मृतकों के परिवार को सरकारी नौकरी और 25 लाख, बंगाल हादसे पर CM शुभेंदु का बड़ा ऐलान
कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 19 लोगों की मौत और 25 के घायल होने की खबर है. CM शुभेंदु अधिकारी ने मुआवजे, सरकारी नौकरी और जांच की घोषणा की है.
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के उत्तरी इलाके में स्थित चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है. इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना और प्रभावित परिवारों की मदद करना है. उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी लगातार हालात पर नजर रख रहे हैं और अस्पताल में घायलों के इलाज की व्यवस्था की जा रही है.
मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है. सरकार ने घटना की जांच कराने की भी बात कही है, ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके और जिम्मेदारी तय हो सके.
Deeply saddened and shocked by the tragic stampede at the Chorbagan Puja pandal at North Kolkata today. My heartfelt condolences go out to the bereaved families who have lost their loved ones in this devastating incident. The Chief Secretary, Home Secretary, DGP, CP & Senior Officials are with me, we are continuously monitoring the situation. Cabinet Colleagues and Rajya Sabha MP Shri Samik Bhattacharya accompanied me when I personally visited the injured at the Hospital. We are continuously taking stock of ground operations. Our immediate priority is providing immediate medical care to the injured and extending every possible support and assistance to the affected families. As per reports, 17 individuals have tragically lost their lives, and 25 people are currently undergoing treatment. One person remains in critical condition under close observation. The State Government has announced Rs. 25 lakhs and Govt Jobs as compensation for the victims' families and we will be taking steps for constituting a STF under a Sitting Judge for fair investigation. Praying for the swift and complete recovery of all those injured. The Emergency Toll-Free Helpline number: 1800 345 5678 has been activated for People in distress.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) October 17, 2026
मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के दुख में वह शामिल हैं. उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और घायलों को हर संभव मदद दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी की. इस दौरान उनके साथ राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे.
हेल्पलाइन नंबर जारी
हादसे के बाद राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और उनके परिवारों की मदद के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 345 5678 जारी किया है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जरूरत पड़ने पर इस नंबर पर संपर्क करें और घायलों की मदद के लिए अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें.