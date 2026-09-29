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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, कहा- रिहा करें

नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, कहा- रिहा करें

नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार मिलन प्रधान को कलकत्ता हाई कोर्ट से रिहाई का आदेश मिल गया है. इसके बाद अब मिलन प्रधान नंदीग्राम उपचुनाव के लिए प्रचार कर सकेंगे.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 29 Sep 2026 12:43 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार मिलन प्रधान को बड़ी राहत मिली है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को मिलन प्रधान को 2007 में दर्ज छह आपराधिक मामलों में तीन हफ्ते यानी 21 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी. कोर्ट ने कहा कि प्रधान को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए. साथ ही आदेश दिया कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए. 

बंगाल की नंदीग्राम और रेजिनगर सीट पर 6 अक्टूबर को उप-चुनाव होने वाले हैं. हाई कोर्ट के जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा कि उन्हें नॉमिनेशन पेपर भरने के बाद ही हिरासत में लिया गया था और उनके खिलाफ मामले 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े थे. उन्होंने कहा कि जब प्रधान ने नॉमिनेशन पेपर भरे थे, तब वे हिरासत में नहीं थे और उन्हें उसके बाद गिरफ्तार किया गया था.

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कोई सबूत पेश नहीं किया- कोर्ट

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी देखा कि राज्य सरकार ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि 2007 के बाद किसी अपराध के सिलसिले में प्रधान की तलाश थी.

मिलन प्रधान की ओर से सीनियर एडवोकेट मिलन मुखर्जी पेश हुए, जबकि राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व एडिशनल एडवोकेट जनरल राजदीप मजूमदार ने किया.

ममता बनर्जी ने दिया है मिलन प्रधान को समर्थन

नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के साथ कांग्रेस, टीएमसी (ममता गुट) और टीएमसी के रिताब्रता गुट ने भी उम्मीदवार उतारे थे. लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी से उम्मीदवार संचिता प्रधान ने मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी से मिलने के बाद अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी.

इसके बाद को ममता बनर्जी ने अपना समर्थन दिया. ममता बनर्जी के समर्थन देने के तुरंत बाद मिलन प्रधान को 18 सितंबर को पुलिस ने पुराने केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है नंदीग्राम 

नंदीग्राम सीट मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है. इस सीट से वो लगातार जीतते रहे हैं. लेकिन इसबार उन्होंने भवानीपुर सीट से जीत दर्ज करने के बाद नंदीग्राम सीट छोड़ दी. ऐसे में यहां अब उप-चुनाव हो रहे हैं. नंदीग्राम सीट पर 2021 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था.

अधिकारी को इस बार के विधानसभा चुनाव में 127,301 वोट मिले थे. वहीं टीएमसी की पबित्रा कर को 117,636 वोट मिले थे. कांग्रेस के जरयातुल हुसैन को मात्र 794 वोट मिले.

 

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 29 Sep 2026 12:33 PM (IST)
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