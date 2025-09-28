तमिलनाडु के करूर जिले में शनिवार को अभिनेता और राजनीतिक नेता विजय की रैली के दौरान भगदड़ में कम से कम 39 लोग मारे गए, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं. वहीं, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. करूर चेन्नई से लगभग 400 किलोमीटर दूर है.

पुलिस ने घटना को लेकर दी जानकारी

पुलिस ने बताया कि आयोजकों ने लगभग 10,000 लोगों के लिए मैदान मांगा था, लेकिन लगभग 27,000 लोग रैली में शामिल हुए. डीजीपी (इन-चार्ज), जी. वेंकटरमण, ने ANI को बताया कि TVK की पिछली रैलियों में भीड़ अपेक्षाकृत कम रहती थी, लेकिन इस बार अनुमान से कहीं ज्यादा लोग आए.

दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाली थी रैली

रैली दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाली थी, लेकिन भीड़ सुबह 11 बजे से ही जमा होने लगी थी. डीजीपी ने कहा, “जब विजय शाम 7:40 बजे पहुंचे, तब तक भीड़ कई घंटे से इंतजार कर रही थी और उनके पास पर्याप्त भोजन और पानी नहीं था. यही स्थिति थी.”

पुलिस ने रैली में 500 से ज्यादा कर्मियों को तैनात किया था. डीजीपी ने बताया कि विजय ने पुलिस के काम की सराहना की, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी पार्टी की भी है, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि पुलिस की संख्या भीड़ के बराबर हो.

भारी भीड़ में भगदड़

विजय ने अपने अभियान वाहन पर भाषण शुरू किया, तभी भीड़ में अफरा-तफरी मच गई. लोग बेहोश होने लगे और कई गिर पड़े. कई महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए. विजय ने अपने भाषण को बीच में रोक दिया, घायलों को पानी की बोतलें दीं और पुलिस से मदद की अपील की.

राज्य सरकार ने दी प्रतिक्रिया

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि अब तक 39 लोग मारे गए, जिनमें 13 पुरुष, 17 महिलाएं, 4 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं. इसके अलावा 51 लोग, जिनमें 26 पुरुष और 25 महिलाएं, गहन चिकित्सा में इलाज करा रहे हैं.

सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है. राहत और चिकित्सा व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए मंत्री मा. सुब्रमणियन को नियुक्त किया गया है.

विजय ने क्या कहा?

डीजीपी वेंकटरमण ने कहा कि हादसे के सटीक कारण जांच के बाद ही सामने आएंगे. इसके लिए एक वन-मैन कमीशन बनाया गया है. विजय ने सोशल मीडिया पर लिखा: “मेरा दिल टूट गया है. मैं अत्यधिक दर्द और शोक में हूं. करूर में अपने भाइयों और बहनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना. अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.”

