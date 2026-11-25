उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में सीटों का बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती बन गया है. कांग्रेस करीब 130 सीटों पर दावा कर रही है, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी ने शुरुआती बातचीत में सिर्फ 26 सीटों का प्रस्ताव रखा. दोनों दल साथ चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस की मांग और सपा की पेशकश के बीच इतनी बड़ी दूरी कैसे खत्म होगी?

उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर 2027 में चुनाव होना है. बीजेपी को चुनौती देने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ आए सपा और कांग्रेस के सामने अब विधानसभा चुनाव का गणित है. लोकसभा में दोनों दलों का गठबंधन सफल रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा ज्यादा पेचीदा है. 24 नवंबर को हुई दूसरे दौर की बातचीत के बाद भी कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी. कांग्रेस ने 130 सीटों की सूची दी, जबकि सपा ने 26 सीटों का प्रस्ताव रखा.

आइए समझते हैं कहां मामला फंस रहा है

130 सीटों की मांग बनाम 26 सीटों का प्रस्ताव

गठबंधन में सबसे बड़ा पेंच सीटों की संख्या है. कांग्रेस का शुरुआती दावा इससे भी बड़ा था. अक्टूबर में पार्टी ने 175 से 200 सीटों की सूची तैयार करने की बात कही थी. बाद में बातचीत के दौरान यह मांग घटकर पहले 130 सीटों तक आई. हालांकि सपा ने 26 सीटों का शुरुआती प्रस्ताव रखा है और संकेत दिया है कि संख्या बढ़ सकती है, लेकिन 50 से ऊपर जाना मुश्किल होगा.

यानी दोनों दलों के बीच अभी भी करीब 70 से 90 सीटों का फासला है. कांग्रेस इसे गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी का सवाल मान रही है, जबकि सपा का तर्क है कि सीटें संख्या के आधार पर नहीं, जीतने की संभावना के आधार पर तय होनी चाहिए.

2024 के लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन बनाम 2022 का विधानसभा रिकॉर्ड

कांग्रेस अपनी बड़ी मांग के पीछे 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन रख रही है. उस चुनाव में सपा ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को छह सीटों पर जीत मिली थी. कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन और राहुल गांधी-प्रियंका गांधी की सक्रियता ने पार्टी की राजनीतिक स्थिति मजबूत की है. इसलिए उसे विधानसभा चुनाव में भी बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए.

लेकिन सपा 2022 के विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड सामने रख रही है. उस चुनाव में कांग्रेस को 403 में से सिर्फ दो सीटें मिली थीं, जबकि सपा ने 111 सीटें जीती थीं. सपा का तर्क है कि लोकसभा चुनाव का वोट विधानसभा सीटों पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता. विधानसभा चुनाव में स्थानीय संगठन, उम्मीदवार और बूथ स्तर की ताकत ज्यादा मायने रखती है.

यही दोनों दलों के बीच मूल राजनीतिक मतभेद है. कांग्रेस अपनी हालिया वापसी का हिस्सा मांग रही है, जबकि सपा पुराने विधानसभा प्रदर्शन और जमीनी ताकत को आधार बना रही है.

अमेठी-रायबरेली पर कांग्रेस का दावा, सपा का अपना चुनावी आकलन

कांग्रेस की मांग सिर्फ सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है. वह उन इलाकों में भी मजबूत हिस्सेदारी चाहती है, जिन्हें वह अपना पारंपरिक राजनीतिक क्षेत्र मानती है. इनमें सबसे अहम अमेठी और रायबरेली हैं. कांग्रेस इन दोनों जिलों की विधानसभा सीटों पर बड़ा दावा कर रही है. उसकी दलील है कि गांधी परिवार से जुड़े इन क्षेत्रों में पार्टी का ऐतिहासिक आधार और 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन उसके पक्ष में है.

लेकिन सपा इन सीटों को केवल कांग्रेस की पारंपरिक पहचान के आधार पर छोड़ने के पक्ष में नहीं दिखती. पार्टी ने इन क्षेत्रों में अपने स्तर पर सर्वे भी कराए हैं, ताकि यह समझा जा सके कि वहां कांग्रेस की वास्तविक चुनावी ताकत कितनी है. सपा का आकलन है कि गठबंधन में सीटें किसी पुराने राजनीतिक दावे के बजाय मौजूदा जीत की संभावना से तय होनी चाहिए.

यही वजह है कि अमेठी-रायबरेली का मामला दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन सकता है.

पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक कांग्रेस की हिस्सेदारी, लेकिन सपा की सूची अलग

क्षेत्रीय दावों को देखें तो कांग्रेस लगभग हर जिले में अपनी मौजूदगी चाहती है. उसकी मांग है कि इटावा और मैनपुरी जैसे सपा के मजबूत गढ़ों को छोड़कर उसे लगभग हर जिले में कम से कम एक विधानसभा सीट मिले. इससे पार्टी को सिर्फ चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि संगठन को भी विस्तार मिलेगा.

सपा ने इसके जवाब में 26 सीटों की अपनी प्राथमिक सूची दी है. इसमें क्षेत्रवार स्थिति इस तरह है:

क्षेत्र सपा की 26 सीटों वाली सूची में शामिल सीटें पश्चिमी यूपी और ब्रज बागपत, मोदीनगर, हापुड़, जेवर, सियाना, खुर्जा, खैर, इगलास, मांट, आगरा उत्तर, फतेहपुर सीकरी अवध और मध्य यूपी बिलग्राम-मल्लावां, गोविंद नगर, नानपारा पूर्वांचल गोरखपुर शहर, खजनी, पडरौना, फाजिलनगर, पिंडरा, वाराणसी कैंट

इसके अलावा कांग्रेस की 2022 में जीतीं रामपुर खास और फरेंदा सीटें और उन चार सीटों को भी सूची में रखा गया है, जहां पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी. ये सीटें मथुरा, खेरागढ़, जगदीशपुर और किदवई नगर की हैं.

यहीं एक बड़ा अंतर है. कांग्रेस का जोर व्यापक भौगोलिक मौजूदगी पर है, जबकि सपा की सूची 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को आधार बनाकर तैयार की गई है. कांग्रेस की मांग है कि उसे सिर्फ कुछ चुनिंदा सीटों तक सीमित न किया जाए. सपा चाहती है कि हर सीट पर उम्मीदवार की जीतने की क्षमता देखी जाए.

उम्मीदवारों के नाम, सीटों पर दोहरा दावा और भरोसे की कमी

विवाद सिर्फ सीटों का नहीं, उम्मीदवारों के चयन का भी है. सपा ने कांग्रेस से उन सीटों के संभावित उम्मीदवारों के नाम मांगे हैं, जिन पर वह दावा कर रही है. साथ ही जातीय समीकरण और चुनावी गणित का ब्योरा भी मांगा गया है. कांग्रेस इस स्तर पर अपने उम्मीदवारों की सूची साझा करने को लेकर सहज नहीं दिखी.

इस बीच सीटों पर दावेदारी का टकराव भी सामने आया. 25 नवंबर को सपा ने बेहट, सहारनपुर, शामली, अमरोहा और ललितपुर की सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें बेहट और सहारनपुर कांग्रेस की इच्छा सूची में भी थे. इससे गठबंधन की बातचीत के बीच दोनों दलों के बीच असहजता बढ़ी. कांग्रेस खेमे में सहारनपुर से सपा उम्मीदवार के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारने की चर्चा भी सामने आई है. हालांकि इसे अभी अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता.

सपा की दलील है कि 2022 में कांग्रेस को सिर्फ दो सीटों पर जीत मिली और उसका वोट शेयर 2.33 प्रतिशत था. कांग्रेस का जवाब है कि 2024 में उसने गठबंधन के साथ छह लोकसभा सीटें जीतीं और उसका वोट शेयर 9.46 प्रतिशत रहा. कांग्रेस का मानना है कि वह दलित, ब्राह्मण और अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को गठबंधन के साथ जोड़ सकती है. यानी सपा कांग्रेस की मौजूदा ताकत पर सवाल उठा रही है, जबकि कांग्रेस अपने बढ़े हुए राजनीतिक प्रभाव के मुताबिक हिस्सेदारी चाहती है.

गठबंधन टूटेगा या बीच का रास्ता निकलेगा?

24 नवंबर तक दोनों दलों के बीच बातचीत पूरी तरह टूटी नहीं है. अखिलेश यादव ने कांग्रेस को खुला संदेश देते हुए कहा है कि सीटों का बंटवारा 'हम बनाम तुम' के आधार पर नहीं, बल्कि जीत की संभावना के आधार पर होना चाहिए. उन्होंने 26 प्राथमिक सीटों के अलावा कांग्रेस से अन्य संभावित सीटों की सूची भी मांगी है. दोनों दलों के उम्मीदवारों और चुनावी समीकरणों का संयुक्त आकलन करने का प्रस्ताव भी रखा है.

इससे तीन संभावनाएं बनती हैं

बीच का सीट फॉर्मूला: कांग्रेस अपनी 100 से अधिक सीटों की मांग से नीचे आए और सपा 26 से आगे बढ़कर कोई बड़ा प्रस्ताव दे. 75-80 सीटों पर समझौते की संभावना पहले रिपोर्ट की गई थी, लेकिन इसे दोनों दलों का अंतिम सहमत फॉर्मूला नहीं माना जा सकता.

सीट एडजस्टमेंट का रास्ता: जिन सीटों पर दोनों दल दावा कर रहे हैं, वहां दोनों उम्मीदवारों का सर्वे और जातीय समीकरण देखकर एक साझा उम्मीदवार तय किया जाए. अखिलेश इसी मॉडल की बात कर रहे हैं.