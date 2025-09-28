तमिलनाडु के करूर में शनिवार (27 सितंबर) को हुई रैली में हुई भगदड़ में 40 लोग मारे गए और करीब 100 घायल हो गए. इस हादसे के बाद अभिनेता और राजनीतिक नेता विजय की पार्टी TVK ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि यह हादसा DMK की साजिश का हिस्सा हो सकता है.

मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

TVK के वकील अरिवाजगन ने NDTV से कहा कि पार्टी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने या मामले को CBI को ट्रांसफर करने की मांग की गई है. उन्होंने राज्य सरकार के दावे को खारिज किया कि रैली में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ.

TVK के वकील अरिवाजगन ने क्या कहा?

अरिवाजगन ने कहा, "करूर हादसे में साजिश हुई. हमें स्थानीय लोगों से भरोसेमंद जानकारी मिली और कुछ CCTV फुटेज भी हैं. यह दिखाता है कि राज्य की सत्ता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की साजिश थी."

राज्य सरकार ने लगाए ये आरोप

राज्य सरकार ने कहा कि रैली स्थल पर लोगों की भीड़ दोपहर से जमा हो गई थी, लेकिन विजय शाम 7 बजे पहुंचे. रैली स्थल की क्षमता 10,000 थी, लेकिन 27,000 लोग जमा हुए. राज्य सरकार ने इसे जानबूझकर भीड़ बढ़ाने का प्रयास बताया. इस दावे को TVK के वकील ने खारिज किया और कहा, "विजय की देर से पहुंचने का कारण ट्रैफिक था, पार्टी की गलती नहीं."

TVK के कुछ नेताओं के खिलाफ आरोप दर्ज

राज्य सरकार ने रैली में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए TVK के कुछ नेताओं के खिलाफ हत्या के आरोप सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है. साथ ही, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच का आदेश भी दिया गया है.

