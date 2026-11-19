समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने गुरुवार (19 नवंबर) को रामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी. पीसी के दौरान आजम खान ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा.

उन्होंने कहा, वो मौलाना नहीं हैं, बैरिस्टर हैं. दाढ़ी रख लेने से हर आदमी मौलाना नहीं बन जाता और न ही साधु बन जाता है. अभी बहुत से मौके आएंगे इसपर बात करेंगे, हैदराबाद की बिरयानी हमारे यहां पसंद नहीं की जाती है.

वहीं आजम खान ने बीजेपी पर नफरत का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से प्रोग्राम दिया जा रहा है, अच्छे माहौल के लिए, प्यार महोब्बत के लिए, दूसरी तरफ आग निकल रही है, टीवी स्क्रीन पर आप हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे. हम तो सावन के अंधे है हमें तो सब हरा हरा नजर आ रहा है

कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर आजम खान ने कहा कि यह पहले वाली कांग्रेस नहीं है. गठबंधन से उन्हें कोई परेशानी नहीं है. उनके साथ सम्मानजनक समझौता होगा, कुछ ज्यादा भी देना होगा तो क़ुरबानी देंगे.

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