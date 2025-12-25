Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने गुरुवार (25 दिसंबर, 2025) को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी और उस पर कार्रवाई करने को लेकर बड़ा बयान दिया है. बांग्लादेश में हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार लगातार नजर बनाई हुई है. हम लोगों ने भी चिंता जाहिर की है.

बांग्लादेश में हिंसा को लेकर बोले विदेश राज्य मंत्री

बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंदुओं के साथ घटनाओं को लेकर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, 'जो भी घटना है, वहां पर हो रही है बहुत ही चिंताजनक है. हमारी सरकार ने वहां पर बांग्लादेश में लगातार जो हाई कमीशन है, उनको कहलवाया है.'

उन्होंने कहा, 'हम लोगों ने बार-बार कहा भी है कि यह घटना बहुत ही चिंताजनक है. इस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए. इस पर जरूर रोकथाम होना चाहिए. सरकार लगातार नजर बनाई हुई है. हम लोगों ने भी चिंता जाहिर की है.'

माल्या और नीरव मोदी की वापसी पर बोले केंद्रीय मंत्री

विजय माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के सवाल पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, 'इसके पहले भी आतंकवादियों को भारत लाया गया है तो सभी को लाया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा.'

उन्होंने कहा, 'विजय माल्या पर कार्रवाई जरूर होगी. चिंता न कीजिए. उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो लोग देश छोड़कर भागे हैं. कितने बड़े आतंकवादी को कुछ माह पहले भारत में लाया गया है, कोई उम्मीद थी कि आएगा, लेकिन आया. हर एक को लाया जाएगा. इस संबंध में हाई कमीशन से लगातार बातचीत जारी है.'

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का लक्ष्य देश को हर स्तर पर आगे बढ़ाना है, चाहे वह खेल हो या राष्ट्रीय सुरक्षा. उन्होंने कहा कि भगोड़े इसलिए देश छोड़कर भागे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है.

सांसद खेल महोत्सव के समापन पर बोले केंद्रीय मंत्री

वहीं, सांसद खेल महोत्सव का आज गुरुवार (25 दिसंबर, 2025) को समापन किया गया है. इस मौके पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा पीएम मोदी ने इस खेल महोत्सव का शुभारंभ किया. इसका उद्देश्य हमारे दूरदराज गांवों के, छोटे-छोटे शहरों में जो बच्चे हैं, ‌जो गरीब हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है, जिन्हें अपनी योग्यता को दिखाने के लिए मौका नहीं मिलता है. उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री मोदी की ओर से चालू की गई है.

