Public Holiday News: सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए छुट्टी से जुड़ी अहम खबर सामने आ रही है. 9 और 11 दिसंबर को दक्षिण राज्य केरल में छुट्टी रहेगी. इस दौरान सभी सरकारी और निजी संस्थान बंद रहेंगे. सरकार ने आगामी स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए पूरे राज्य में दो दिन की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है, जिससे सरकारी कर्मचारियों से लेकर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों तक वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई है.

बता दें कि केरल सरकार ने सभी सरकारी दफ्तर और शैक्षणिक संस्थान वोटिंग वाले दिन बंद रखने का फैसला किया है. निजी व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थानों को भी अपने कर्मचारियों को वेतन सहित छुट्टी देने के निर्देश दिए गए हैं.

जानें कहां-कहां रहेगी छुट्टी

आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, 9 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में सार्वजनिक छुट्टी होगी, जबकि 11 दिसंबर को त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझीकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में सार्वजनिक छुट्टी होगी.

सरकारी कर्मचारी जो मतदान जिलों में मतदाता हैं लेकिन ऐसे जिले में काम करते हैं जहां कोई छुट्टी घोषित नहीं की गई है, वे विशेष छुट्टी के लिए योग्य होंगे. वे मतदाता सूची में शामिल होने का सबूत जमा करके अन्य योग्य छुट्टी विकल्पों (सामान्य छुट्टी, कम्यूटेड छुट्टी और अर्जित छुट्टी को छोड़कर) का लाभ उठा सकते हैं.

संस्थानों में रहेगी वेतन सहित छुट्टी

राज्य सरकार ने आगे निर्देश दिया है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को वोटिंग वाले दिन पूरे दिन की वेतन सहित छुट्टी दी जानी चाहिए, जैसा कि केरल पंचायत राज अधिनियम और केरल नगर पालिका अधिनियम के तहत अनिवार्य है. श्रम आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि वह आईटी कंपनियों, फैक्ट्रियों, दुकानों और अन्य सभी निजी संस्थानों में सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. दैनिक मजदूरी और अस्थायी कर्मचारी जो मतदान जिले में मतदाता हैं लेकिन किसी अन्य जिले में रहते हैं या काम करते हैं, वे भी अपने वोट का उपयोग करने के लिए वेतन सहित छुट्टी के योग्य होंगे.