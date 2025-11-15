Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 202 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की. इस प्रचंड जीत में एनडीए की सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने भी अहम भूमिका निभाई. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने बिहार विधानसभा चुनाव में 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 19 पर जीत हासिल की. जीत के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एबीपी न्यूज से इस बारे में खुलकर बातचीत की.

उन्होंने चुनाव में जीत के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई मुलाकात और उनसे बातचीत को लेकर सवालों के जवाब दिए. चिराग ने कहा कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देने गया था और हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई.

चुनाव में जीत पर क्या बोले चिराग पासवान?

चिराग पासवान ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, ‘मैं बिल्कुल इस उम्मीद की बात कर रहा था. मेरा विश्वास था कि जिस एकजुटता से हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, स्पष्ट रूप से हमें बड़े परिणामों की तरफ ले जा रही है. 200 से ज्यादा सीट हासिल करना एक ऐतिहासिक जीत है. बिहार की जनता ने करके दिखाया कि वो आरजेडी को कतई मौका नहीं देना चाहते हैं.’

प्रधानमंत्री ने मुझ पर भरोसा रखा, यह मेरे लिए बड़ी बातछ चिराग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हुए लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, ‘मेरे लिए ये खुशी की बात है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सिंगल सांसद वाली पार्टी पर विश्वास रखा. ये बड़ी बात है. प्रैक्टिकली जीरो विधायकवाली पार्टी को 29 सीटें दे देना, ये बड़ी बात है.’

एनडीए में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को लेकर 29 विधानसभा सीटों पर सहमति बनी. जिसमें से पार्टी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की. सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि मैंने गठबंधन की मर्यादा को निभाया है. मैं मीडिया से तब भी बात नहीं कर रहा था, जब तक हमारी सीटों को लेकर पूरी सहमति बन नहीं जाए.

इसका मंत्री, उसका मंत्री, ऐसी कोई बात नहीं: चिराग

उन्होंने कहा कि हम बातचीत करके आ गए हैं, अब हम सब एक हैं. ऐसे में इसका इतना मंत्री. उसका ये मंत्री. ऐसा नहीं है. हम सभी पूरी तरह से एकजुट हैं. वहीं, उन्होंने सरकार में भागीदारी को लेकर कहा कि ना मेरी कोई उम्मीद है, ना कोई महत्वकांक्षा है.

नीतीश कुमार से मुलाकात पर क्या बोले चिराग पासवान?

वहीं, जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ‘मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी को बधाई देने गया था. इस दौरान हमारी कोई बातचीत नहीं हुई. जिस तरीके से उनके नेतृत्व में हमने ये जीत हासिल की है, बस हम बधाई देकर वापस आए. उनके साथ मैं बहुत ज्यादा समय नहीं बैठा.’

नीतीश कुमार बनें मुख्यमंत्री, यह मेरी पार्टी का मत: चिराग

चिराग पासवान ने कहा, ‘हमलोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, ऐसे में मेरी पार्टी का मत है कि नीतीश कुमार ही दोबारा मुख्यमंत्री हों.’ उन्होंने कहा कि मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये गठबंधन के अंदर की बात है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक बार फिर नीतीश कुमार ही सीएम बनकर आएंगे और हम अगले 5 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुभव के साथ आगे बढ़ेंगे. इस बीच में कई पड़ाव होंगे, यूपी चुनाव, 2030 से पहसे 2029 में मोदी को चौथी बार पीएम बनवाना है.

