बेंगलुरु में 22 वर्षीय लॉ छात्रा की मौत, प्रेम संबंध विवाद में हत्या का आरोप; दो भाई गिरफ्तार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया, सूर्या-धनुष गिरफ्तार।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के जीवन बीमा नगर इलाके में एक 22 वर्षीय लॉ छात्रा अमृता की इलाज के दौरान मौत हो गई. अमृता पर सोमवार (13 जुलाई, 2026) को उनके घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया था. दो दिनों तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ने के बाद बुधवार (15 जुलाई, 2026) की शाम उन्होंने दम तोड़ दिया.

पुलिस के अनुसार, 13 जुलाई को सूर्या नामक युवक ने अमृता के घर पहुंचकर उन पर चाकू से हमला कर दिया. बताया जा रहा कि हमले से पहले उसकी अमृता की मां के साथ कहासुनी हुई थी. शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, घायल अमृता को अस्पताल पहुंचाया और आरोपी सूर्या को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस की जांच में क्या हुआ खुलासा?

जांच में सामने आया है कि करीब तीन साल पहले एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अमृता के परिवार की पहचान सूर्या के भाई धनुष से हुई थी. बाद में धनुष और अमृता के बीच संबंध बने, लेकिन मार्च 2026 में अमृता ने उससे दूरी बना ली.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अमृता को पता चला था कि धनुष पहले से शादीशुदा था, उसका तलाक हो चुका है और उसका एक बच्चा भी है. कथित तौर पर धनुष ने यह जानकारी उससे छिपाई थी. सच्चाई सामने आने के बाद अमृता ने रिश्ता खत्म कर दिया. रिश्ता टूटने के बाद दोनों परिवारों के बीच विवाद बढ़ गया.

पुलिस ने हत्या का मामला किया दर्ज, जांच जारी

पुलिस का कहना है कि धनुष और उसके भाई सूर्या ने पहले अमृता के भाई तेजस को भी धमकी दी थी और बदला लेने की चेतावनी दी थी. आरोप है कि धनुष के कहने पर ही सूर्या ने अमृता के घर पहुंचकर उस पर हमला किया. गंभीर रूप से घायल अमृता का अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन बुधवार को उसकी मौत हो गई. बेंगलुरु पुलिस ने मामले को हत्या में तब्दील करते हुए सूर्या और धनुष दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की आगे की जांच जारी है.

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