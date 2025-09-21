हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाखरगे ने H-1B वीजा को लेकर PM मोदी पर कसा तंज तो पूर्व विदेश सचिव ने किया पलटवार, किरेन रिजिजू ने दी प्रतिक्रिया

Kiren Rijiju: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राजनीति करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय और जगह है, लेकिन जब बात राष्ट्र के हितों की हो, तो हम सभी को एकजुट होकर भारत के लिए आवाज उठानी चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 21 Sep 2025 07:54 PM (IST)

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार (21 सितंबर, 2025) को अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के H-1B वीजा पर की गई कार्रवाई को लेकर पूर्व विदेश सचिव के बयान का हवाला देते हुए विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा. रिजिजू ने कहा कि राजनीति करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय और जगह है, लेकिन जब बात राष्ट्र के हितों की हो, तो हम सभी को एकजुट होकर भारत के लिए आवाज उठानी चाहिए.

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार (21 सितंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर की गई टिप्पणी को साझा किया है.

H-1B वीजा को लेकर क्या बोले थे मल्लिकार्जुन खरगे?

दरअसल, अमेरिकी प्रशासन की ओर से H-1B वीजा पर की गई कार्रवाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार (20 सितंबर, 2025) को पीएम मोदी पर निशाना साधा था. खरगे ने एक्स हैंडल पर किए अपने पोस्ट में कहा था, ‘अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर फोन करने के बाद जो उपहार दिए हैं, उनसे भारतीयों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है.

खरगे ने मोदी और ट्रंप की नजदीकियों पर तंज कसते हुए कहा, ‘गले मिलना और खोखले नारे लगाना विदेश नीति नहीं कहलाते हैं. विदेश नीति का मतलब होता है देश के हितों की रक्षा करना, भारत के सबसे पहले रखना और समझदारी और संतुलन बनाते हुए दोस्ती को निभाना.’

खरगे के तंज पर पूर्व विदेश सचिव ने की टिप्पणी

पीएम मोदी पर तंज कसने को लेकर पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर पलटवार किया. उन्होंने कहा, ‘विदेशी दबाव के खिलाफ एकजुट होने के बजाए, ट्रंप के विरोधी कदमों के लिए मोदी को दोषी ठहराना हमारी देश की मजबूती को कम करता है. ट्रंप सभी के साथ असभ्य ही व्यवहार कर रहे हैं, फिर चाहे वह उनके अपने सहयोगी यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, मैक्सिको जैसे देश ही क्यों न हो. उन्होंने सोचा कि भारत पर दबाव डाला जा सकता है. लेकिन राष्ट्र हित की रक्षा में उठाए गए हमारे दृढ़ कदमों ने उनके घमंड को चोट पहुंचाई और उनकी धौंस दिखाने वाली प्रकृति को उजागर कर दिया.

पूर्व विदेश सचिव के टिप्पणी पर बोले किरेन रिजिजू

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरेग पर पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल की टिप्पणी को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया. उन्होंने कहा, ‘कंवल सिब्बल एक बहुत ही विद्वान, बेहद संतुलित और गहन सोच वाले कूटनीतिज्ञ हैं, जो अपनी तीखी और प्रासंगिक राय के लिए जाने जाते हैं. मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूं, जिसने उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष को यह सटीक सलाह देने पर मजबूर किया. राजनीति के लिए हमारे पास पर्याप्त समय और जगह है, लेकिन जब राष्ट्रीय हितों की बात आती है, तो हम सभी को मिलकर भारत के लिए आवाज उठानी चाहिए.’

Published at : 21 Sep 2025 07:54 PM (IST)
