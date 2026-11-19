कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि नोटबंदी और 'वोटबंदी' एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि नोटबंदी के जरिए लोगों की कमाई और रोजी-रोटी पर चोट की गई थी, जबकि अब 'वोटबंदी' के जरिए उनके लोकतांत्रिक अधिकारों और आवाज को निशाना बनाया जा रहा है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि वोट चोरी केवल चुनाव में गड़बड़ी का मामला नहीं है, बल्कि यह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ‘जुगलबंदी’ के जरिये जनता के अधिकार, उसकी आवाज और सरकार को जवाबदेह बनाने की ताकत पर बड़ा हमला है.

क्या बोले कांग्रेस महासचिव?

उन्होंने कहा, 'वोट सिर्फ सरकार बनाने का अधिकार नहीं है. यह सरकार को जवाबदेह बनाने का अधिकार है. कांग्रेस की लड़ाई केवल वोट बचाने की नहीं, बल्कि हर नागरिक का अधिकार बचाने की है.

'जनादेश की परवाह नहीं होने पर नीतियों में अहंकार दिखता'

जयराम रमेश ने कहा कि लोकतंत्र में गरीबों, मजदूरों, किसानों, वंचितों, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, युवाओं और मध्यम वर्ग के पास अपनी बात मनवाने का सबसे बड़ा हथियार उनका वोट है. इसी के जरिए जनता सरकारों को अपनी नीतियों और उनके परिणामों के लिए जवाबदेह बनाती है. जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार को जब जनता के जनादेश की परवाह नहीं रहती, तो उसकी नीतियों में भी अहंकार दिखाई देने लगता है.

कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि ऐसी स्थिति में दो मित्र पूंजीपतियों के कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता मिलती है, जबकि आम आदमी महंगाई का, युवा बेरोजगारी का और किसान अपनी मांगों से जुड़े संघर्ष का सामना करते हैं.

जयराम रमेश ने मनरेगा की जगह नई व्यवस्था लाने, कॉरपोरेट चंदे और नीतिगत प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इनसे आम नागरिकों, ग्रामीण मजदूरों और युवाओं के अधिकार प्रभावित हुए हैं. उनका कहना है कि महंगाई से आम लोगों की जेब, बेरोजगारी से युवाओं के भविष्य और मतदाता सूची से नाम गायब होने से सरकार चुनने और उससे जवाब मांगने के अधिकार पर चोट पहुंचती है.

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