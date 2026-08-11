NSA अजीत डोभाल से मिले US राजदूत सर्जियो गोर, क्या हुई बातचीत?

भारत में अमेरिका राजदूत सर्जियो गोर ने मंगलवार(11 अगस्त) को नेशनल एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ अमेरिका और भारत के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर चर्चा की. इस मीटिंग में उन्होंने फायदेमंद करार दिया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते वैश्विक सुरक्ष चुनौतियों से निपटने में करीबी द्विपक्षीय साझेदारी के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के कई लक्ष्य समान हैं. उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच लगातार सहयोग बढ़ रहा है.

अमेरिकी राजदूत ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि अमेरिका और भारत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर चर्चा के लिए एनएसए अजीत डोभाल के साथ एक फायदेमंद मीटिंग हुई. वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के साथ करीबी साझेदारी बेहद ही जरूरी है. अमेरिका और भारत के कई लक्ष्य समान हैं. हमारा आपसी सहयोग लगातार बढ़ रहा है.

अमेरिकी राजदूत ने विदेश सचिव से भी की थी मुलाकात

अमेरिकी राजदूत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी के साथ मीटिंग और भारत-अमेरिका के बाइलेट्रल रिश्तों से जुड़े मुद्दों पर एक दिन पहले चर्चा हुई. सोमवार शाम को हुई यह मीटिंग अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत के दो दिन बाद हुई है. गोर ने सोशल मीडिया पर कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिसरी से मिलकर हमेशा अच्छा लगता है. हालांकि, इसके अलावा उन्होंने इस मीटिंग से जुड़ी किसी तरह की जानकारी नहीं दी है.

8 अगस्त को पीएम मोदी और जेडी वेंस के बीच हुई थी बातचीत

8 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच भी फोन पर बातचीत हुई. दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्ची की थी. इस दौरान पीएम मोदी ने वेंस के बेटे को भी जन्मदिन पर बधाई दी थी.

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