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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'खाली बर्थ सब्जियों की तरह बेचते हैं TTE', कलकत्ता HC ने दोषियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश

'खाली बर्थ सब्जियों की तरह बेचते हैं TTE', कलकत्ता HC ने दोषियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश

हाईकोर्ट ने देश के सभी रेलवे मंडलों के महाप्रबंधकों को निर्देश जारी किया है. इसमें उन्होंने दोषी टीटीई के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने को कहा है. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 13 Jul 2026 05:19 PM (IST)
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेलवे में भ्रष्टाचार को लेकर अहम टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा है कि कुछ यात्रा टिकट परीक्षक (TTE) ने ट्रेन में खाली बर्थ को बाजार में सब्जियों की तरह बेचते हैं. 

हाईकोर्ट ने देश के सभी रेलवे मंडलों के महाप्रबंधकों को निर्देश जारी किया है. इसमें उन्होंने दोषी टीटीई के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. साथ ही इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने को कहा गया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसी ही एक घटना के कारण नशीला प्रदार्थ देकर दो यात्रियों से लूटपाट की गई थी. इससे एक यात्री की मौत हो गई थी. 

कोर्ट ने 2009 के केस का हवाला दिया

कोर्ट ने कहा है कि फरवरी 2009 में न्यू जलपाईगुड़ी से सियालदह जा रही तीस्ता तोरसा एक्सप्रेस में दो व्यक्ति अनारक्षित टिकट लेकर सवार हुए थे. उन्होंने टीटीई को रिश्वत देकर बर्थ हासिल की. बाद में दो अपराधियों ने उनके कीमती सामान लूटने के इरादे से नशीला प्रदार्थ दे दिया. इनमें एक यात्री की मौत हो गई. उसे पहले अन्य गंभीर समस्याएं थीं. 

जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस बिस्वरूप चौधरी की खंडपीठ ने कहा है कि यह अदालत इस फैसले के प्रति पूर्वी रेलवे समेत देश के सभी रेलवे मंडलों के महाप्रबंधकों को भेज रही है. इससे ट्रेन की खाली बर्थ को बाजार में बेचने वाले टीटीई के खिलाफ दंड सुनिश्चित किया जा सके. 

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अदालत ने कहा है कि टीटीई की वजह से एक यात्री का जान चली गई. उससे लूटपाट की गई थी. ऐसे कई मामले हैं. इनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती. उनमें मामूली चोरी के शिकार लोगों को गंभीर मेडिकल रिजल्ट भुगतने पड़ते हैं. 

पिछले सप्ताह खंडपीठ ने दिया था अहम आदेश

इसके अलावा खंडपीठ ने पिछले सप्ताह दिए आदेश में कहा था कि ऐसे अपराधों के लिए टीटीई की भूमिका पर सवाल उठता है. अदालत ने जांच और अभियोजन में कई गंभीर खामियों को लेकर पुलिस की कड़ी आलोचना की है. मामले में आलोक घोष, गोपाल मिस्त्री, को लोअर कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), धारा 328 (जहर) या नशीला प्रदार्थ देकर नुकसान पहुंचाने, चोरी करने, और जीवित बचे यात्रियों की हत्या की कोशिश के आरोप में दोषी ठहराया और अजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. साथ ही सभी सजाएं साथ चलने का आदेश दिया गया था. घोष और मिस्त्री को 10 और 16 साल जेल में बिताने के बाद फिलहाल जमानत पर छोड़ा गया है. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 13 Jul 2026 05:19 PM (IST)
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