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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNSA अजीत डोभाल से मिले US राजदूत सर्जियो गोर, क्या हुई बातचीत?

NSA अजीत डोभाल से मिले US राजदूत सर्जियो गोर, क्या हुई बातचीत?

8 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच भी फोन पर बातचीत हुई. दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्ची की थी.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 11 Aug 2026 04:48 PM (IST)
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भारत में अमेरिका राजदूत सर्जियो गोर ने मंगलवार(11 अगस्त) को नेशनल एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ अमेरिका और भारत के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर चर्चा की. इस मीटिंग में उन्होंने फायदेमंद करार दिया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते वैश्विक सुरक्ष चुनौतियों से निपटने में करीबी द्विपक्षीय साझेदारी के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के कई लक्ष्य समान हैं. उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच लगातार सहयोग बढ़ रहा है. 

अमेरिकी राजदूत ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि अमेरिका और भारत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर चर्चा के लिए एनएसए अजीत डोभाल के साथ एक फायदेमंद मीटिंग हुई. वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के साथ करीबी साझेदारी बेहद ही जरूरी है. अमेरिका और भारत के कई लक्ष्य समान हैं. हमारा आपसी सहयोग लगातार बढ़ रहा है. 

अमेरिकी राजदूत ने विदेश सचिव से भी की थी मुलाकात

अमेरिकी राजदूत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी के साथ मीटिंग और भारत-अमेरिका के बाइलेट्रल रिश्तों से जुड़े मुद्दों पर एक दिन पहले चर्चा हुई. सोमवार शाम को हुई यह मीटिंग अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत के दो दिन बाद हुई है. गोर ने सोशल मीडिया पर कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिसरी से मिलकर हमेशा अच्छा लगता है. हालांकि, इसके अलावा उन्होंने इस मीटिंग से जुड़ी किसी तरह की जानकारी नहीं दी है. 

8 अगस्त को पीएम मोदी और जेडी वेंस के बीच हुई थी बातचीत

8 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच भी फोन पर बातचीत हुई. दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्ची की थी. इस दौरान पीएम मोदी ने वेंस के बेटे को भी जन्मदिन पर बधाई दी थी. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 11 Aug 2026 04:46 PM (IST)
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Diplomacy US-India WORLD NEWS
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