Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: US में $100,000 तक फीस! H-1B पर नया प्रस्ताव, भारतीयों के लिए चिंता

Xप्लेन: US में $100,000 तक फीस! H-1B पर नया प्रस्ताव, भारतीयों के लिए चिंता

इस प्रस्ताव के तहत, सालाना वीजा सीमा के दायरे में आने वाली हर नई H-1B अर्जी पर अमेरिकी नियोक्ताओं (Employers) को $103,265 (लगभग 86 लाख रुपये) का भारी-भरकम शुल्क देना होगा.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 26 Aug 2026 09:21 AM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) और ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी प्रस्तावित नियमों ने भारत की आईटी इंडस्ट्री, वहां पढ़ाई कर रहे लाखों भारतीय छात्रों और वर्क वीजा पर काम करने वाले प्रोफेश्नल्स के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है. इस प्रस्ताव के तहत, सालाना वीजा सीमा के दायरे में आने वाली हर नई H-1B अर्जी पर अमेरिकी नियोक्ताओं (Employers) को $103,265 (लगभग 86 लाख रुपये) का भारी-भरकम शुल्क देना होगा.

यह नया प्रस्ताव उस पहले के फैसले का एक अलग रूप है जिसे जून में एक अमेरिकी अदालत ने खारिज कर दिया था. 24 अगस्त को फेडरल रजिस्टर में जारी इस नोटिस पर 30 दिनों का जन-परामर्श (Public Comments) मांगा गया है और उम्मीद है कि इसे वर्ष के अंत तक अंतिम रूप दिया जा सकता है.

इसके अतिरिक्त, OPT (ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग) पर भी $100,000 का शुल्क लगाने पर विचार किया जा रहा है. यदि ये प्रस्ताव पूरी तरह लागू होते हैं, तो यह बीते कई दशकों में अमेरिकी कानूनी आव्रजन की लागत के ढांचे में सबसे बड़ा बदलाव साबित होगा.

1. प्रमुख नीतियां और शुल्क संरचना

अमेरिकी सरकार केवल नए H-1B आवेदनों पर ही शुल्क बढ़ाने का विचार नहीं कर रही है, बल्कि मौजूदा कर्मचारियों के एक्सटेंशन (वीजा नवीनीकरण) पर भी नया वित्तीय बोझ डालने की तैयारी में है:

  • नई H-1B अर्जी पर शुल्क: प्रति नई अर्जी पर $103,265 का नया प्रस्तावित शुल्क लागू करने की योजना है.

  • वीजा एक्सटेंशन पर सरचार्ज: 9 सितंबर से DHS उन बड़ी कंपनियों से प्रति H-1B एक्सटेंशन पर $4,000 और L-1 एक्सटेंशन पर $4,500 का सरचार्ज वसूलेगा, जिनके 50% से अधिक कर्मचारी इन्हीं वीजा पर कार्यरत हैं. यह '9/11 रिस्पॉन्स एंड बायोमेट्रिक एंट्री-एग्जिट फीस' का हिस्सा है.

  • OPT प्रोग्राम पर नया शुल्क: विदेशी स्नातकों के लिए उपलब्ध पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (OPT) पर $100,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने पर अलग से विचार किया जा रहा है.

2. भारतीय आईटी सेवा क्षेत्र पर सीधा प्रभाव

भारतीय आईटी कंपनियां (जैसे TCS, Infosys, Wipro, HCL) और अमेरिकी टेक दिग्गज (जैसे Cognizant) का पारंपरिक बिजनेस मॉडल भारत से योग्य सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को क्लाइंट लोकेशंस (अमेरिका) में लंबी अवधि के असाइनमेंट पर भेजने पर टिका रहा है.

  1. कारोबारी लागत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी: हर असाइनमेंट के लिए वीजा एक्सटेंशन की जरूरत होती है. अब नए भर्तियों पर ही नहीं, बल्कि मौजूदा कर्मचारियों के वीजा रिन्यूअल पर भी $4,000 से $4,500 का सरचार्ज लागू होने से भारतीय आईटी कंपनियों का परिचालन खर्च (Operating Cost) काफी बढ़ जाएगा.

  2. स्थानीय अमेरिकी प्रतिभाओं पर निर्भरता: अत्यधिक फीस से बचने के लिए आईटी कंपनियां भारत से इंजीनियरों को अमेरिका भेजने के बजाय स्थानीय अमेरिकी नागरिकों या ग्रीन कार्ड धारकों की भर्ती करने के लिए मजबूर होंगी.

  3. ऑफशोरिंग और रिमोट वर्क का विस्तार: अत्यधिक लागत के चलते कंपनियां अमेरिका में ऑन-साइट टीमों को छोटा करेंगी और ज्यादातर प्रोजेक्ट्स को भारत या अन्य कम लागत वाले देशों (Nearshore Locations) से रिमोटली संचालित करने पर जोर देंगी.

3. भारतीय छात्रों के भविष्य और OPT पर असर

भारत वर्तमान में अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत है. वित्त वर्ष 2025 में सभी H-1B वर्करों में से लगभग 70% भारतीय थे.

  • शिक्षा के बाद रोजगार का संकट: अधिकांश भारतीय छात्र अमेरिका की महंगी यूनिवर्सिटीज से डिग्री लेने के बाद 1 से 3 साल के OPT अवधि के दौरान काम करते हैं और बाद में H-1B वीजा में स्विच करने की कोशिश करते हैं.

  • स्पॉन्सरशिप से कतराएंगी कंपनियां: यदि किसी नए छात्र को H-1B में बदलने के लिए कंपनी को $103,265 का शुल्क देना पड़े, तो छोटी और मध्यम स्तर की अमेरिकी कंपनियां विदेशी फ्रेशर्स को स्पॉन्सर करने से पूरी तरह हाथ पीछे खींच सकती हैं.

  • एजुकेशन लोन चुकाने की चुनौती: भारी-भरकम फीस देकर अमेरिका पढ़ने गए छात्रों के लिए यदि डिग्री के बाद काम करने का अवसर नहीं मिलता है, तो उनके लिए एजुकेशन लोन का भुगतान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा.

4. श्रम बाजार, प्रतिस्पर्धा और वीजा आवेदकों पर प्रभाव

  • अत्यधिक प्रतिस्पर्धा: भविष्य में कंपनियां केवल अति-विशिष्ट कौशल (High-Skilled) वाले और वरिष्ठ भूमिकाओं के लिए ही H-1B स्पॉन्सरशिप की लागत वहन करेंगी. सामान्य आईटी भूमिकाओं के लिए आवेदन खारिज हो सकते हैं.

  • वेतन संरचना में बदलाव: नियोक्ता इस अतिरिक्त लागत की भरपाई करने के लिए विदेशी कर्मचारियों के शुरुआती वेतन पैकेज में कटौती कर सकते हैं.

ट्रंप प्रशासन के ये कदम अमेरिकी आव्रजन नीति को बेहद सख्त और महंगा बनाने का एक स्पष्ट प्रयास हैं. भारत के लिए, जो अमेरिका में सबसे ज्यादा तकनीकी कार्यबल और छात्र भेजता है, यह फैसला अत्यंत संवेदनशील है. यदि ये नियम अपने मूल रूप में लागू होते हैं, तो इससे न केवल भारतीय आईटी सेवा क्षेत्र की लाभप्रदता पर असर पड़ेगा, बल्कि अमेरिकी उच्च शिक्षा प्रणाली में भारतीय छात्रों के आकर्षण में भी बड़ी गिरावट आ सकती है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
America Donald Trump H-1B Visa Explainer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Xप्लेन: US में $100,000 तक फीस! H-1B पर नया प्रस्ताव, भारतीयों के लिए चिंता
Xप्लेन: US में $100,000 तक फीस! H-1B पर नया प्रस्ताव, भारतीयों के लिए चिंता
इंडिया
तेज हेडलाइट से नहीं चौंधियाएंगी आंखें, सरकार बदलेगी नियम
तेज हेडलाइट से नहीं चौंधियाएंगी आंखें, सरकार बदलेगी नियम
इंडिया
तेलंगाना में भीषण हादसा, ट्रक से टकराई बस, 6 की मौत और 20 घायल
तेलंगाना में भीषण हादसा, ट्रक से टकराई बस, 6 की मौत और 20 घायल
इंडिया
Xप्लेन: कार पर 3400 किस, 5500 का चालान, जानें कानून क्या है
Xप्लेन: कार पर 3400 किस, 5500 का चालान, जानें कानून क्या है
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेज हेडलाइट से नहीं चौंधियाएंगी आंखें, सरकार बदलेगी नियम
तेज हेडलाइट से नहीं चौंधियाएंगी आंखें, सरकार बदलेगी नियम
बिहार
'SC-ST महिलाओं की इंटरकास्ट मैरिज पर सरकार देगी ढाई लाख', CM सम्राट का ऐलान
'SC-ST महिलाओं की इंटरकास्ट मैरिज पर सरकार देगी ढाई लाख', CM सम्राट का ऐलान
इंडिया
तेलंगाना में भीषण हादसा, ट्रक से टकराई बस, 6 की मौत और 20 घायल
तेलंगाना में भीषण हादसा, ट्रक से टकराई बस, 6 की मौत और 20 घायल
क्रिकेट
अनाया बांगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकती हैं या नहीं?
अनाया बांगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकती हैं या नहीं?
बॉलीवुड
अब कहां हैं 'राज' की 'भूतनी' मालिनी शर्मा? बॉलीवुड से दूर कर रही हैं ये काम
अब कहां हैं 'राज' की 'भूतनी' मालिनी शर्मा? बॉलीवुड से दूर कर रही हैं ये काम
इंडिया
PM मोदी ने मिलाद-उन-नबी के मौके पर दी मुबारकबाद, कहा- 'मुझे आशा है कि...'
PM मोदी ने मिलाद-उन-नबी के मौके पर दी मुबारकबाद, कहा- 'मुझे आशा है कि...'
हिमाचल प्रदेश
भूकंप के झटकों से दहला शिमला और चंबा, लोगों में दहशत का माहौल
भूकंप के झटकों से दहला शिमला और चंबा, लोगों में दहशत का माहौल
ट्रेंडिंग
भारत में UPI पेमेंट देख चौंकी फ्रांस से आई महिला, कही ये बातें
भारत में UPI पेमेंट देख चौंकी फ्रांस से आई महिला, कही ये बातें
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget