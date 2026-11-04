मिडटर्म इलेक्शन रिजल्ट पर भारत की नजर, किस तरफ रुख लेंगे दिल्ली-वाशिंगटन के रिश्ते?

अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन के जो नतीजे सामने आए हैं, उनपर भारत पैनी नजर रखा है. इसमें डेमोक्रेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को करारी शिकस्त दी है. जीत का अंतर भी कई गुना है.

भारत ने टैरिफ, पाकिस्तान और MAGA से जुड़ी पॉलिसी को लेकर व्हाइट हाउस के रुख को बहुत करीब से परखा है. अब इन नतीजों के बाद दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के रिश्ते क्या रुख लेते हैं, इस पर सभी की नजरें हैं.

पाकिस्तान का पक्ष लेते रहे हैं ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पक्ष लिया है. नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच ऑपरेशन सिंदर के तहत हुए सीजफायर का श्रेय खुद लेने का दावा भी किया है. एक बार तो भारत को डेड इकोनॉमी तक कह दिया था.

इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी. खुद ट्रंप ने मिडटर्म इलेक्शन से ठीक पहले रूस के साथ डीजल खरीदने से जुड़ी डील कर ली.

H1B वीजा और भारतीय स्टूडेंट्स के वीजा को लेकर लगातार बनाए गए प्रेशर ने भी नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच दूरियां बढ़ा दीं. इसमें सीजफायर के दावे सबसे बड़ी मुश्किल बन गए थे.

10 मई 2025 को ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के सीजफायर का श्रेय लेने का दावा किया था. बाद में उन्होंने कहा था कि युद्ध को परमाणु स्तर पर पहुंचने से रोका था. पाकिस्तान ने तो ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने के लिए नामांकित तक कर दिया.

भारत ने हमेशा नागरिको का हित रखा सबसे पहले

इसके अलावा ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद को मीडिएटर के तौर पर इस्तेमाल किया. उन्होंने पाकिस्तान के अफगानिस्तान से आने वाले आतंकवाद के दावे का समर्थन भी किया. नई दिल्ली के लिए यह बिल्कुल साफ था कि ट्रंप के अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल के साथ संबंध भारत के हितों के लिए नुकसानदेह है.

इससे पाकिस्तान की सेना में मौजूद अमेरिकी निर्मित हवाई प्लेटफॉर्मों को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी. अमेरिका एक तरफ तो भारत के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी बातें करता है. वहीं दूसरी तरफ वह पाकिस्तान को उसके आर्थिक संकट से उबरने में भी मदद कर रहा है. क्वाड का शिखर सम्मलेन की मेजबानी भारत को करनी थी, जो अभी तक नहीं हो सका है.

रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को ही जिम्मेदार ठहराया गया. इधर, दिल्ली का रुख हमेशा साफ रहा कि वह जो भी कदम उठाएगी, अपने नागरिकों के हित में ही होगा. भारत चाहता है रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध खत्म हो.