान से JDU सांसद विजयलक्ष्मी देवी को मिली जान से मारने की धमकी
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
ओटीटी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
क्रिकेट
बेंगलुरु में वापस आएगा IPL, ये वादा करने वाले वेंकटेश प्रसाद बने कर्नाटक क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष
बेंगलुरु में वापस आएगा IPL, ये वादा करने वाले वेंकटेश प्रसाद बने कर्नाटक क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष
महाराष्ट्र
नाशिक: गहरी खाई में कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
नाशिक: गहरी खाई में कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
यूटिलिटी
बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट है तो हो जाएगी आपकी मौज, बदलने वाले हैं ये नियम
बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट है तो हो जाएगी आपकी मौज, बदलने वाले हैं ये नियम
फूड
Malai Egg Curry: घर में कैसे बनाएं रेस्तरां से भी अच्छी मलाई एग करी, कैसे बनेगी यह एकदम क्रीमी?
घर में कैसे बनाएं रेस्तरां से भी अच्छी मलाई एग करी, कैसे बनेगी यह एकदम क्रीमी?
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget