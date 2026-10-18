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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामृतकों के परिवार को सरकारी नौकरी और 25 लाख, बंगाल हादसे पर CM शुभेंदु का बड़ा ऐलान

मृतकों के परिवार को सरकारी नौकरी और 25 लाख, बंगाल हादसे पर CM शुभेंदु का बड़ा ऐलान

कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 19 लोगों की मौत और 25 के घायल होने की खबर है. CM शुभेंदु अधिकारी ने मुआवजे, सरकारी नौकरी और जांच की घोषणा की है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 18 Oct 2026 08:14 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के उत्तरी इलाके में स्थित चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है. इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना और प्रभावित परिवारों की मदद करना है. उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी लगातार हालात पर नजर रख रहे हैं और अस्पताल में घायलों के इलाज की व्यवस्था की जा रही है.

मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है. सरकार ने घटना की जांच कराने की भी बात कही है, ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके और जिम्मेदारी तय हो सके.

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के दुख में वह शामिल हैं. उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और घायलों को हर संभव मदद दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी की. इस दौरान उनके साथ राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे.

हेल्पलाइन नंबर जारी

हादसे के बाद राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और उनके परिवारों की मदद के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 345 5678 जारी किया है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जरूरत पड़ने पर इस नंबर पर संपर्क करें और घायलों की मदद के लिए अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 18 Oct 2026 07:33 AM (IST)
Tags :
Kolkata Stampede SUvendu Adhikari
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