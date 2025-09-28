हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKarur stampede: बिखरी हुई चप्पलें, टूटे हुए खंभे... करूर में कितनी भयावह थी भगदड़, कहानी बयां कर रहे ये सबूत

Karur stampede: बिखरी हुई चप्पलें, टूटे हुए खंभे... करूर में कितनी भयावह थी भगदड़, कहानी बयां कर रहे ये सबूत

Karur stampede: तमिलनाडु के करूर में टीवीके प्रमुख विजय की रैली में मची भगदड़ ने 39 जिंदगियां निगल लीं. जानिए हादसे का कारण, हालात और प्रभाव.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 28 Sep 2025 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

बिखरी पड़ी चप्पलें, पिचकी हुई पानी की बोतलें, टूटे खंभे और बिखरे कागज-उस भयानक पल की गवाही दे रहे थे, जिसने कई जिंदगियों को निगल लिया और जश्न को मातम में बदल दिया. सुबह की सैर पर निकले लोग और दूध-सब्जी लेने निकले राहगीर जब तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) प्रमुख विजय की बीती रात हुई रैली के स्थल से गुजरे तो वहां पसरे सन्नाटे और बिखरे सामान को देखकर हैरान रह गए. कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रात में ऐसा क्या हुआ जिसने यह भयावह दृश्य अपने पीछे छोड़ दिया.

पुलिस ने घटनास्थल को ‘कृपया पार न करें’ चेतावनी वाली टेप से घेर कर आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है. जिन्होंने रात को टीवी नहीं देखा या जल्दी सो गए, वे लोग सुबह यह जानकर स्तब्ध रह गए कि इस कार्यक्रम में भगदड़ के कारण 39 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं. जब कुछ वीडियोग्राफर भगदड़ वाली जगह की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो वहां मौजूद कुछ बुजुर्ग अविश्वास भरी निगाहों से वहां मौजूद छाया पत्रकारों से पूछते नजर आए, “क्या वाकई यहां भगदड़ हुई थी?’’

टीवीके के कार्यकर्ता और पदाधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं

जहां एक ओर घटनास्थल पर एक ऊंचे खंभे पर टीवीके का झंडा अब भी लहरा रहा है, वहीं दूसरी ओर जगह-जगह स्पीकर के बड़े-बड़े डिब्बे मेगा लाइट और फटे पोस्टर जैसी प्रचार सामग्री के ढेर पड़े हैं. इस दर्दनाक घटना के बीच टीवीके के कार्यकर्ता और पदाधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं-कोई भी यह कहने को तैयार नहीं कि आखिर उनकी योजना में चूक कहां हो गई. भगदड़ में किसी तरह जान बचाकर निकाले युवक ने दावा किया, ‘‘जब एक साथ सैकड़ों लोग जान बचाने की कोशिश में भाग रहे थे तो कई लोगों को धक्का लगा और वे सड़क किनारे नाले में गए.’’

उन्होंने कहा कि जो पल उनके चहेते सितारे का स्वागत करने के जश्न के रूप में शुरू हुआ था, वह एक भयावह त्रासदी में बदल गया.उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘जब प्रशंसक विजय का नाम लेकर नारे लगा रहे थे, तब कई लोगों को यह एहसास तक नहीं हुआ कि वहां भगदड़ मच गई और कई लोग नीचे गिर पड़े हैं. जैसे ही कुछ लोगों के पैर नीचे गिरे लोगों पर पड़े वे भी लड़खड़ाकर गिर गए.’’

अभिनेता की सिर्फ एक झलक पाने की युवाओं की बेचैनी

भगदड़ के कारणों को लेकर कई लोगों के अपने-अपने दावे हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि क्या गड़बड़ हुई; क्या आयोजन के गलत स्थान के चयन की वजह से यह सब हुआ या फिर भीड़ के बेकाबू हो जाने से.कुछ लोगों का दावा है कि सभा स्थल पर भीड़ ने अवरोधक के लिए लगाए गए टिन शेड को गिरा दिया और कई लोग पास की फूस की छतों पर चढ़ गए जो उनका भार सहन नहीं कर सकीं और गिर गई. इस वजह से कई लोग घायल हो गए.इसी समय स्थिति को काबू में लाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया जिससे भीड़ में फंसे बच्चों समेत अन्य लोग यह समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है. करीब 70 वर्षीय एक बुजुर्ग ने कहा, ‘‘अपने जीवन में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी राजनीतिक रैली में भगदड़ में इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए हों.’’ उन्होंने अभिनेता की सिर्फ एक झलक पाने की युवाओं की बेचैनी को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया.

सरकारी अस्पताल के कर्मचारी भी भयावह मंजर से हिल गए

करूर के सरकारी अस्पताल के कर्मचारी भी उस भयावह मंजर से हिल गए. हालात इतने गंभीर थे कि पुलिसकर्मी भी चिकित्सकों के साथ मिलकर घायलों को उठाकर वार्ड तक पहुंचाने में लगे थे.जिन परिवारों ने अपने मासूम बच्चों को खो दिया वे इस हकीकत को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे. उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे. अपने बेसुध बच्चों को सीने से लगाए रोते माता-पिता का दृश्य झकझोर देने वाला था. सरकार के अनुसार इस घटना में 38 लोगों की जान गई है जिनमें 12 पुरुष, 16 महिलाएं और 10 बच्चे हैं.मुर्दाघर के बाहर रातभर चीख-पुकार गूंजती रही. मृतकों के परिजन रात भर विलाप करते रहे.

भीड़ को खदेड़ने के लिए बार-बार लाठीचार्ज

पुलिस ने भगदड़ के लगभग एक घंटे बाद कार्यक्रम स्थल से बची भीड़ को खदेड़ने के लिए बार-बार लाठीचार्ज किया.भगदड़ के बाद, विजय कार्यक्रम स्थल से चले गए और तिरुचिरापल्ली तथा चेन्नई हवाई अड्डों पर इंतजार कर रहे पत्रकारों से बात नहीं की. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मैं मर्माहत हूं, मैं असहनीय पीड़ा और गहरे शोक में हूं.’’ अभिनेता ने कहा कि वह उपचाराधीन लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं.विजय ने करूर में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की.

ये भी पढ़ें: CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप

Published at : 28 Sep 2025 03:01 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Karur Stampede Vijay Rally Accident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
स्पोर्ट्स
Asia Cup Final: अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
टेलीविजन
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
Advertisement

वीडियोज

Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Bihar Elections 2025: 2025 चुनाव में कुछ कर पाएगी कांग्रेस या फिर होगा 2020 वाला हाल? | ABPLIVE
I Love Mohammad Controversy: CM Yogi की 'डेंटिंग पेंटिंग' चेतावनी, Kanpur में 26 पर FIR
Navika Sagar Parikrama: Indian Navy की 'नारी शक्ति' का कमाल, 238 दिन में पूरी की Sagar Parikrama!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
स्पोर्ट्स
Asia Cup Final: अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
टेलीविजन
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
इंडिया
TVK Rally Stampede: करूर भगदड़ मामले में गिरफ्तार होंगे एक्टर विजय? CM स्टालिन ने दिया ये जवाब
करूर भगदड़ मामले में गिरफ्तार होंगे एक्टर विजय? CM स्टालिन ने दिया ये जवाब
इंडिया
Vijay Rally Stampede: चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
हेल्थ
PCOS का असर सिर्फ ओवरी तक सीमित नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखते हैं लक्षण
PCOS का असर सिर्फ ओवरी तक सीमित नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखते हैं लक्षण
यूटिलिटी
16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
ENT LIVE
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
Embed widget