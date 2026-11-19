केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के. करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल ने बीजेपी छोड़ दी है. उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. पद्मजा ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था. पद्मजा वेणुगोपाल ने बीजेपी छोड़ने का कारण भी बताया है.

तिरुवनंतपुरम में गुरुवार (19 नवंबर) को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरा निजी फैसला है. मेरी विचारधारा बीजेपी से मेल नहीं खाती. मैंने सिर्फ अपने बड़े भाई (कांग्रेस नेता के. मुरलीधरन) को इस बारे में बताया था. कांग्रेस के दिग्गज नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे के. करुणाकरण की बेटी पद्मजा ने कांग्रेस छोड़ने के बाद 7 मार्च 2024 को नई दिल्ली में बीजेपी का दामन थामा था.

VIDEO | Thiruvananthapuram, Keralam: It's a personal decision, my ideology didn't match with that of the party (BJP); I only informed my elder brother (Congress leader K Muraleedharan), says Padmaja Venugopal on quitting BJP. Padmaja, daughter of late Congress stalwart and former Kerala Chief Minister K Karunakaran, had joined the BJP on March 7, 2024, in New Delhi, after quitting the Congress. The leader said she had already resigned from the saffron party but had not informed anyone, as she was waiting for the right time to speak about the decision. #KeralaNews #PadmajaVenugopal (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 19, 2026

पहले ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था- पद्मजा

उन्होंने बताया कि वह पहले ही बीजेपी से इस्तीफा दे चुकी थीं, लेकिन किसी को नहीं बताया था, क्योंकि वह इस फैसले के बारे में बात करने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थीं. पद्मजा के बीजेपी छोड़ने के बाद सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि वो वापस कांग्रेस में लौट सकती हैं. हालांकि, कांग्रेस में उनकी वापसी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है. उन्होंने पिछला केरल विधानसभा चुनाव त्रिशूर से बतौर बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था.

त्रिशूर से बीजेपी के टिकट पर लड़ा था चुनाव

2024 लोकसभा चुनाव से पहले पद्मजा ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था. इसके बाद उन्होंने केरल बीजेपी की राजनीति में एक्टिव रोल अदा किया. पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने त्रिशूर विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकी थीं. परिवार की राजनीतिक विरासत और बीजेपी के बढ़ते जनाधार के बावजूद उन्हें लगातार तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा.

9 अप्रैल को हुए केरल विधानसभा चुनाव में पद्मजा वेणुगोपाल तीसरे स्थान पर रहीं. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 16 दौर की मतगणना के बाद भी उन्हें 28,662 वोट मिले थे. इस सीट पर यूडीएफ के उम्मीदवार राजन जे. पल्लन ने 60,290 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी.

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