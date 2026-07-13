कांवड़ यात्रा के साथ लौटा नेम प्लेट विवाद! कैसे सुप्रीम कोर्ट को अनसुना कर सजे 'नफरती बाजार'?

सावन का महीना शुरू होते ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सड़कों पर भगवा लहराने लगता है. लाखों कांवड़िए हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री से गंगाजल लेकर अपने गांवों-शहरों की ओर बढ़ते हैं. लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने पूरे प्रदेश का माहौल गरमा दिया है. मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ यह मामला अब सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बहस का मुद्दा बन चुका है. आइए एक्सप्लेनर में जानते हैं कि कैसे कांवड़ यात्रा के साथ नफरती बाजार शुरू हो जाता है...

विवाद की शुरुआत: एक आदेश जिसने सबको चौंका दिया

11-12 जुलाई 2026 को मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया. इसमें कहा गया कि कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाली सभी दुकानों, होटलों, ढाबों, रेहड़ी-पटरी और खाने-पीने के स्टॉलों को अपने यहां मालिक और कर्मचारियों का नाम साफ-साफ लिखकर लगाना होगा. इसके साथ ही खाने की जानकारी भी दिखानी होगी. प्रशासन ने इसके पीछे तर्क दिया कि इससे कांवड़ियों को यह जानने में आसानी होगी कि वे कहां रुक रहे हैं और कहां खा रहे हैं.

यह भी कहा गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI) के तहत पहले से ही हर खाना बेचने वाले को अपनी पहचान बताना जरूरी है. प्रशासन का यह भी कहना था कि पिछले सालों में कई बार अफवाहों के कारण भीड़ ने दुकानों पर तोड़फोड़ की और कानून-व्यवस्था बिगड़ी. नेमप्लेट से यह साफ हो जाएगा कि किस दुकान का मालिक कौन है और अफवाहों पर रोक लगेगी.

मंत्री का बयान और आग में घी

यह विवाद तब और गहरा गया जब उत्तर प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस आदेश का खुलकर समर्थन किया. उन्होंने कहा, 'कांवड़ यात्रा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है. उनकी धार्मिक भावनाओं और शुद्धता की रक्षा के लिए यह एक सकारात्मक पहल है. हर दुकानदार को अपनी पहचान बताने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए.'

मंत्री के इस बयान के बाद विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी. समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि यह सरकार की सोची-समझी रणनीति है जिससे समाज को बांटा जा सके. कांग्रेस ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया. वहीं मुस्लिम संगठनों ने कहा कि यह एक खास समुदाय के कारोबारियों को निशाना बनाने का काम करेगा.

2024 के घाव पर फिर लगा नमक

यह पहला मौका नहीं है जब कांवड़ यात्रा के दौरान नेमप्लेट को लेकर विवाद खड़ा हुआ है. 2024 में भी बीजेपी शासित उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसे ही आदेश जारी किए गए थे. तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था.

22 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया. कोर्ट ने साफ कहा कि 'खाने-पीने की दुकानों, ढाबों और रेहड़ी-पटरी वालों को अपने नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.' हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि साफ-सफाई और स्वास्थ्य मानकों का पालन कराना प्रशासन का अधिकार है. इसके बावजूद यह विवाद हर साल दोहराया जा रहा है. आखिर क्यों?

नफरत का बाजार: क्या होता है इससे?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के आदेश सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक मकसद भी रखते हैं. इसके तीन बड़े पहलू हैं:

1. आर्थिक बहिष्कार का डर

जब कांवड़ यात्रा मार्ग पर किसी दुकान का नाम सार्वजनिक होता है तो एक खास नाम को देखकर कई यात्री वहां जाने से बच सकते हैं. इसका सीधा असर उस दुकानदार की रोजी-रोटी पर पड़ता है. मुजफ्फरनगर के एक ढाबा संचालक ने मीडिया से कहा, 'हम सालभर की कमाई सावन में करते हैं. अगर इस बार ग्राहक नहीं आए तो हमारा कारोबार चौपट हो जाएगा.'

2. सामाजिक ध्रुवीकरण फैलाना

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस तरह के विवाद चुनावी रणनीति का हिस्सा होते हैं. कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले लाखों लोग उत्तर भारत के अहम मतदाता हैं. उनकी धार्मिक भावनाओं को केंद्र में रखकर बहुमत वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाती है. वहीं विपक्ष को मुस्लिम वोट बैंक अपनी तरफ खिसकता दिखता है. यह खेल सीधे-सीधे नफरत का बाजार गर्म करता है.

3. छोटे कारोबारियों पर मार

FSSAI के नियमों के मुताबिक, रजिस्टर्ड फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को पहले से ही अपनी पहचान बताना जरूरी है. लेकिन बिना वैध लाइसेंस वाले छोटे रेहड़ी-पटरी वाले, इस आदेश की चपेट में सबसे ज्यादा आते हैं. इससे वे या तो दुकान बंद करने को मजबूर होते हैं या फिर उन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है.

इस साल कांवड़ यात्रा का सूरत-ए-हाल क्या है?

कांवड़ यात्रा 2026 का पैमाना: इस बार कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी. अनुमान है कि करीब 4.5 करोड़ कांवड़िए इस यात्रा में शामिल होंगे.

इस बार कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी. अनुमान है कि करीब 4.5 करोड़ कांवड़िए इस यात्रा में शामिल होंगे. प्रमुख रूट: हरिद्वार से दिल्ली, मेरठ-हापुड़ और सहारनपुर-शामली-बागपत रूट पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है. इन्हीं रूट पर दुकानों को नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया गया है.

हरिद्वार से दिल्ली, मेरठ-हापुड़ और सहारनपुर-शामली-बागपत रूट पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है. इन्हीं रूट पर दुकानों को नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया गया है. कारोबारी नुकसान का अनुमान: उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अनुमान के मुताबिक, कांवड़ यात्रा के दौरान रूट पर पड़ने वाले छोटे कारोबारियों का सालाना कारोबार करीब 5,000 करोड़ रुपए का होता है. ऐसे में नेमप्लेट विवाद से 20-30% तक कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अनुमान के मुताबिक, कांवड़ यात्रा के दौरान रूट पर पड़ने वाले छोटे कारोबारियों का सालाना कारोबार करीब 5,000 करोड़ रुपए का होता है. ऐसे में नेमप्लेट विवाद से 20-30% तक कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई गई है. पिछले साल की FIR: 2024 की कांवड़ यात्रा के दौरान पश्चिमी यूपी में सांप्रदायिक टकराव की 15 से ज्यादा छोटी-बड़ी घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें से 8 मामले अफवाहों और दुकानों को लेकर भड़की भीड़ से जुड़े थे.

कानूनी पेंच: क्या कहता है संविधान?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 हर नागरिक को धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से बचाता है. अनुच्छेद 19(1)(g) किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का व्यवसाय करने का अधिकार देता है. सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि किसी को अपनी पहचान जबरन बताने के लिए मजबूर करना संवैधानिक अधिकारों का हनन हो सकता है.

सु्प्रीम कोर्ट ने एक संतुलन बनाने की कोशिश की है. कोर्ट का कहना है कि स्वास्थ्य और साफ-सफाई के नाम पर प्रशासन नियम लागू कर सकता है, लेकिन वह किसी एक वर्ग विशेष को निशाना नहीं बना सकता. 2026 में भी अगर मामला कोर्ट जाता है तो संभावना है कि 2024 वाला ही रुख दोहराया जाएगा.

सियासत बनाम संविधान में किसकी जीत मुमकिन है?

मौजूदा हालात में यह मामला तीन दिशाओं में आगे बढ़ सकता है:

कोर्ट का दरवाजा: सामाजिक संगठनों ने संकेत दिए हैं कि वे इस आदेश को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. अगर ऐसा हुआ तो 2024 के अंतरिम आदेश का हवाला देकर इस पर रोक लगाई जा सकती है.

सामाजिक संगठनों ने संकेत दिए हैं कि वे इस आदेश को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. अगर ऐसा हुआ तो 2024 के अंतरिम आदेश का हवाला देकर इस पर रोक लगाई जा सकती है. प्रशासनिक सख्ती और टकराव: अगर प्रशासन अपने आदेश पर अड़ा रहा तो कई जगहों पर दुकानदारों और पुलिस के बीच टकराव हो सकता है. पहले ही कुछ व्यापारी संगठनों ने आदेश न मानने की धमकी दी है.

अगर प्रशासन अपने आदेश पर अड़ा रहा तो कई जगहों पर दुकानदारों और पुलिस के बीच टकराव हो सकता है. पहले ही कुछ व्यापारी संगठनों ने आदेश न मानने की धमकी दी है. सियासी फायदा-नुकसान: सरकार के लिए यह मामला दोधारी तलवार है. एक तरफ उसका हिंदुत्ववादी वोट बैंक खुश होता है, तो दूसरी तरफ उसे अल्पसंख्यक विरोधी छवि से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है.

कांवड़ यात्रा जो शिव की भक्ति और आस्था का प्रतीक है, उसे हर साल इस तरह के विवादों से बचाया जाना चाहिए. फैसला चाहे अदालत का हो या सड़क का, सवाल यही है कि क्या इस बार हम नफरत के बाजार को गरम होने से रोक पाएंगे?