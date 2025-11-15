हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar Election Result: नीतीश कुमार से क्यों मिलने गए थे चिराग पासवान? LJP-R चीफ ने abp न्यूज पर कर दिया खुलासा

Bihar Election Result: नीतीश कुमार से क्यों मिलने गए थे चिराग पासवान? LJP-R चीफ ने abp न्यूज पर कर दिया खुलासा

Chirag Paswan: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में 200 से ज्यादा सीट हासिल करना एक ऐतिहासिक जीत है. बिहार की जनता ने करके दिखाया कि वो आरजेडी को कतई मौका नहीं देना चाहते हैं.

By : मेघा प्रसाद | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 15 Nov 2025 10:14 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 202 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की. इस प्रचंड जीत में एनडीए की सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने भी अहम भूमिका निभाई. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने बिहार विधानसभा चुनाव में 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 19 पर जीत हासिल की. जीत के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एबीपी न्यूज से इस बारे में खुलकर बातचीत की.

उन्होंने चुनाव में जीत के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई मुलाकात और उनसे बातचीत को लेकर सवालों के जवाब दिए. चिराग ने कहा कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देने गया था और हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई.

चुनाव में जीत पर क्या बोले चिराग पासवान?

चिराग पासवान ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, ‘मैं बिल्कुल इस उम्मीद की बात कर रहा था. मेरा विश्वास था कि जिस एकजुटता से हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, स्पष्ट रूप से हमें बड़े परिणामों की तरफ ले जा रही है. 200 से ज्यादा सीट हासिल करना एक ऐतिहासिक जीत है. बिहार की जनता ने करके दिखाया कि वो आरजेडी को कतई मौका नहीं देना चाहते हैं.’

प्रधानमंत्री ने मुझ पर भरोसा रखा, यह मेरे लिए बड़ी बातछ चिराग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हुए लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, ‘मेरे लिए ये खुशी की बात है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सिंगल सांसद वाली पार्टी पर विश्वास रखा. ये बड़ी बात है. प्रैक्टिकली जीरो विधायकवाली पार्टी को 29 सीटें दे देना, ये बड़ी बात है.’

एनडीए में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को लेकर 29 विधानसभा सीटों पर सहमति बनी. जिसमें से पार्टी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की. सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि मैंने गठबंधन की मर्यादा को निभाया है. मैं मीडिया से तब भी बात नहीं कर रहा था, जब तक हमारी सीटों को लेकर पूरी सहमति बन नहीं जाए.

इसका मंत्री, उसका मंत्री, ऐसी कोई बात नहीं: चिराग

उन्होंने कहा कि हम बातचीत करके आ गए हैं, अब हम सब एक हैं. ऐसे में इसका इतना मंत्री. उसका ये मंत्री. ऐसा नहीं है. हम सभी पूरी तरह से एकजुट हैं. वहीं, उन्होंने सरकार में भागीदारी को लेकर कहा कि ना मेरी कोई उम्मीद है, ना कोई महत्वकांक्षा है.

नीतीश कुमार से मुलाकात पर क्या बोले चिराग पासवान?

वहीं, जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ‘मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी को बधाई देने गया था. इस दौरान हमारी कोई बातचीत नहीं हुई. जिस तरीके से उनके नेतृत्व में हमने ये जीत हासिल की है, बस हम बधाई देकर वापस आए. उनके साथ मैं बहुत ज्यादा समय नहीं बैठा.’

नीतीश कुमार बनें मुख्यमंत्री, यह मेरी पार्टी का मत: चिराग

चिराग पासवान ने कहा, ‘हमलोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, ऐसे में मेरी पार्टी का मत है कि नीतीश कुमार ही दोबारा मुख्यमंत्री हों.’ उन्होंने कहा कि मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये गठबंधन के अंदर की बात है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक बार फिर नीतीश कुमार ही सीएम बनकर आएंगे और हम अगले 5 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुभव के साथ आगे बढ़ेंगे. इस बीच में कई पड़ाव होंगे, यूपी चुनाव, 2030 से पहसे 2029 में मोदी को चौथी बार पीएम बनवाना है.

यह भी पढ़ेंः बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज, संजय झा और ललन सिंह ने अमित शाह से की मुलाकात

Published at : 15 Nov 2025 10:14 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan BJP NDA NITISH KUMAR BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
जनरल नॉलेज
Cold Wave Warning: कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
क्रिकेट
कब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल
कब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल
Advertisement

वीडियोज

Nitish Kumar की जगह किसी और को CM बनाना चाहती है BJP ? NDA | Chirag |PM Modi
Bihar Election: बिहार चुनाव रिजल्ट आने के बाद किसे लगा बड़ा झटका? | Tejashwi | Rahul | Maha Dangal
Bihar Politics: Lalu परिवार में क्यों बने ऐसे हालात..बिहार को समझने वाले पत्रकार से समझिए | Rohini
RIL पर $1.55 Billion की Gas चोरी का आरोप! Bombay HC ने CBI जांच का notice जारी| Paisa Live
Gold ETFs Inflows गिरे 7%| क्या Gold में Interest कम हो रहा है| AMFI Data October 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
जनरल नॉलेज
Cold Wave Warning: कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
क्रिकेट
कब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल
कब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल
बॉलीवुड
शाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर, फॉलो करते हैं लाखों लोग
शाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget