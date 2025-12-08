Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार (8 दिसंबर, 2025) को संसद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् पर बहस के दौरान अपना वक्तव्य दिया. अपने संबोधन की शुरुआत में बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम गलत बोलने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के उस बयान पर सवाल उठाए, जिसमें प्रियंका गांधी ने कहा था कि वंदे मातरम् दो हिस्सों में लिखा गया है. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी अपने इस बयान को सदन में सत्यापित करें.

प्रियंका गांधी अपनी सूचना को सत्यापित करें: केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'प्रियंका गांधी ने कहा कि जब महान कवि बंकिम बाबू ने वंदे मातरम् को लिख तो उन्होंने इसे दो टुकड़ों में अलग-अलग जगह पर लिखा था. उन्होंने कहा कि बंकिम बाबू ने 1875 में वंदे मातरम् की सिर्फ दो पंक्तियां लिखी थी और 7 साल बाद 1882 में पांच पंक्तियां और लिखी थी. मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि वे इस बात को सत्यापित करें कि उन्हें यह सूचना कहां से मिली है.'

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, 'बंकिम गवेषणा केंद्र, नौहाटी, जो बंकिम बाबू की जन्मस्थली पर बना एक इंवेस्टिगेशन सेंटर है, जो शोध केंद्र के रूप में काम कर रहा है, वो यह कहता है कि बंकिम बाबू ने पूरा वंदे मातरम् एक बार में, एक ही साथ लिखा था. ऐसे में मैं सिर्फ चाहता है कि कांग्रेस सांसद (प्रियंका गांधी वाड्रा) ने जो वक्तव्य दिया है, वो उसे सत्यापित करें, ताकि इस जानकारी को सही किया जा सके.'

लोकसभा में क्या बोलीं थीं प्रियंका गांधी वाड्रा?

दरअसल, लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् पर चर्चा करते हुए वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'साल 1875 में महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के दो अंतरे लिखे, जो हमारा राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था. 7 साल बाद 1882 में उनका एक उपन्यास आनंदमठ प्रकाशित हुआ. उस उपन्यास में उन्होंने इसी कविता को प्रकाशित किया, लेकिन तब उन्होंने इसमें चार अंतरे और जोड़ दिए और 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार यह गीत गाया.

TMC ने केंद्रीय मंत्री पर साधा निशाना

लोकसभा में महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम को गलत बोलने पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा है. टीएमसी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट कर लिखा, 'आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के एक अत्यंत सम्मानित विभूति का नाम गलत लिया, अब उनकी ही पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री ने यह साबित कर दिया कि उस पार्टी में अज्ञानता कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक परंपरा बन चुकी है.'

On the very same day @NarendraModi fumbled the name of a revered Bengali luminary, his Union Minister raced to prove that ignorance in that party isn’t a solitary vice, it’s a full-blown tradition.



Gajendra Singh Shekhawat repeatedly referred to Rishi Bankim Chandra… pic.twitter.com/TZumST7gQo — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) December 8, 2025

टीएमसी ने लिखा, 'गजेंद्र सिंह शेखावत ने बार-बार ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दास चटर्जी कहकर संबोधित किया, उस महापुरुष के नाम को तोड़ा-मरोड़ा जिसने भारत को वंदे मातरम् दिया.'

यह भी पढ़ेंः वंदे मातरम्् पर संसद में बोल रहे थे रक्षामंत्री, किसी ने बीच में टोका तो भड़क गए राजनाथ, देखें Video