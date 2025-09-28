तमिलनाडु के करूर जिले में शनिवार (27 सितंबर 2025) शाम अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय की जनसभा में भीषण भगदड़ मच गई. इस घटना में 39 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 8 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तुरंत सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक बुलाई और इसे चिंताजनक करार दिया. स्टालिन ने मृतकों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया और न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन के नेतृत्व में एक जांच आयोग गठित किया है.

करूर भगदड़ पर 10 बड़े अपडेट

-अधिकारियों के मुताबिक, हादसा शाम लगभग साढ़े सात बजे हुआ जब विजय अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे. भारी भीड़ दोपहर से ही रैली स्थल पर जुटी थी. जैसे ही कुछ लोग बेहोश होकर गिरने लगे, अफरा-तफरी मच गई और भगदड़ फैल गई.

-विजय ने स्थिति बिगड़ते ही अपना भाषण रोक दिया और बाद में कहा कि इस घटना ने उनका दिल तोड़ दिया है. उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.

-केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल आरएन रवि और सीएम स्टालिन से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया.केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट मांगी.

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X (ट्विटर) पर पोस्ट कर शोक संवेदना व्यक्त की और घायलों के स्वास्थ्य लाभ की कामना की.

-राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि वह शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी हैं.

-उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी घटना को असहनीय दुख की घड़ी बताया.

-भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा ने भी संवेदना व्यक्त की.

-राज्य सरकार ने भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की.

-उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई. विजयन ने स्टालिन को पत्र लिखकर सहायता की पेशकश भी की.

-अभिनेता कमल हासन और सुपरस्टार रजनीकांत ने भी अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं.

DMK ने विजय पर साधा निशाना

सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने इस हादसे के लिए विजय को जिम्मेदार ठहराया. पार्टी प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने कहा कि यह हृदयविदारक है. वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और अचानक भगदड़ के कारण उनकी मौत हो गई. इसके लिए रैली आयोजक जिम्मेदार हैं. यह विजय की चाल है.”

ये भी पढ़ें: 10 हजार की उम्मीद, 27 हजार लोग पहुंचे, एक्टर विजय 4.30 घंटे लेट... तमिलनाडु के करूर में क्यों मची भगदड़?

